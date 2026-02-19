ETV Bharat / technology

টাটাৰ AI সাম্ৰাজ্য 1GW লৈ সম্প্ৰসাৰণৰ লক্ষ্য ! গুগল আৰু আমাজনক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ভাৰতীয় AI ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ TATA-OpenAI ৰ

TCS ৰ এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 100 মেগাৱাট ক্ষমতাৰে এই অংশীদাৰিত্বই দেশত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিব ।

India AI Impact Summit 2026 ৰ দৃশ্য (IANS)
হায়দৰাবাদ: TATA গ্ৰুপ, Tata Consultancy Services (TCS) হাইপাৰভল্ট ইউনিট আৰু OpenAI য়ে ভাৰতত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ বাবে বহু বছৰীয়া অংশীদাৰিত্বৰ বাবে সন্মত হৈছে । TCS এ বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে কয়, "India AI Impact Summit ত স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ অধীনত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত TCS এ 100 মেগাৱাট ক্ষমতাৰে AI আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিব, য’ত 1 GW লৈ সম্প্ৰসাৰণৰ বিকল্প থাকিব । এই আন্তঃগাঁথনিয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ AI ৱৰ্কলোডক শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু ভাৰতক বিশ্বব্যাপী AI হাব হিচাপে স্থান দিব ।"

বিবৃতিটোৰ মতে, এই বহুমাত্ৰিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বই উদ্যোগ, গ্ৰাহক আৰু সামাজিক খণ্ডত AI -চালিত উদ্ভাৱনক আগুৱাই নিব । এই অংশীদাৰিত্বই কেইবাটাও উচ্চ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰ সামৰি লৈছে, য’ত টাটা গ্ৰুপ কোম্পানীসমূহৰ মাজত AI-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাৱনক শক্তি প্ৰদান কৰা, বিশ্বজুৰি উদ্যোগসমূহৰ মাজত AI ৰ ৰূপান্তৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সহযোগিতা কৰা আৰু AI আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।

ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক AI প্ৰশিক্ষণ আৰু সম্পদ প্ৰদানৰ বাবে OpenAI ফাউণ্ডেশ্যন আৰু TCS সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে পৰিসৰত AI ক দায়িত্বশীল আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব । তেওঁলোকে একেলগে এন জি অ’ৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিব আৰু কমেও দহ লাখ ভাৰতীয় যুৱকৰ জীৱিকা উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে যুৱকেন্দ্ৰিক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিব ।

OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে কয় যে ভাৰত ইতিমধ্যে AI গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিভা, উচ্চাকাংক্ষা আৰু শক্তিশালী চৰকাৰী সমৰ্থনৰ বাবে ইয়াৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত সহায় কৰিবলৈ ই সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে ।

অল্টমেনে কয়, “ভাৰতৰ বাবে OpenAI আৰু টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে আমাৰ অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ সৈতে, ভাৰতৰ বাবে আৰু ভাৰতত AI গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি, দক্ষতা আৰু স্থানীয় অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ বাবে একেলগে কাম কৰি আছো, যাতে সমগ্ৰ দেশৰ অধিক লোকে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ’ব পাৰে ।”

Tata Sons ৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেক্ৰনে কয় যে OpenAI আৰু টাটা গ্ৰুপৰ মাজত গভীৰ সহযোগিতা ভাৰতীয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ড বিশ্ব দৰবাৰত অগ্ৰণী হোৱাৰ লক্ষ্যত এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি ।

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতত অত্যাধুনিক এআই আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে OpenAIৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি আমি আনন্দিত হৈছো । OpenAI আৰু টি চি এছৰ বাবে উদ্যোগসমূহক ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এক অনন্য সুযোগ । আমি একেলগে ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক দক্ষতা প্ৰদান কৰিম আৰু AI যুগত সফল হ'বলৈ তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰিম ।"

হাইপাৰস্কেলাৰ আৰু এআই-চালিত সংস্থাসমূহৰ বাবে গিগাৱাট পৰিসৰৰ সুৰক্ষিত, নিৰ্ভৰযোগ্য, বৃহৎ পৰিসৰৰ এআই-প্ৰস্তুত আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে টিচিএছে 2025 চনত হাইপাৰভল্ট স্থাপন কৰিছিল । সেউজ শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত ই সকলো মূল ক্লাউড অঞ্চলত উচ্চ ৰেক ঘনত্ব আৰু নেটৱৰ্ক সংযোগৰ সৈতে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে নিৰ্মিত, লিকুইড-শীতল ডাটা চেণ্টাৰ প্ৰদান কৰিব । এই অংশীদাৰিত্বই ভাৰতৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক বিকশিত কৰাত হোৱা আৰু AI ৰ বিকাশ আৰু গ্ৰহণ ত্বৰান্বিত কৰা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ দৃষ্টিভংগীত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

