OpenAI আৰু আমাজনৰ মাজত সম্পন্ন হ’ল 38 বিলিয়ন ডলাৰৰ চুক্তি
বহু বছৰীয়া অংশীদাৰিত্বই OpenAIক Amazon Web Services (AWS) আন্তঃগাঁথনিত ইয়াৰ উন্নত AI ৱৰ্কলোডসমূহ চলাবলৈ সক্ষম কৰিব ।
Published : November 4, 2025 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: AI প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নতিৰ ফলত কম্পিউটিং শক্তিৰ অভূতপূৰ্ব চাহিদাৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত AI প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ কামৰ বোজা চম্ভালিবলৈ ক্লাউড কম্পিউটিং প্লেটফৰ্মৰ দিশে চায় । এই ধাৰা অনুসৰণ কৰি, ChatGPT-নিৰ্মাতা OpenAI এ Amazonৰ ক্লাউড কম্পিউটিং প্লেটফৰ্ম, Amazon Web Services (AWS)ৰ সৈতে বহু বছৰীয়া, কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰিছে, যাতে ইয়াৰ মূল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ৱৰ্কলোডসমূহ চলোৱা আৰু স্কেল কৰা হয় ।
তৎক্ষণাত আৰম্ভ হোৱা, $38 বিলিয়ন চুক্তিয়ে OpenAI ক AWS গণনা অভিগম কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব, য'ত লাখ লাখ NVIDIA GPUসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, এজেন্টিক ৱৰ্কলোডসমূহ দ্ৰুতভাৱে স্কেল কৰিবলৈ লাখ লাখ CPUসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ সৈতে ।
OpenAI সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে আলোকপাত কৰে যে সীমান্ত AI স্কেলিং কৰিবলৈ বৃহৎ, নিৰ্ভৰযোগ্য গণনাৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ "AWSৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বই বহল কম্পিউট পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰে যিয়ে এই পৰৱৰ্তী যুগত শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু সকলোৰে বাবে উন্নত এআই কঢ়িয়াই আনিব ।
অহা সাত বছৰত বৃদ্ধি অব্যাহত ৰখা এই চুক্তিয়ে অ’পেনএআইক বৃহৎ পৰিসৰৰ এআই আন্তঃগাঁথনি চলোৱাৰ এডব্লিউএছৰ অভিজ্ঞতাক লাভৱান কৰিবলৈ অনুমতি দিব, ক্লাষ্টাৰসমূহে 500K চিপৰ শীৰ্ষত উপনীত হ’ব । OpenAI এ AWS গণনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত, ই 2026 চনৰ শেষৰ আগতে সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা মোতায়েন কৰিব ৷ 2027 আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ।
Open AI য়ে এটা ব্লগ পোষ্টত কয়, “ক্লাউড আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত এডব্লিউএছৰ নেতৃত্ব, জেনেৰেটিভ এআইৰ ক্ষেত্ৰত অ’পেনএআইৰ অগ্ৰণী অগ্ৰগতিৰ সৈতে মিলি লাখ লাখ ব্যৱহাৰকাৰীক চেটজিপিটিৰ পৰা মূল্য লাভ কৰাত সহায় কৰিব ।”
2019 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে দুয়োটা কোম্পানীৰে অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে কম্পিউটিং শক্তি প্ৰদানৰ বাবে অ’পেনএআইয়ে মাইক্ৰ’ছফ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল । এই চুক্তিৰ বাবে অ’পেনএআইয়ে কেৱল মাইক্ৰ’ছফ্টৰ পৰাহে কম্পিউট ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰধান বিনিয়োগকাৰীও আছিল, যদিহে চফট্ ৱেৰ মেজৰটোৱে অন্য কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কম্পিউটিং চুক্তিৰ বাবে অনুমোদন নিদিয়ে । টেক জায়ান্টৰ অনুমোদন অবিহনে যিকোনো ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানীয়ে যিকোনো ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানীয়ে সেৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে মাইক্ৰ’ছফ্টৰ সৈতে কোম্পানীটোৱে কৰা আলোচনাৰ পিছতে এডব্লিউএছৰ সৈতে অ’পেনএআইৰ 39 বিলিয়ন ডলাৰৰ কম্পিউট চুক্তি কৰা হৈছে ।
OpenAI কাৰ্য্যভাৰৰ বাবে AWS আন্তঃগাঁথনি
OpenAI এ কয় যে AWS এ OpenAI ৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি মোতায়েন নিৰ্মাণ কৰি আছে, সৰ্বাধিক AI প্ৰচেছিং দক্ষতা আৰু পৰিৱেশনৰ বাবে অনুকূলিত এটা অত্যাধুনিক স্থাপত্য ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত । ই NVIDIA GPUs, GB200s আৰু GB300s দুয়োটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰি, একে নে'টৱৰ্কত Amazon EC2 UltraServers ৰ যোগেদি থুপ খুৱাইছে, আন্তঃসংযোগী ছিষ্টেমসমূহত কম-বিলম্ব পৰিৱেশন সামৰ্থবান কৰি । ই OpenAI ক অনুকূল পৰিৱেশনৰ সৈতে কাৰ্যভাৰসমূহ দক্ষতাৰে চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
ই আৰু ব্যাখ্যা কৰে যে GPU থুপসমূহক কেৱল বিভিন্ন কাৰ্যভাৰ সমৰ্থন কৰিবলেই নহয়, যেনে ChatGPT ৰ বাবে অনুমান সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আৰ্হিসমূহ প্ৰশিক্ষণ দিয়া, কিন্তু OpenAI ৰ বিকশিত প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ সৈতেও খাপ খুৱাব পাৰে ।
“যেতিয়া OpenAI এ সম্ভৱপৰ সীমাবদ্ধতাক ঠেলি দি থাকিব, AWS ৰ শ্ৰেণীৰ শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃগাঁথনিয়ে তেওঁলোকৰ AI উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে মেৰুদণ্ড হিচাপে কাম কৰিব,” AWSৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া মেট গাৰ্মানে কয় । “অনুকূলিত গণনাৰ বিস্তৃতি আৰু তাৎক্ষণিক উপলব্ধতাই প্ৰদৰ্শন কৰে যে AWS কিয় OpenAI ৰ বিশাল AI ৱৰ্কলোডসমূহ সমৰ্থন কৰিবলে অনন্যভাৱে অৱস্থিত ।”
এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে, OpenAI এ ইয়াৰ মুক্ত ওজনৰ ভেটি মডেলসমূহ Amazon Bedrock ত উপলব্ধ কৰিছিল, এজেণ্টিক ৱৰ্কফ্ল', ক'ডিং, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গাণিতিক সমস্যা সমাধান, আৰু অধিক বাবে লাখ লাখ AWS গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল । আমাজনৰ সৈতে 38 বিলিয়ন ডলাৰৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে অ'পেনএআইয়ে এন্থ্ৰপিক, ষ্টেবিলিটি এআই, ছেলছফৰ্চ আৰু এড'বৰ দৰে কোম্পানীত যোগদান কৰে যিয়ে তেওঁলোকৰ এআই মডেল ৱৰ্কলোডৰ বাবে এডব্লিউএছ ব্যৱহাৰ কৰে ।
