ভাৰতীয়সকলে কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰে ChatGPT; OpenAI ৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হ’ল তথ্য

ভাৰতীয়সকলে কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰে ChatGPT; OpenAI ৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হ’ল তথ্য
ভাৰতত ChatGPT ৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, যুৱক-যুৱতীসকলে ইয়াক ক'ডিং, অধ্যয়ন আৰু কামৰ বাবে এক দৈনন্দিন আহিলা হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।
Published : February 20, 2026 at 8:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন উচ্চতা লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷ OpenAI ৰ নতুন তথ্য অনুসৰি ভাৰত এতিয়া আমেৰিকাৰ পিছতে ChatGPT ৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বজাৰ । ভাৰতত ChatGPT ৰ সাপ্তাহিক সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 10 কোটি অতিক্ৰম কৰিছে । উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেৱল AI ৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাই নহয়, নিজৰ দৈনন্দিন কাম আৰু পেছাদাৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবেও ইয়াক গুৰুত্বসহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
OpenAI ৰ নতুন ৰাজহুৱা তথ্যৰ পদক্ষেপ ‘OpenAI Signals’ ৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিশ্বৰ গড়তকৈ বহু বেছি হাৰত কাৰিকৰী সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে । বিশেষকৈ ভাৰতে ক’ডিং আৰু ডাটা এনালাইছিছৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি আছে । প্লাছ আৰু প্ৰ’ গ্ৰাহকৰ মাজত তথ্য বিশ্লেষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ বিশ্বৰ গড়তকৈ প্ৰায় চাৰিগুণ বেছি । ইফালে ক’ডিং সম্পৰ্কীয় সঁজুলিৰ বাবে কোডেক্সৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় তিনিগুণ বেছি ।
ভাৰত হৈছে ChatGPT ৰ আটাইতকৈ উন্নত ব্যৱহাৰকাৰী
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰীতকৈ প্ৰায় তিনিগুণ বেছি ক’ডিং সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন সুধিছে । শিক্ষা আৰু শিক্ষণৰ সৈতে জড়িত প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতত বিশ্বৰ গড়ৰ প্ৰায় দুগুণ আছে । ভৌগোলিকভাৱে তেলেংগানা, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ দৰে টেক হাবত সৰ্বাধিক ক’ডিং ব্যৱহাৰ দেখা গৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতত মানুহে কাম-সম্পৰ্কীয় উদ্দেশ্যত ChatGPT ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । গ্ৰাহকৰ বাৰ্তাৰ প্ৰায় 35% প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্ম-সম্পৰ্কীয়, যিটো বিশ্বজুৰি প্ৰায় 30% । কাৰ্যালয় ব্যৱহাৰৰ বাবে, মানুহে খচৰা প্ৰস্তুত, সম্পাদনা, কাৰিকৰী সমৰ্থন, ডিবাগিং আৰু কাম ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ বাবে ChatGPT ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও কামৰ বাহিৰেও ব্যৱহাৰিকভাৱে ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰি আছে । প্ৰায় 35% অকৰ্ম বাৰ্তাত কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰিক নিৰ্দেশনা জড়িত হৈ থাকে । প্ৰায় 20% বাৰ্তা সাধাৰণ তথ্যৰ বাবে আৰু 20% লিখাৰ বাবে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে মানুহে আত্মশিক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতাৰ বাবে AI ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
|ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধৰণ
|সংখ্যা
|বিশ্বৰ সৈতে তুলনা
|গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ
|সাপ্তাহিক সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী
|100 মিলিয়নতকৈ অধিক
|আমেৰিকাৰ পাচত দ্বিতীয় বৃহত্তম
|সৰ্বাধিক Codex বৃদ্ধি
|কোডিঙ (Coding / Codex)
|3x অধিক
|বিশ্বৰ তুলনাত 3 গুণ অধিক
|সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰকাৰী তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, তামিলনাডুত
|তথ্য বিশ্লেষণ
|4x অধিক (Plus/Pro)
|বিশ্বৰ গড়ৰ ৪ গুণ
|উন্নত সঁজুলিত অধিক ব্যৱহাৰ
|শিক্ষণ/শিক্ষা
|2x অধিক
|গোলকীয় হিচাপত দুগুণ
|যুৱ সমাজৰ মাজত অধিক ব্যৱহাৰ
|কৰ্ম-সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা
|35%
|বিশ্ব 30%
|ড্ৰাফটিং, ডিবাগিং, স্পীড-আপ
|ব্যৱহাৰিক নিৰ্দেশক (অকাৰ্যকৰী)
|35%
|-
|নিজে শিকাৰ লগতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত
|সাধাৰণ তথ্য/লিখন
|দুয়োটা কামৰ বাবে 20%
|-
|মৌলিক প্ৰশ্ন আৰু বিষয়বস্তু
|বয়সৰ সীমা
18-24: 50%
18-34: 80%
|18-24: 33%
|যুৱক-যুৱতী (শিক্ষাৰ্থী/কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাসকল)
বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত ChatGPT ব্যৱহাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সৰ্বাধিক । 18-24 বছৰ বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰে । ইফালে 18-34 বছৰ বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একেলগে প্ৰায় 80% বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । OpenAI ৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ ৰনি চেটাৰ্জীয়ে কয় যে AI গ্ৰহণ ইমানেই দ্ৰুত যে আনকি জোখ-মাখৰ সঁজুলিও পিছ পৰি আছে । তেওঁৰ মতে, OpenAI চিগনেলছে ভাৰতত AI ক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা আলোচনাক হাইপৰ পৰা ডাটা ভিত্তিক বুজাবুজিলৈ স্থানান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিব ।
