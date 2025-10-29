এবছৰৰ বাবে ChatGPT Go বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয়সকলে; জনালে OpenAI এ

এবছৰৰ বাবে ChatGPT Go বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয়সকলে; জনালে OpenAI এ
বেংগালুৰুত প্ৰথম DevDay Exchange ৰ লগত সংগতি ৰাখি OpenAI এ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা সকলো ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এবছৰৰ বাবে ChatGPT Go বিনামূলীয়া কৰিছে ।
Published : October 29, 2025 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে OpenAI-এ কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ‘ChatGPT Go’ -- যিয়ে অধিক প্ৰশ্নৰ সীমা আৰু অধিক ছবি সৃষ্টি কৰাটো সমৰ্থন কৰে ৷ ইয়াৰ বাবে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সীমিত সময়ৰ অফাৰৰ সময়ছোৱাত চাইন আপ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । ChatGPT Go হৈছে OpenAI ৰ শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা ছাবস্ক্ৰিপচন টায়াৰ যিয়ে ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে বৃদ্ধি পোৱা বাৰ্তা সীমা, ছবি সৃষ্টি আৰু ফাইল আপলোড প্ৰদান কৰে, যিটো বজাৰ ChatGPT ৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বজাৰসমূহৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয় ।
কোম্পানীটোৱে কয়, “৪ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুত OpenAI’s DevDay Exchange ইভেণ্ট উদযাপন কৰিবলৈ - ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰথমটো - OpenAI-এ ভাৰতৰ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীক সম্পূৰ্ণ এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰি তুলিছে; যিসকলে ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সীমিত সময়ৰ প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত চাইন আপ কৰিছে ।” OpenAI ৰ মতে, ভাৰতত আগষ্ট মাহত ChatGPT Go মুকলি কৰা হৈছিল, যিটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ মতামতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ডিজাইন কৰা হৈছিল, যিয়ে ChatGPT ৰ অতি উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহৰ অধিক সুলভ মূল্যৰ প্ৰৱেশৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল ।
OpenAI DevDay is in two weeks, then we hit the road. DevDay [Exchange] connects local developers in:— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) September 23, 2025
São Paulo • Oct 16
London • Oct 21
Bengaluru • Nov 4
Tokyo • Nov 11
Seoul • Nov 13
Spots are limited for these intimate gatherings. Apply: https://t.co/m18iB2CjYL pic.twitter.com/uAfTz3CwPW
আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম মাহত ভাৰতত পেইড চেটজিপিটি চাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পালে । এই প্ৰবল চাহিদাৰ ভিত্তিত, OpenAI এ তেতিয়াৰ পৰাই ChatGPT Go বিশ্বজুৰি প্ৰায় 90 খন বজাৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে । ভাৰতত লাখ লাখ লোকে দৈনিক ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰে, য’ত আছে ডেভেল’পাৰ, ছাত্ৰ আৰু পেছাদাৰীসকলৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা সম্প্ৰদায় যিয়ে OpenAI ৰ উন্নত সঁজুলিসমূহৰ লাভ আদায় কৰিব পাৰে ।
OpenAI য়ে এক বিবৃতিযোগে কয় যে এই প্ৰচাৰ অ’পেনএআইৰ ‘ইণ্ডিয়াফিৰ্ষ্ট’ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু ই ইণ্ডিয়াএআই মিছনক সমৰ্থন কৰে, যিয়ে ভাৰতত এআইক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ৰমবৰ্ধমান গতিবেগক শক্তিশালী কৰে, কাৰণ দেশখনে অহা বছৰ এআই ইমপেক্ট ছামিট আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ ChatGPT Go গ্ৰাহকসকলে বিনামূলীয়া 12 মাহৰ প্ৰচাৰৰ বাবে যোগ্য হ’ব । চেটজিপিটিৰ উপ-সভাপতি তথা মুৰব্বী নিক টাৰ্লিয়ে কয় যে কেইমাহমানৰ আগতে ভাৰতত প্ৰথমতে চেটজিপিটি গ’ মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ পৰা আমি যি গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু সৃষ্টিশীলতা দেখিছো সেয়া প্ৰেৰণাদায়ক হৈ পৰিছে ।
টাৰ্লিয়ে লগতে কয়, “ভাৰতত আমাৰ প্ৰথম ডেভডে এক্সচেঞ্জ ইভেণ্টৰ পূৰ্বে আমি চেটজিপিটি গ’ক এবছৰৰ বাবে মুক্তভাৱে উপলব্ধ কৰি দিছো ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে অধিকাংশ ভাৰতীয়ই উন্নত এআইৰ সুবিধা সহজে লাভ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা লাভৱান হোৱাত সহায়ক হ’ব ।”
লগতে পঢ়ক