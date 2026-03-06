Openai এ মুকলি কৰিলে GPT 5 4
OpenAI এ আৰম্ভ কৰিছে GPT 5 4৷ ই ChatGPT, API আৰু Codex ত উপলব্ধ আৰু যুক্তি, ক'ডিং, এজেন্ট কাৰ্যপ্ৰবাহ আৰু কম্পিউটাৰ-ব্যৱহাৰ ক্ষমতাসমূহত বৃহৎ উন্নতি আনিব।
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ ইয়াৰ শেহতীয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মডেল, GPT 5 4 আৰম্ভ কৰিছে । মডেলটো ChatGPT, Developer API আৰু Codex ত উপলব্ধ । কোম্পানীটোৰ মতে, এই মডেলে যুক্তি, ক’ডিং আৰু এজেণ্ট-চালিত কৰ্মপ্ৰবাহ উন্নত কৰি জটিল ব্যৱসায়িক কামবোৰ অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে চম্ভালে । GPT 5 4 ৰিজনিঙে GPT 5 ৰ ঠাই লয় । ইয়াৰ উপৰিও GPT 5 4 Pro হৈছে জটিল কামৰ বাবে এটা উচ্চ-কাৰ্যক্ষম সংস্কৰণ । এই উন্নীতকৰণে বাস্তৱ-পৃথিৱীৰ কাম যেনে ব্যৱসায়িক কাৰ্য, স্প্ৰেডশ্বীট, উপস্থাপন আৰু দস্তাবেজসমূহত দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে ।
GPT 5 4 ত নতুনত্ব কি ?
GPT-5.4 Thinking and GPT-5.4 Pro are rolling out now in ChatGPT.— OpenAI (@OpenAI) March 5, 2026
GPT-5.4 is also now available in the API and Codex.
GPT-5.4 brings our advances in reasoning, coding, and agentic workflows into one frontier model. pic.twitter.com/1hy6xXLAmJ
OpenAI অনুসৰি, GPT5 4 ত GPT 5 3 Codex ৰ ক'ডিং ক্ষমতাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যুক্তি, জ্ঞানৰ কাম আৰু ছফ্টৱেৰ পৰিৱেশ উন্নত কৰা । মডেলটোৱে এটা প্ৰচেষ্টাতে অধিক সঠিক আউটপুট উৎপন্ন কৰে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰী আৰু AI ৰ মাজত আগলৈ পিছলৈ হোৱাটো হ্ৰাস কৰে । GPT 5 4 য়ে GPT 5 2 তকৈ বেছি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । জিডিপিভেল বেঞ্চমাৰ্কত (যিটোৱে পেছাদাৰী জ্ঞানৰ কাম জুখিব পাৰে), মডেলে উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলক 83% আউটপাৰ্ফৰ্ম কৰিছিল, যিটো GPT 5 2 ৰ বাবে 70.9 % আছিল । বাস্তৱিক ভুল হ্ৰাস কৰাত 18% উন্নতি হৈছে ।
ChatGPT ত GPT 5 4 Thinking আছে, যিয়ে দীঘলীয়া বা জটিল সঁহাৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহজ কৰি তোলে । গভীৰ ৱেব গৱেষণাৰ বাবে এইটো অতি উত্তম, বিশেষকৈ একাধিক উৎসৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা প্ৰশ্নৰ বাবে । আৰ্হিটোৱে দীঘলীয়া যুক্তি শৃংখলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখে আৰু সুসংহত সঁহাৰি প্ৰদান কৰে ।
এজেন্ট ক্ষমতাসমূহ, সঁজুলি সন্ধান, আৰু কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ
GPT 5 4 এ এজেন্ট-শৈলী কাৰ্যপ্ৰবাহসমূহৰ বাবে শক্তিশালী সমৰ্থন প্ৰদান কৰে । ই হৈছে স্থানীয় কম্পিউটাৰ-ব্যৱহাৰ ক্ষমতা থকা প্ৰথমটো সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ ব্যৱস্থা । ই স্ক্ৰীণশ্বট, মাউছৰ গতি আৰু কিবৰ্ড ইনপুটসমূহৰ যোগেদি এপ্লিকেচনসমূহৰ সৈতে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে । এজেন্টসমূহে ৱেবছাইটসমূহ নেভিগেট কৰিব পাৰে, ফাইলসমূহ পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু বহু-পদক্ষেপ কাৰ্যপ্ৰবাহসমূহ সম্পাদন কৰিব পাৰে । আপডেট কৰা কম্পিউটাৰ-ব্যৱহাৰ সঁজুলিসমূহ API ত উপলব্ধ । সঁজুলি সন্ধান বৈশিষ্ট্যই আৰ্হিক প্ৰয়োজন অনুসৰি সঁজুলি সংজ্ঞাসমূহ গতিশীলভাৱে উদ্ধাৰ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, টোকেন ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰে । এজেণ্টিক সঁজুলি কলিং উন্নত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বাহ্যিক সঁজুলিসমূহৰ সময়মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু বিলম্ব হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
GPT 5.4 Pro: উচ্চ-কাৰ্যক্ষম সংস্কৰণ
GPT-5.4 Pro জটিল কামৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । BrowseComp বেঞ্চমাৰ্কত (ৱেবৰ পৰা তথ্য সন্ধান আৰু সংশ্লেষণ কৰা), ই 89.3% সঠিকতা লাভ কৰে, প্ৰামাণিক GPT-5.4 ৰ বাবে 82.7% ৰ তুলনাত । ই ChatGPT Pro, এণ্টাৰপ্ৰাইজ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু API ৰ জৰিয়তে উপলব্ধ ।
উপলব্ধতা
GPT 5 4 ChatGPT (প্লাছ, দল, প্ৰ' ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে GPT4 চিন্তা), API (gpt-5.4), আৰু কোডেক্সলৈ ৰোল আউট কৰা হৈছে GPT-5.4 Pro (gpt-5.4-pro) উচ্চ-কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে । জিপিটি-5.2 থিংকিং তিনি মাহৰ বাবে লিগেচি মডেলছ অংশত উপলব্ধ হ’ব ।
GPT-5.3 ক্ষন্তেকতে বাতৰি
ইয়াৰ উপৰিও, GPT-5.3 Instant হৈছে ChatGPT ৰ অবিকল্পিত মডেল আপডেট, যি দৈনন্দিন কথোপকথনৰ বাবে তৰল, প্ৰত্যক্ষ, আৰু প্ৰাসংগিক সঁহাৰি প্ৰদান কৰে । ইয়াত ভ্ৰম হ্ৰাস (26.8 লৈকে), বাস্তৱিক নিৰ্ভৰযোগ্যতা উন্নত আৰু লিখাৰ মান উন্নত হোৱাৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ই সকলো ChatGPT ব্যৱহাৰকাৰী আৰু API (gpt-5.3-chat-latest)ৰ বাবে উপলব্ধ ।
