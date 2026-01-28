বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ সহায়ক হোৱাকৈ OpenAI এ মুকলি কৰিলে বিনামূলীয়া AI টুল ChatGPT Prism

বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ সহায়ক হোৱাকৈ OpenAI এ মুকলি কৰিলে বিনামূলীয়া AI টুল ChatGPT Prism
OpenAI এ ChatGPT ত Prism আৰম্ভ কৰিছে, যিটো এটা GPT-5.2 ভিত্তিক LaTeX কাৰ্যস্থান যিয়ে বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে লেখনি, সহযোগিতা আৰু প্ৰকাশ কৰাটো সহজ কৰি তোলে ।
Published : January 28, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ Prism প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যিটো ChatGPT ৰ বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ বাবে এটা নতুন AI-native । এই সঁজুলিটো বিশেষভাৱে বৈজ্ঞানিক লেখা আৰু সহযোগিতামূলক গৱেষণাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । Prism শেহতীয়া GPT-5.2 মডেলৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে সকলো লেখনি, সম্পাদনা আৰু প্ৰকাশন প্ৰস্তুতিৰ কাম একে ঠাইতে কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।
Prism ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাউড-ভিত্তিক লেটেক্স ৱৰ্কস্পেচ । ই গৱেষণা পত্ৰৰ খচৰা প্ৰস্তুত আৰু সম্পাদনা, বাস্তৱ সময়ত সহ-লেখকৰ সৈতে সহযোগিতা আৰু চূড়ান্ত দাখিলৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অনুমতি দিয়ে, এই সকলোবোৰ সম্ভৱ এটা প্লেটফৰ্মতে । বিভিন্ন ফাইল, ইমেইল বা চেট সঁজুলিৰ মাজত বিষয়বস্তু কপি আৰু পেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।
Introducing Prism, a free workspace for scientists to write and collaborate on research, powered by GPT-5.2.— OpenAI (@OpenAI) January 27, 2026
Available today to anyone with a ChatGPT personal account: https://t.co/9mTLAbxPdH pic.twitter.com/GJOIipU3hx
OpenAI ৰ মতে Prism ত সীমাহীন গৱেষণা প্ৰকল্প সৃষ্টি কৰিব পাৰি আৰু প্ৰতিটো প্ৰকল্পত অগণন সহযোগী যোগ কৰিব পাৰি । যেতিয়া কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা পৰিবৰ্তনৰ অনুৰোধ কৰে, Prism এ দস্তাবেজৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ ইন-প্লেচ সম্পাদনা কৰে । ই সংস্কৰণ সংঘাত, হস্তচালিত একত্ৰীকৰণ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী হেঁচাসমূহ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰে ।
ভইচ-ভিত্তিক সম্পাদনাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
আন এটা আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ’ল কণ্ঠভিত্তিক সম্পাদনা । যদি কোনো গৱেষকে লিখা বা পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময়ত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে কেৱল কথা ক’লেই আদেশ দিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত কাৰ্যপ্ৰবাহৰ বিঘিনি ৰোধ হয় আৰু সময় ৰাহি হয় ।
OpenAI য়ে কয় যে যোৱা এটা বছৰত AI এ বিজ্ঞান জগতত দ্ৰুতগতিত স্থান লাভ কৰিছে । GPT-5 ৰ দৰে মডেলে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিছে, ইমিউন-চেল পৰীক্ষাৰ বাবে তথ্য বিশ্লেষণ ত্বৰান্বিত কৰিছে আৰু আণৱিক জীৱবিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা দ্ৰুত কৰিছে । যদিও কোম্পানীটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে AI এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আছে, তথাপিও ভৱিষ্যতে ই বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিব ।
Prism - OpenAI ৰ ক্লাউড-ভিত্তিক LaTeX প্লেটফৰ্ম, Crixet ত নিৰ্মিত, যিয়ে দলীয় কামক বহুত মসৃণ কৰি তোলে । বৰ্তমান Prism বিনামূলীয়া আৰু ChatGPT ব্যক্তিগত একাউণ্ট থকা যিকোনো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ । ভৱিষ্যতে ইয়াক ChatGPT বিজনেছ, এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এডুকেচন একাউণ্টলৈও ৰোল আউট কৰা হ’ব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে prism.openai.com ত গৈ এই বৈশিষ্ট্যত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক