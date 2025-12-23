ETV Bharat / technology

ChatGPT ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে OpenAI এ মুকলি কৰিলে year end review; জানক কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ?

ChatGPT ৰ শেহতীয়া বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 2025 বছৰটো চেটবটটোৰ সৈতে কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিছিল তাৰ এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে ।

OpenAI has launched a Spotify-like year-in-review for ChatGPT users
প্ৰতীকাত্মক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: OpenAI এ ‘Your Year with ChatGPT’ নামৰ এটা বছৰৰ শেষৰ পৰ্যালোচনা অভিজ্ঞতা আৰম্ভ কৰিছে, যিটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বছৰটোত পুনৰাবৃত্তি যিটো Spotify Wrapped ৰ দৰেই, মানুহে সেৱাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ ব্যক্তিগতকৃত স্নেপশ্বট প্ৰদান কৰি।

আমেৰিকাকে ধৰি নিৰ্বাচিত বজাৰৰ লগতে কানাডা, যুক্তৰাজ্য, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ দৰে অন্যান্য ইংৰাজী ভাষী অঞ্চলৰ যোগ্য ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এই বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । OpenAI এ কয় যে ৰোলআউট সীমিত আৰু ই একাউণ্ট ছেটিংছ আৰু ব্যৱহাৰৰ ইতিহাস দুয়োটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

ChatGPT ৰ সৈতে আপোনাৰ বছৰটো ফ্ৰী, প্লাছ আৰু প্ৰ' পৰিকল্পনাত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ, যদিহে তেওঁলোকে সংৰক্ষিত স্মৃতি আৰু চেট ইতিহাস উল্লেখ কৰাৰ বিকল্পসমূহ সক্ষম কৰিছে আৰু কথোপকথন কাৰ্যকলাপৰ নূন্যতম সীমাত উপনীত হৈছে । কোম্পানীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে টিম, এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এডুকেশ্যন একাউণ্টসমূহ প্ৰাৰম্ভিক মুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷

OpenAI এ অভিজ্ঞতাক ইচ্ছাকৃতভাৱে সংযত আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ পছন্দক সন্মান কৰা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে এই বৈশিষ্ট্যটো “লঘু, গোপনীয় আৰু ব্যৱহাৰকাৰী-নিয়ন্ত্ৰিত” হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে, অংশগ্ৰহণ কৰাটো ঐচ্ছিক আৰু এই পৰ্যালোচনা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খোলা নহ’ব বুলি জোৰ দি । বৰঞ্চ ইয়াক ChatGPT এপৰ হোম স্ক্ৰীণত প্ৰচাৰ কৰা হ’ব, যাৰ ফলত মানুহে ইয়াক চাব বিচাৰে নে নাই সেইটো সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিব ।

লেবেল আৰু পৰিসংখ্যাৰ বাহিৰেও, বৈশিষ্ট্যটোৱে ChatGPT ৰ সৃষ্টিশীল দিশটোলৈ লক্ষ্য ৰাখে ৷ এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ বিষয় আৰু আগ্ৰহৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এটা কবিতা আৰু এখন ছবি সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত এবছৰৰ কথোপকথনক অধিক প্ৰকাশভংগীমূলক পুনৰাবৃত্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । ফলাফলৰ অৰ্থ হৈছে বিশুদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক নহয়, ব্যক্তিগত অনুভৱ কৰা, যিয়ে চেটবটটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ কাম, শিক্ষণ বা সৃষ্টিশীল প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন দিশত কেনেকৈ খাপ খাই পৰে তাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।

Your Year with ChatGPT’ ৰ প্ৰৱেশ ChatGPT ৰ ৱেব সংস্কৰণ আৰু iOS আৰু Android ৰ মোবাইল এপ দুয়োটাৰে জৰিয়তে উপলব্ধ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মেনুসমূহৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, তেওঁলোকৰ বছৰৰ শেষৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে ChatGPT ক সুধি অভিজ্ঞতাটো পোনপটীয়াকৈ ট্ৰিগাৰ কৰিব পাৰে ।

ChatGPT ৰ ক্ষেত্ৰত, পুনৰাবৃত্তি এটা সোঁৱৰণী হিচাপেও কাম কৰে যে যোৱা এটা বছৰত চেটবটটো দৈনন্দিন ৰুটিনত কিমান গভীৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

এতিয়াৰ বাবে ৰোলআউট সীমিত যদিও, ‘ChatGPT ৰ সৈতে আপোনাৰ বছৰ’ OpenAI এ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু ইয়াৰ AI সঁজুলিসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ উপস্থাপন কৰে তাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰে, মানৱ প্ৰশ্ন আৰু মেচিন-উৎপন্ন সঁহাৰিৰ দ্বাৰা গঢ় দিয়া এটা বছৰৰ পিছলৈ এটা কিউৰেটেড দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে বৰ্তমান UK আৰু কানাডাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

CHATGPT
YOUR YEAR WITH CHATGPT
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
OPENAI’S YEAR END REVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.