শীঘ্ৰেই এণ্ড্ৰ’ইডত উপলব্ধ হ’ব OpenAI ৰ sora এপ
কিছুমান দেশত ছ’ৰা এপটো গুগল প্লে’ত প্ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে উপলব্ধ ।
Published : October 25, 2025 at 4:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ অতি সোনকালে Sora এপটো Android লৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ছান ফ্ৰান্সিস্কোস্থিত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কোম্পানীটোৱে আই অ’ এছত ছ’ৰা এপ মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা ই তৎক্ষণাত হিট হৈ পৰিছে । এই এপটোৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজকে আৰু আন ব্যৱহাৰকাৰীক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৰি এআই ভিডিঅ’ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ গ্ল’বেল ফিডত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতেই একমাত্ৰ ঠাই য’ত ChatGPT ছাবস্ক্ৰিপশ্যন নথকাসকলে কোম্পানীটোৰ Sora 2 মডেলটো চেষ্টা কৰিব পাৰে । এণ্ড্ৰ’ইডলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে অধিকাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিডিঅ’ মডেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
Sora App অতি সোনকালে Android লৈ আহিব
you can pre-register sora for android in the google play store now!— Bill Peebles (@billpeeb) October 23, 2025
X ত (পূৰ্বতে টুইটাৰ নামেৰে জনাজাত) এটা পোষ্টত OpenAI ৰ ছ’ৰাৰ মুৰব্বী বিল পিবলে ঘোষণা কৰিছে, “ছ’ৰাৰ এণ্ড্ৰ’ইড সংস্কৰণ আচলতে অতি সোনকালে আহি আছে ।”
মুকলি হোৱাৰ পিছতো এপটো কেৱল আমন্ত্ৰণমূলক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মানুহে আমন্ত্ৰণ ক’ডৰ প্ৰয়োজন হ’ব । যিয়েই নহওক, iOS ত Sora এ প্ৰথম পাঁচ দিনত এক মিলিয়ন ডাউনলোড দেখিছিল, ChatGPT তকৈ দ্ৰুতভাৱে লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল, আনকি কেৱল আমন্ত্ৰণ আৰু আঞ্চলিক (কেৱল উত্তৰ আমেৰিকাত উপলব্ধ) নিষেধাজ্ঞাৰ সৈতেও ।
উল্লেখযোগ্য যে এণ্ড্ৰ’ইড অথৰিটিয়ে প্লে ষ্ট’ৰত ছ’ৰা এপৰ তালিকা দেখা পাইছিল । বৰ্তমান ইয়াক প্ৰি-ৰেজিষ্টাৰৰ বাবে উপলব্ধ, মুকলিৰ কোনো তাৰিখ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । কিন্তু এই বিকল্প ভাৰতত উপলব্ধ নহয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব পাৰে যে এণ্ড্ৰ’ইড এপটোৰ উপলব্ধতা উত্তৰ আমেৰিকাতো সীমাবদ্ধ ।
পিবলছে কেমিঅ’ ফিচাৰৰ নতুন উন্নতিৰ কথাও ঘোষণা কৰে । এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কেমিঅ’ কৰিবলৈ সন্মতি দিয়া আন ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভিডিঅ’হে কেমিঅ’ কৰিব পাৰিব । কিন্তু অতি সোনকালে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পোহনীয়া জন্তু, নিৰ্জীৱ বস্তু আৰু “আপুনি বিচৰা আন প্ৰায় যিকোনো বস্তু” কেমিঅ’ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও আন ভিডিঅ’ত ছ’ৰাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা চৰিত্ৰসমূহো প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ছ’ৰাই চিলাই সঁজুলিৰ ৰূপত প্ৰথম সম্পাদনা সঁজুলিও লাভ কৰিছে যিয়ে একাধিক ক্লিপ একত্ৰিত কৰি দীঘলীয়া ক্লিপ এটা বনাব পাৰে । OpenAI এ এপটোৰ সামাজিক উপাদানটোও উন্নত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ হাতত পোষ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চাবলৈ মাত্ৰ এটা, গ্ল’বেল ফিডহে আছে । কিন্তু কোম্পানীটোৱে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কোম্পানী, ক্ৰীড়া ক্লাব, আদি সৰু সৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে চেনেল যোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
