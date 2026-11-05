ETV Bharat / technology

OpenAI-ত Images 2.6 মুকলি : ফটো GIF এনিমেচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান

OpenAI ৰ নতুন Images 2.6 ChatGPT, Codex, আৰু API ত উপলব্ধ ৷

ChatGPT Can Now Create Animated GIFs And Retain Reference Images
OpenAI-ত Images 2.6 মুকলি (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : OpenAI প্ৰযুক্তিয়ে ইমেজ জেনেৰেচন মানে চিত্ৰ তৈয়াৰীকৰণত এটা ডাঙৰ আপডেট আনিছে । কোম্পানীয়ে ChatGPT, Codex আৰু API ৰ বাবে Images 2.6 মুকলি কৰিছে ।

এই আপডেটে ফটো তৈয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দ্ৰুত কৰি তোলাৰ লগতে আৰু ফটো সম্পাদনাৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনাই যে বিশ্বজুৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় ৪ বিলিয়ন ফটো তৈয়াৰ কৰি আহিছে । অৰ্থাৎ গড়ে দৈনিক ডেৰ বিলিয়নতকৈও অধিক ফটো তৈয়াৰ হৈ আছে ।

এতিয়া OpenAI এ ইমেজ ২.৬ মুকলি কৰিছে, যিয়ে পূৰ্বৰ সংস্কৰণতকৈ ৫০% বেছি দ্ৰুত কাম কৰে । API ত দুটা নতুন মডেলৰ বৈশিষ্ট্য আছে । GPT-Image-2.6 Flare স্পীডৰ বাবে নিৰ্মিত, কম মানৰ ছেটিংছত মাত্ৰ ৬ ছেকেণ্ডত ফটো তৈয়াৰ কৰে । ইয়াৰ বিন্যাস পোষ্টাৰ আৰু প্ৰডাক্ট চিত্ৰকল্পৰ বাবে অধিক উপযুক্ত ।

আনহাতে, জিপিটি-ইমেজ-২.৬ ছানবাৰ্ষ্টে (GPT-Image-2.6 Sunburst) অধিক গুণমান আৰু সামঞ্জস্যতা প্ৰদান কৰে । ই সংবাদ মাধ্যমত একাধিক সম্পাদনাৰ পিছতো আৰু উচ্চমানৰ চৰিত্ৰ আৰু ব্ৰেণ্ডৰ সবিশেষ বিৱৰণ সঠিককৈ ধৰি ৰাখে ।

এতিয়া ফটোত গতি আৰু GIF সমৰ্থন কৰে

আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া স্থিৰ ফটোসমূহক লুপিং GIF সমূহলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব । ব্ৰেণ্ড মাস্কট, বৈশিষ্ট বা প্ৰডাক্ট শ্বট এনিমেট কৰিব পাৰিব । Image 2.6 এ আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েশ্যন, মিম বা ষ্ট'ৰীবৰ্ডতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰমপ্ট বা স্থিৰ ছবিৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্ন লুপিং এনিমেচন সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

API - ত এটা ইমেজ মাৰ্কআপ বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ ফটোত নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহ বা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টটো চিহ্নিত কৰি সম্পাদনা কৰিব পাৰিব । SVG এক্সপ’ৰ্টো উপলব্ধ, যাৰ ফলত ইয়াক ৱেবছাইট, এপ বা প্ৰিণ্টত ব্যৱহাৰ কৰাটো সহজ হয় । এটা নতুন জটিলতা পেৰামিটৰ মডেলত লেবেলৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

মূল্য আৰু উপলব্ধতা

এতিয়াৰ পৰা Images 2.6 সকলো ছাবস্ক্ৰিপচন স্তৰত ChatGPT আৰু Codexত ডেস্কটপ, মোবাইল আৰু ৱেবত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ । API টো GPT Images 2.6 Flare আৰু Sunburst আহিছে । ইয়াৰ ইমেজ-জেনেৰেচনৰ ইনপুট খৰচ ৮ ডলাৰ আৰু আউটপুট খৰচ প্ৰতি ১০ লাখ টোকেনত ৩০ ডলাৰ ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকান চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ এআই মডেল: নিশ্চিত কৰিলে OpenAI-এ

TAGGED:

OPENAI ইমেজ জেনেৰেচন প্ৰযুক্তি
OPENAI এ ইয়াৰ ইমেজ জেনেৰেচন
API ত দুটা নতুন মডেল
CHATGPT GIF GENERATION
HOW TO GENERATE GIF IN CHATGPT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.