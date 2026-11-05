OpenAI-ত Images 2.6 মুকলি : ফটো GIF এনিমেচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান
OpenAI ৰ নতুন Images 2.6 ChatGPT, Codex, আৰু API ত উপলব্ধ ৷
Published : November 5, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : OpenAI প্ৰযুক্তিয়ে ইমেজ জেনেৰেচন মানে চিত্ৰ তৈয়াৰীকৰণত এটা ডাঙৰ আপডেট আনিছে । কোম্পানীয়ে ChatGPT, Codex আৰু API ৰ বাবে Images 2.6 মুকলি কৰিছে ।
এই আপডেটে ফটো তৈয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দ্ৰুত কৰি তোলাৰ লগতে আৰু ফটো সম্পাদনাৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনাই যে বিশ্বজুৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় ৪ বিলিয়ন ফটো তৈয়াৰ কৰি আহিছে । অৰ্থাৎ গড়ে দৈনিক ডেৰ বিলিয়নতকৈও অধিক ফটো তৈয়াৰ হৈ আছে ।
GIFS! With ChatGPT Images 2.6, turn a prompt or image into an animated GIF. Adjust the speed, edit individual frames, and share it on repeat. https://t.co/i4hsLoapx3— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
এতিয়া OpenAI এ ইমেজ ২.৬ মুকলি কৰিছে, যিয়ে পূৰ্বৰ সংস্কৰণতকৈ ৫০% বেছি দ্ৰুত কাম কৰে । API ত দুটা নতুন মডেলৰ বৈশিষ্ট্য আছে । GPT-Image-2.6 Flare স্পীডৰ বাবে নিৰ্মিত, কম মানৰ ছেটিংছত মাত্ৰ ৬ ছেকেণ্ডত ফটো তৈয়াৰ কৰে । ইয়াৰ বিন্যাস পোষ্টাৰ আৰু প্ৰডাক্ট চিত্ৰকল্পৰ বাবে অধিক উপযুক্ত ।
আনহাতে, জিপিটি-ইমেজ-২.৬ ছানবাৰ্ষ্টে (GPT-Image-2.6 Sunburst) অধিক গুণমান আৰু সামঞ্জস্যতা প্ৰদান কৰে । ই সংবাদ মাধ্যমত একাধিক সম্পাদনাৰ পিছতো আৰু উচ্চমানৰ চৰিত্ৰ আৰু ব্ৰেণ্ডৰ সবিশেষ বিৱৰণ সঠিককৈ ধৰি ৰাখে ।
Two new image models for developers: GPT-Image-2.6 Flare and Sunburst. Flare generates images in as little as six seconds. Sunburst brings higher-quality generation and greater consistency across edits. Image markup and SVG exports give you more ways to refine and use what you create.— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
এতিয়া ফটোত গতি আৰু GIF সমৰ্থন কৰে
আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া স্থিৰ ফটোসমূহক লুপিং GIF সমূহলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব । ব্ৰেণ্ড মাস্কট, বৈশিষ্ট বা প্ৰডাক্ট শ্বট এনিমেট কৰিব পাৰিব । Image 2.6 এ আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েশ্যন, মিম বা ষ্ট'ৰীবৰ্ডতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰমপ্ট বা স্থিৰ ছবিৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্ন লুপিং এনিমেচন সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
API - ত এটা ইমেজ মাৰ্কআপ বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ ফটোত নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহ বা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টটো চিহ্নিত কৰি সম্পাদনা কৰিব পাৰিব । SVG এক্সপ’ৰ্টো উপলব্ধ, যাৰ ফলত ইয়াক ৱেবছাইট, এপ বা প্ৰিণ্টত ব্যৱহাৰ কৰাটো সহজ হয় । এটা নতুন জটিলতা পেৰামিটৰ মডেলত লেবেলৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
মূল্য আৰু উপলব্ধতা
এতিয়াৰ পৰা Images 2.6 সকলো ছাবস্ক্ৰিপচন স্তৰত ChatGPT আৰু Codexত ডেস্কটপ, মোবাইল আৰু ৱেবত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ । API টো GPT Images 2.6 Flare আৰু Sunburst আহিছে । ইয়াৰ ইমেজ-জেনেৰেচনৰ ইনপুট খৰচ ৮ ডলাৰ আৰু আউটপুট খৰচ প্ৰতি ১০ লাখ টোকেনত ৩০ ডলাৰ ৰখা হৈছে ।