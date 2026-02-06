OpenAI এ মুকলি কৰিলে Frontier; কোম্পানীয়ে লাভ কৰিব প্ৰকৃত AI সহকৰ্মী

OpenAI এ মুকলি কৰিলে Frontier; কোম্পানীয়ে লাভ কৰিব প্ৰকৃত AI সহকৰ্মী
OpenAI Frontier হৈছে এটা নতুন প্লেটফৰ্ম যিয়ে কোম্পানীসমূহক প্ৰকৃত কাম কৰা বিশ্বাসযোগ্য AI সহকৰ্মী গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে ।
Published : February 6, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ উদ্যোগ কোম্পানীসমূহৰ বাবে এটা নতুন প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম হৈছে Frontier । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে AI এজেণ্টসকলক কেৱল এক সঁজুলিতকৈ প্ৰকৃত কৰ্মচাৰীৰ দৰে অধিক কাম কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলা । OpenAI এ কয় যে AI এ ইতিমধ্যে কোম্পানীসমূহৰ কামৰ ধৰণক ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু বহু খণ্ডত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিছে, যেনে উৎপাদন, বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ কোম্পানী আৰু শক্তি খণ্ড ।
কিন্তু ইমান দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ পিছতো বহু কোম্পানীয়ে AI সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰাত পিছ পৰি আছে । ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ'ল বৰ্তমানৰ ছিষ্টেমসমূহত AI এজেন্টসমূহ নিৰ্মাণ, পৰিচালনা কৰা আৰু সংহতি কৰাটো কঠিন । OpenAI ৰ নতুন প্লেটফৰ্ম - Frontier ক এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
OpenAI ৰ মতে, Frontier এ AI এজেণ্টসকলক মানুহে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফল হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় একে দক্ষতা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত অংশীদাৰী প্ৰসংগ, সঠিক অনবৰ্ডিং, মতামতৰ পৰা শিকিব পৰা ক্ষমতা আৰু স্পষ্ট অনুমতি আৰু সীমাবদ্ধতাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত । কোম্পানীটোৱে কয় যে এইদৰে কোম্পানীসমূহে ব্যক্তিগত কামৰ বাহিৰলৈ গৈ AI সহকৰ্মীসকলক সবলীকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰে, সমগ্ৰ ব্যৱসায়টোত সহযোগিতামূলকভাৱে কাম কৰিব পাৰে ।
Frontier ৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ই AI এজেন্টসকলক বিভিন্ন ব্যৱস্থা প্ৰণালীত প্ৰকৃত কাম কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে বুজিবলৈ সহায় কৰে
- এজেণ্টসকলে ভাল উৎপাদন কি তাক জানিব পাৰে, যাৰ ফলত সময়ৰ লগে লগে কামৰ মান উন্নত হয়
- তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিসমূহৰ অভিগম আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে পৰিকল্পনা, ক'ড চলাব আৰু ফাইলসমূহৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰে
- প্ৰতিজন AI এজেণ্টৰ নিজস্ব পৰিচয়, অনুমতি আৰু সীমাবদ্ধতা থাকে, যিবোৰ দলসমূহে বিশ্বাস কৰিব পাৰে
Frontier ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল ই বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ সৈতে সংহতি কৰে । ইয়াৰ বাবে নতুন প্লেটফৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বা পুৰণি এজেণ্ট বা এপ আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । যদিও ছিষ্টেমসমূহ বিভিন্ন ক্লাউডত বিয়পি থাকে, Frontier এ সিহঁতক সংযোগ কৰিব পাৰে । বৰ্তমান Frontier এ নিৰ্বাচিত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ । OpenAI এ জনাইছে যে অনাগত মাহত ইয়াক আৰু কোম্পানীসমূহৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
OpenAI Frontier ৰ প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ ভিতৰত HP, Intuit, Oracle, State Farm, Thermo Fisher আৰু Uber অন্যতম । BBVA, Cisco আৰু T-Mobile ৰ দৰে বৰ্তমানৰ গ্ৰাহকেও ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে । OpenAI এ কয় যে কোম্পানীসমূহক এতিয়া কেৱল উন্নত সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু AI সহকৰ্মীসকলৰ প্ৰয়োজন যিসকলে মানুহৰ দৰে কৰ্মপ্ৰবাহ বুজি পায় আৰু প্ৰকৃত কামসমূহ চম্ভালিব পাৰে । এই দৃষ্টিভংগীৰে এণ্টাৰপ্ৰাইজ এআইৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে ফ্ৰন্টিয়াৰক বিবেচনা কৰা হৈছে ।
