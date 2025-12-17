AI অপাৰেটিং ছিষ্টেম হৈ পৰিব ChatGPT; কোম্পানীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ

AI অপাৰেটিং ছিষ্টেম হৈ পৰিব ChatGPT; কোম্পানীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ
ChatGPT ক এটা chatbot ৰ পৰা এটা পূৰ্ণাংগ অপাৰেটিং ছিষ্টেমলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা OpenAI ৰ ৷
Published : December 17, 2025 at 2:23 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ ChatGPT ক এটা সম্পূৰ্ণৰূপে অপাৰেটিং ছিষ্টেম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যিয়ে এপ্লিকেচনসমূহ চলাব পাৰে আৰু মানুহৰ বাবে এটা ডিজিটেল আন্তঃপৃষ্ঠ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । প্লেটফৰ্মত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ OpenAI এ গ্লেন কোটছক এপ প্লেটফৰ্মৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।
গ্লেন কোটছ কোন, তেওঁৰ ভূমিকা ?
কোটেছ ইয়াৰ পূৰ্বে শ্বপিফাইৰ সৈতে জড়িত আছিল, উপ-অধ্যক্ষ আৰু প্ৰডাক্ট মুৰব্বী পদবীত অধিষ্ঠিত আছিল । এপ পৰিৱেশৰ লগতে বৃহৎ প্লেটফৰ্ম বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পটভূমিয়ে ChatGPT ৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত সহায় কৰিব বুলি উদ্যোগ বিশ্লেষকসকলে কয় ।
Joined @OpenAI to head up App Platform and help turn ChatGPT into an OS. Last successful attempt was iOS ~20 years ago, so .. should be a cakewalk— Glen Coates (@glencoates) December 15, 2025
Thanks to @tobi for the opportunity of a lifetime, and 💚 to everyone at @Shopify
Can't wait to coding-demo-fail on a new stage
X ত কোটেছে পোষ্ট কৰিছিল যে তেওঁ ChatGPT ক OS লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ অ’পেনএআইত যোগদান কৰিছে । ভূমিকা অনুসৰি কোটেছে কথিতভাৱে অ’পেনএআইৰ বৰ্তমানৰ চেটজিপিটিৰ মুৰব্বী নিক টাৰ্লিক পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিবেদন দিব ।
chatbot তকৈ অধিক ক্ষেত্ৰত যুক্ত হৈ পৰিছে ChatGPT
ChatGPT এতিয়া কেৱল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কথা নহয় । ChatGPT Apps ৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে OpenAI এ ইতিমধ্যে chatbot ৰ ভিতৰত চলি থকা তৃতীয় পক্ষৰ এপসমূহৰ কাৰ্যকৰীতাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । এইদৰে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ChatGPT এৰি নোযোৱাকৈ ছবি সম্পাদনা, ডকুমেণ্ট ব্যৱস্থাপনা বা সেৱাসমূহ অভিগম কৰাৰ দৰে কামসমূহ কৰিব পাৰিব ।
ChatGPT ৰ সন্ধান কাৰ্যকৰীতা আৰু বুজাবুজি আৰু স্মৃতিশক্তিৰ সৈতে সংযুক্ত AI এজেন্টসমূহৰ সৈতে, ছিষ্টেমে মূলতঃ এটা ডিজিটেল নিয়ন্ত্ৰণ স্তৰ হিচাপে কাম কৰে—একেদৰে অপাৰেটিং ছিষ্টেমে ব্যৱহাৰকাৰী আৰু সেৱাসমূহক এপসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
এতিয়া কিহৰ অভাৱ ?
হাৰ্ডৱেৰ সংহতি: এইটো হ'ব ChatGPT ৰ বাবে এটা পূৰ্ণাংগ অপাৰেটিং ছিষ্টেম হ'বলৈ চূড়ান্ত পদক্ষেপ । এইখিনিতে OpenAI আৰু কিংবদন্তি ডিজাইনাৰ জনী আইভৰ মাজৰ সহযোগিতা কামত আহিব । 2027 চনত মুকলি কৰিব পৰা এআই চালিত ডিভাইচ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি জনাইছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে জনায়, "যদি ই সফল হয়, তেন্তে ইয়াক ডিভাইচ, এপ্লিকেচন আৰু সেৱাসমূহৰ মাজেৰে এআই ব্যৱহাৰ কৰা এণ্ড-টু-এণ্ড অপাৰেটিং ছিষ্টেম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । বৰ্তমান, এইটো এতিয়াও কোনো প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰা নাই ।"
সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
তলত উল্লেখ কৰা কাৰণসমূহৰ বাবে OpenAIৰ ঘোষণা সময়োপযোগী । ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ হাতত আছে:
- শক্তিশালী ডাটা চেণ্টাৰ আন্তঃগাঁথনি
- Adobe, Canva আৰু Zillow, অধিক উন্নত AI মডেল আৰু এজেন্ট-ভিত্তিক ৱৰ্কফ্ল' প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰে এপসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব
- এই সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্যক এটা অ’এছ-সদৃশ প্লেটফৰ্মৰ অধীনত অনাৰ সৈতে, OpenAI-এ AI-চালিত কম্পিউটিঙৰ বাবে এটা নতুন মাপকাঠী স্থাপন কৰিব পাৰিব ।
ChatGPT কেতিয়া এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম হ'ব ?
বৰ্তমানৰ পৰ্যায়ত, OpenAI এ এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সময়সীমাৰ সম্পৰ্কে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই । তথাপিও এপ প্লেটফৰ্মৰ মুৰব্বী নিযুক্তিয়ে ইংগিত দিয়ে যে OpenAI এই দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
