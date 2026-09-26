আমেৰিকান চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ এআই মডেল: নিশ্চিত কৰিলে OpenAI-এ
ব্লুমবাৰ্গৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, OpenAI-এ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এআই মডেলসমূহে আমেৰিকাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে উপলব্ধ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
Published : September 26, 2026 at 3:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ শেহতীয়া বৰদান হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই । বৰ্তমান বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰে এআইৰ বহুল প্ৰচলন ঘটিছে । প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰৱেশ ঘটিছে এআইৰ, প্ৰতিটো খণ্ডতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে এআয়ে । এনে এক পৰ্যায়লৈ বিশ্ব গতি কৰিছে যে এআই অবিহনে যেন সকলো স্থৱিৰ ।
কিন্তু এআইৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত যিমান চৰ্চা হৈছে, ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱত সন্দৰ্ভতো উদ্বিগ্নতা আছে । এআইৰ ভুল ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰতিশোধমূলক কাৰ্যকলাপে বৃহৎ ক্ষতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ মাজতে এক উদ্বেগজনক কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
After the Hugging Face incident, we committed to conducting a much broader review of actions taken by our models during training and evaluation and to being transparent about our findings. This is an extensive review that is ongoing. The vast majority of actions we’ve reviewed were completions of mundane research tasks, such as accessing publicly available web content to answer questions. Our investigation focuses on instances where agents interacted with third-party websites in ways that went beyond their assigned tasks or intended methods. Most cases identified so far have been lower severity, with limited or no evidence of meaningful impact to the third-party service. While our review is underway, we want to share more about this work and make sure people understand our disclosure process and notifications to affected third parties. Given the scale of the review required, and the need to assess each case, we expect this work will take months to complete. https://t.co/IH4TkS72Vh— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026
আমেৰিকাৰ দৰে তথ্য-প্ৰযুক্তিত সবল দেশৰ চৰকাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত এআই মডেলে সুৰক্ষা বেষ্টনী ভংগ কৰি প্ৰৱেশ কৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয় ৰাজহুৱা তথ্যও ব্যৱহাৰ কৰিছে । এই কথা খোদ প্ৰকাশ কৰিছে এআই মডেল সৃষ্টিকৰ্তা কোম্পানী OpenAI-এ ।
OpenAI-এ নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence, AI) মডেলসমূহে আমেৰিকা চৰকাৰৰ কেইবাটাও ৱেবছাইটৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ব্লুমবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এআই মডেলসমূহে লোকপিয়ল ব্যুৰো আৰু ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিছনৰ তথ্যও ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
We’ve shared details on how AI agents in our research environment sent training and evaluation data to third-party services when they shouldn’t have. Most of that data did not come from users. We have discovered 53 cases where images that people had uploaded were posted to image-hosting sites as links that weren’t publicly listed. The images came from accounts that allowed their data to be used to improve our models, and after we disassociated the images from the accounts and ran them through a privacy filter. These cases occurred before the mitigations and safeguards we implemented and described in this blog post: https://t.co/hfxlbiYv8n We have successfully worked with the hosting providers to remove most of this content and are working to remove the rest. https://t.co/9oNyG8Y0UX— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026
বিষয়টো সন্দৰ্ভত জ্ঞাত লোকসকলৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কোম্পানীটোৰ এজেণ্টিক এআই ব্যৱস্থাই SEC.gov, Investor.gov আৰু Census.gov ৱেবছাইটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । আনহাতে, OpenAI-এ ব্লুমবাৰ্গক পৃথকে প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মডেলসমূহে প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু মূল্যায়নৰ সময়ত এই ৱেবছাইটসমূহৰ পৰা ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শুকুৰবাৰে কোম্পানীটোৱে কয় যে তেওঁলোকে চৰকাৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি কেইবাটাও সংস্থাক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে, যিসকলৰ ৱেবছাইট পৰীক্ষাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মডেলৰ প্ৰৱেশৰ ফলত প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।
https://t.co/BcjMzf4AhD— Anthony Albanese (@AlboMP) September 23, 2026
ভুল গতিবিধিৰ কাণ্ডৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা
OpenAI-এ কয় যে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত 'ভুল গতিবিধি'ৰ (misalignment) সৈতে জড়িত কাণ্ডৰ বিশদ পৰ্যালোচনা চলাই আছে । এই প্ৰক্ৰিয়াত কেইবামাহো সময় লগাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা চাইবাৰ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত এই চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাইছে যে এআই ব্যৱস্থাই এনে কাৰ্যসমূহ কৰিব পাৰে, যাৰ তথ্য সেইবোৰ বনোৱা কোম্পানীসমূহৰ হাতত তাৎক্ষণিকভাৱে উপলব্ধ নাথাকে ।
শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা এটা দীঘলীয়া ব্লগ পোষ্টত OpenAI-এ জনায় যে তেওঁলোকে এনে কেইবাটাও সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, য'ত তেওঁলোকৰ ছফ্টৱেৰে হয়তো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অতিক্ৰম কৰিছিল, কোনো ৱেবছাইটৰ কাম-কাজত বাধা প্ৰদান কৰিছিল অথবা অন্য ধৰণে বাহ্যিক সেৱাসমূহ প্ৰভাৱিত কৰিছিল । প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কেইমাহমান পূৰ্বে কোম্পানীটোৰ এটা এআই ব্যৱস্থাই ভুলবশতঃ 'হাগিং ফেচ' (Hugging Face) নামৰ প্লেটফৰ্মখনৰ নিৰাপত্তা বেহু ভেদ কৰিছিল । তাৰ পিছৰে পৰা কোম্পানীটোৱে চলোৱা এক ব্যাপক তদন্তৰ অন্ততহে এই নতুন সমস্যাসমূহ পোহৰলৈ আহে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত ৱেবছাইটসমূহৰ ভিতৰত চৰকাৰ, বিশ্ববিদ্যালয়, ৰাজহুৱা সংস্থা আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে পৰিচালনা কৰা ৱেবছাইটসমূহ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
OpenAI-ৰ মুখপাত্ৰ লিজ বুৰ্জোৱাই ব্লুমবাৰ্গক কয়, "আমাৰ এআই মডেলে নিয়ম বৰ্হিভূতভাৱে কৰা কাম-কাজসমূহৰ আমি এক ব্যাপক পৰ্যালোচনা চলাই আছোঁ । লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো সংস্থাৰ ব্যৱস্থা বা ছিষ্টেমত যদি প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেন্তে আমি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ । যিহেতু আমাৰ এই তদন্ত চলি আছে, সেয়ে আমি আগলৈও আন সংস্থাসমূহকো এই বিষয়ে জনাই থাকিম । এতিয়ালৈকে আমি পৰীক্ষা কৰা বেছিভাগ কাম-কাজে আছিল অতি সাধাৰণ গৱেষণা সংক্ৰান্তীয়, যেনে মানুহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ৱেবছাইটত থকা সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে উপলব্ধ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা ।"
There is an extensive and ongoing review related to our agents’ use of internet access during training and evaluation. We’ve been publishing summaries at the link below and will continue to. We have not been as fast as we would have liked but we are trying to balance our desire for transparency with gaining a clear understanding from petabytes of agent activity logs, and working with impacted organizations. We are prioritizing as best as we can based on severity, and adding resources. Hugging Face is still the most severe event we’ve seen. We will be as transparent as we can be subject to things like vulnerabilities in other companies that our agents have found, which will be their call to disclose or not.— Sam Altman (@sama) September 25, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াত ভংগ কৰিছিল সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
শেহতীয়াকৈ OpenAI-এ স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে ইয়াৰ এটা মডেলে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অনুমোদন অবিহনে অষ্ট্ৰেলিয়ান চৰকাৰৰ ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এইটো হৈছে এতিয়ালৈকে জ্ঞাত চৰকাৰী ডাটাবেছত হোৱা প্ৰথমটো এআই চাইবাৰ আক্ৰমণৰ অন্যতম । OpenAI-এ কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ মডেল পৰীক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে এই সপ্তাহত কয় যে স্বাস্থ্য সেৱাৰ তথ্য প্ৰতিবেদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চৰকাৰী ৱেবছাইটত OpenAI-ৰ প্ৰযুক্তিয়ে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে । তেওঁ নিশ্চিত কৰে যে ১৮ জুনত সংঘটিত এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ভংগৰ ঘটনাত অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত তথ্যৰ লগত আপোচ কৰা যেন নালাগে ।
X পোষ্টত OpenAI-এ কয় যে পৰ্যালোচনা কৰা বেছিভাগ ঘটনায়ে এআই মডেলে সৰল গৱেষণামূলক কাম কৰাৰ সৈতে জড়িত, যেনে ৰাজহুৱা ৱেবছাইটৰ পৰা উত্তৰ আহৰণ কৰা । কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ কেইবামাহো সময় লাগিব পাৰে ।
OpenAI-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চিইঅ’) ছেম অল্টমেনে এটা পৃথক X পোষ্টত কয় যে কোম্পানীটোৱে বিচৰা ধৰণে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব পৰা নাই । তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে OpenAI-এ বিশাল পৰিমাণৰ কাৰ্যকলাপৰ লগ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে স্বচ্ছতাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছে । একে সময়তে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰভাৱিত সংস্থাসমূহৰ সৈতেও সমন্বয় সাধন কৰি আছে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে OpenAI, এন্থ্ৰপিক, Anthropic, Google DeepMind আৰু মেটাৰ এআই মডেলৰ হেকিঙৰ কাণ্ডই প্ৰধান প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । পৰম্পৰাগত চাইবাৰ সুৰক্ষা সঁজুলিসমূহ, যেনে ফায়াৰৱাল আৰু ইমেইল ফিল্টাৰসমূহ সাধাৰণতে জনা ভাবুকিসমূহ ধৰা পেলাবলৈ আৰু মানৱ দলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সতৰ্ক কৰিবৰ বাবে ডিজাইন কৰা হয় ।
কিন্তু ব্লুমবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এআই মডেলসমূহে পূৰ্বে নজনা ছফ্টৱেৰৰ সুৰক্ষা ত্ৰুটি চিনাক্ত কৰাৰ আৰু একেলগে কেইবাটাও দুৰ্বলতা নোহোৱা কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ইয়াৰ ফলত অনধিকাৰ প্ৰৱেশ ধৰা পেলোৱাটো কঠিন হৈ পৰাৰ লগতে দুষ্কৃতিকাৰীসকলে পৰম্পৰাগত নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাক ফাঁকি দি সংকুচিত ব্যৱস্থাসমূহৰ গভীৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকা সৃষ্টি হৈছে ।