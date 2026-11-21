OpenAI য়ে নিৰ্মাণ কৰিব স্মাৰ্ট ফোন, চীনা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ
বজাৰলৈ আহিব OpenAI য়ে নিৰ্মাণ কৰা স্মাৰ্ট ফোন ৷ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : November 21, 2026 at 8:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : চাটজিপিটি(ChatGPT) নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানী অ'পেনএআই (OpenAI)য়ে নিৰ্মাণ কৰিব স্মাৰ্ট ফোন ৷ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক ফোনটোত অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব বুলি চৰ্চা হৈছে ৷ অৱশ্যে ছেম অল্টমেনৰ কোম্পানীটোৱে স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই ।
চীনা সংবাদ মাধ্যম 'Securities Times'-ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, OpenAI-ৰ স্মাৰ্টফোন প্ৰকল্পৰ বাবে চীনৰ FIH Mobile প্ৰতিষ্ঠানক নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়া হৈছে । উল্লেখ্য যে FIH Mobile হৈছে Foxconnৰ এটা সহযোগী কোম্পানী । হংকং ষ্টক এক্সচেঞ্জত 02038.HK টিকাৰৰ অধীনত তালিকাভুক্ত এই কোম্পানীটোৱে বহুতো প্ৰযুক্তি কোম্পানীৰ বাবে স্মাৰ্টফোন আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ ডিজাইনিং, নিৰ্মাণ আৰু এছেম্বলীৰ কাম কৰে।
আনহাতে, Cailian Pressৰ এক প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে, OpenAI-ৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে বা ২০২৮ চনত বজাৰলৈ আহিব পাৰে । প্ৰতিবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে লাক্সশ্বেয়াৰ প্ৰিচিজন (Luxshare Precision), লিংয়ি আইটেক (Lingyi iTech) আৰু এএচি টেকন'লজিছৰ (AAC Technologies) দৰে কোম্পানীও এই প্ৰকল্পত জড়িত হ’ব পাৰে ।
স্মাৰ্ট ফোনটোত থাকিব পাৰে 2nm Mediatek প্ৰচেছৰ
অভিষেক যাদৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টযোগে মিং-চি কুওৰ (Ming-Chi Kuo) তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰিছে যে, OpenAI-ৰ সম্ভাব্য স্মাৰ্টফোনটোত কাষ্টম Mediatek Dimensity 9600 প্ৰচেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব পাৰে। এই চিপটো 2nm প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পাৰে বুলি জল্পনা-কল্পনা চলিছে ।
ফোনটোত LPDDR6 RAM আৰু UFS 5.0 ষ্ট’ৰেজ থকাৰো সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোত একেলগে কাম কৰা দুটা NPU বা AI প্ৰচেছিং ইঞ্জিন থাকিব পাৰে ৷ লগতে ইয়াত এটা উন্নত HDR চেন্সৰ আৰু ISP অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে ।
এই ফোনটোৰ কেমেৰা কেৱল ফটো তোলাৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ চৌপাশৰ পৰিৱেশ আৰু বিভিন্ন বস্তু ৰিয়েল-টাইমত চিনাক্ত কৰা বা বুজি পোৱাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে কেমেৰাৰ জৰিয়তে ৰিয়েল-টাইম চেন্সিঙৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ’ব পাৰে।
লগতে এইটোও দাবী কৰা হৈছে যে এই ফোনটোত PKVM আৰু ইনলাইন হেছিং (inline hashing) প্ৰযুক্তি থাকিব পাৰে। এই প্ৰযুক্তিসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য সুকীয়াকৈ ৰখাত সহায় কৰিব আৰু ৰিয়েল-টাইম ডাটা ভেৰিফিকেচনতো সহায়ক হ’ব পাৰে।
লগতে পঢ়ক: মহাকাশত স্থাপন কৰিব ডাটা চেণ্টাৰ; ব্লু অৰিজিনৰ সৈতে গুগলৰ চুক্তি