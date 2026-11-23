অনলাইন গ্ৰুমিং, যৌন শোষণৰ পৰা শিশুক সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতাৰ প্ৰয়াস I4C ৰ
ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই অনলাইন গ্ৰুমিং, যৌন শোষণ আৰু ডিজিটেল ব্লেকমেইলৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
Published : November 23, 2026 at 8:36 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াভাৱে শিশুসকল সামাজিক মাধ্যম আৰু অনলাইন যোগাযোগৰ প্লেটফৰ্মৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত শিশুৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন চাইবাৰ অপৰাধৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে । শিশুৰ সৈতে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ বিচৰা, ব্যক্তিগত ফটো বিচৰা বা ব্যক্তিগত ছবি প্ৰচাৰ কৰাৰ ভাবুকি দি ব্লেকমেইল কৰাৰ দৰে ঘটনাও শিশুৰ বাবে বিপজ্জনক হৈ উঠিছে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই (আই৪চি) নাবালকৰ সৈতে জড়িত অনলাইন গ্ৰুমিং, যৌন শোষণ আৰু ডিজিটেল ব্লেকমেইলৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
চাইবাৰ ড'ষ্ট (Cyber Dost) সজাগতা অভিযানৰ জৰিয়তে আই৪চিয়ে কেনেদৰে অপৰাধীয়ে শিশুৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে সতৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । এই অভিযানত শিশুসকলক অনলাইনত সন্মুখীন হোৱা অচিনাকি মানুহক লগ পোৱা, ব্যক্তিগত তথ্য বা ব্যক্তিগত ফটো ভাগ-বতৰা নকৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ছবি প্ৰচাৰৰ ভাবুকি আহিলে ধনৰ দাবী মানি নোলোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে ।
শেহতীয়া নেশ্ব'নেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ'ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনত শিশুৰ বিৰুদ্ধে চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ অধীনত ১,২৩৮ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ১,০৯৯ টা গোচৰ শিশুৰ যৌন কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত অশ্লীল সামগ্ৰী প্ৰকাশ বা প্ৰেৰণৰ অভিযোগত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । এয়া মুঠ গোচৰৰ সংখ্যাৰ প্ৰায় ৮৯ শতাংশ ।
ভাৰতত ২০২৪ চনত শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ ১,৮৭,৭০২ টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৩ চনত ১,৭৭,৩৩৫ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । এবছৰত এই সংখ্যা ৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২০ চনত ১,২৮,৫৩১ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছত এনে অপৰাধৰ সংখ্যা ৪৬ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
শিশুৰ অধিকাৰৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰা বেচৰকাৰী সংস্থা চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড ইউৰ (চিআৰৱাই) এনচিআৰবিৰ তথ্যৰ বিশ্লেষণত দেখা গৈছে যে ২০২৪ চনত ছত্তীশগড়ত শিশুৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰ (২৬৮ টা) ৰুজু হৈছে । ইয়াৰ পিছতে ৰাজস্থান (১৭৪), দিল্লী (১৫১), উত্তৰ প্ৰদেশ (১৩৭) আৰু কেৰালাম (৯২) আছে । এই ৫ খন ৰাজ্যত দেশৰ মুঠ গোচৰৰ ৬৬.৪ শতাংশ সংঘটিত হৈছে ।
২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নাবালিকাৰ অশ্লীল ফটো সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
আৰক্ষীৰ মতে ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অভিযুক্তই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নাবালিকাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত মৰ্ফ কৰা ফটোখন ব্যৱহাৰ কৰি ব্লেকমেইল কৰিছিল । ডেৰ-দুবছৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ পৰা প্ৰায় ১২ লাখ টকা ধন আদায় কৰাৰ অভিযোগ আছে ।
অৱশেষত ভুক্তভোগীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল, তাৰ পিছতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আন এটা গোচৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নন্দুৰবাৰ জিলাত নাবালকক যৌন শোষণ কৰি তেওঁলোকৰ অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ২২ বছৰীয়া এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
অভিযুক্তৰ মোবাইল ফোনত ২০০ ৰো অধিক অশ্লীল ভিডিঅ' উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি অভিযুক্তই ২০২২ চনৰ পৰা নাবালকক তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' অনলাইনত প্ৰচাৰ কৰাৰ ভাবুকি দি শোষণ কৰি আহিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
আই৪চিৰ সজাগতা অভিযানৰ সময়ত কোৱা হৈছে যে যদি কোনোবাই অনলাইনত ভাবুকি দিয়ে, ব্যক্তিগত ফটো বিচাৰে কৰে বা গোপন সাক্ষাৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেন্তে শিশুৱে তৎক্ষণাত বিশ্বাসযোগ্য প্ৰাপ্তবয়স্কক জনাই দিব লাগে ।
আই৪চিয়ে উল্লেখ কৰিছে, "অভিভাৱকসকলে শিশুক দোষ নিদিয়াকৈ বা ভয় নোখোৱাকৈ কথাবোৰ শুনিব লাগে । ভাবুকি দিয়া মেছেজৰ প্ৰমাণ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব লাগে ।"
শিশুৰ যৌন শোষণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠানিক সঁহাৰি শক্তিশালী কৰিছে । তথ্য প্ৰযুক্তি নিয়মৰ অধীনত মধ্যস্থতাকাৰীসকলে অভিযোগ লাভ কৰাৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰত অশ্লীল, যৌন কাৰ্য আৰু এআই-উৎপন্ন বা মৰ্ফ কৰা ব্যক্তিগত ফটো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাব বা নিষ্ক্ৰিয় কৰিব লাগিব । যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা (পক্স') আইনখনে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু অনলাইন মাধ্যমেৰে শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনকো সামৰি লয় ।
লগতে পঢ়ক :
কাৰ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰত খোলা ৰাখে নেকি হোৱাটছএপ ? সাৱধান হওক, অন্য়থা হ’ব সৰ্বনাশ !