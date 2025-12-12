OnePlus 15R ৰ সৈতে OnePlus এ মুকলি কৰিব Ace Edition
OnePlus এ জনোৱা মতে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড OnePlus15R মডেলৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব OnePlus 15R ৰ S সংস্কৰণ ।
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী OnePlus এ বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড OnePlus 15R মডেলৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতত মুকলি হ’ব OnePlus 15R S এডিচন । ইয়াক OnePlus 15R ৰ বাবে তৃতীয় ৰঙৰ বিকল্প হিচাপে আগবঢ়োৱা হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটো আন দুটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব: চাৰ্কোল ব্লেক আৰু মিণ্ট গ্ৰীণ । OnePlus 15R ৰ ইলেক্ট্ৰিক ভায়োলেট ভেৰিয়েণ্টত আন দুটা ৰঙৰ বিকল্পৰ তুলনাত কিছু কচমেটিক পৰিৱৰ্তন হ’ব, আনহাতে হেণ্ডছেটটোৰ মূল স্পেচিফিকেশন একেই থাকিব ।
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে OnePlus 15R Ace Edition
কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ নোটত উল্লেখ কৰিছে যে OnePlus 15R S এডিচন আমাজন আৰু ৱানপ্লাছ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । 17 ডিচেম্বৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড OnePlus 15R আৰু OnePlus Pad GO 2 ৰ সৈতে মুকলি কৰা হ’ব । ইলেক্ট্ৰিক ভায়োলেট ৰঙৰ বিকল্প সংযোজন কৰাৰ লগে লগে এতিয়া দেশত তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত বিক্ৰী হ’ব OnePlus 15R : চাৰ্কোল ব্লেক, ইলেক্ট্ৰিক ভায়োলেট আৰু মিণ্ট গ্ৰীণ ।
OnePlus 15R ৰ Ace Edition ত ফাইবাৰগ্লাছ বেক পেনেল থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ডিজাইনত ‘S’ আখৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা বিশেষ আৱৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এই নতুন ৰংটো 3 ডিচেম্বৰত চীনত মুকলি কৰা OnePlus S6T ৰ ইলেক্ট্ৰিক ভায়োলেট শ্বেডৰ সৈতে মিল আছে । আমোদজনকভাৱে OnePlus 15R কো পূৰ্বে উল্লেখ কৰা স্মাৰ্টফোনটোৰ ৰিব্ৰেণ্ড কৰা সংস্কৰণ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
OnePlus 15R Ace Edition স্পেচিফিকেশন
OnePlus 15R Ace Edition ত কেৱল বাহ্যিক পৰিৱৰ্তনহে আছে আৰু ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ উপাদানসমূহ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ সৈতে একে হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফোনটোত 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 1.5K AMOLED স্ক্ৰীণ থাকিব । কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি এই হেণ্ডছেটটোৰ পিক্সেল ডেনচিটি 450PPI আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1800 নিট হ’ব । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, OnePlus 15R ৰ ডিছপ্লেই 2 নিটৰ পৰা 1800 নিটৰ উজ্জ্বলতাৰ পৰিসৰ সমৰ্থন কৰে ।
ফ্লেগশ্বিপ ৱানপ্লাছ 15 ৰ দৰেই নতুন OnePlus 15R তো কম্পিউটেচনেল ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ডিটেইলমেক্স ইঞ্জিন দিয়া হ’ব । কোম্পানীটোৱে লগতে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াত আল্ট্ৰা ক্লিয়াৰ মোড, ক্লিয়াৰ বাৰ্ষ্ট আৰু ক্লিয়াৰ নাইট ইঞ্জিন প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব ।
ৱানপ্লাছে কোৱালকমৰ সহযোগত নতুন স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 চিপছেট ডিজাইন কৰিছে আৰু ৱানপ্লাছ 15R হ’ব এই প্ৰচেছৰৰ বৈশিষ্ট্য থকা প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন । লগতে প্ৰকাশ পাইছে যে এই ফোনত নতুন G2 ৱাই-ফাই চিপ আৰু টাচ ৰেচপন্স চিপ থাকিব । 17 ডিচেম্বৰত এই ফোনটো মুকলি কৰা হ’ব ।
