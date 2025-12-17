7,400 mAh বেটাৰীৰে সৈতে আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল OnePlus15R, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
OnePlus এ আজি ভাৰতত মুকলি কৰে OnePlus15R ৷ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ লগতে Pad Go 2 ও মুকলি কৰে OnePlus এ ৷
হায়দৰাবাদ: OnePlus এ ভাৰতৰ লগতে বিশ্বজুৰি OnePlus15 মুকলি কৰিছে ৷ আজি OnePlus এ ফ্লেগশ্বিপ ৱানপ্লাছ 15 স্মাৰ্টফোনৰ সুলভ মূল্যৰ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । ডিভাইচটো বহুতো গেম-কেন্দ্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰে লোড কৰা হৈছে আৰু প্ৰিমিয়াম ডিভাইচৰ সৈতে বহুতো সাদৃশ্য ভাগ-বতৰা কৰা হৈছে, য’ত ডিজাইন দৰ্শন আছে যিয়ে অধিক ঘূৰণীয়া চুক আৰু এটা সৰু কেমেৰা বাম্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
ঠিক OnePlus15 ৰ দৰেই নতুন OnePlus15R তো আছে আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আৰু একে আইপি ৰেটিং, য’ত আছে IP66, IP68, IP69 আৰু IP69K । অৱশ্যে স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 ৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ডিভাইচটোৱে 3NM কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 চিপছেটৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিছে । ব্ৰেণ্ডটোৱে কয় যে নতুন চিপছেটটোক কোৱালকমে OnePlus15R ৰ বাবে অনুকূল কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত চিপিইউৰ প্ৰদৰ্শনত 36 শতাংশ উন্নতি, জিপিইউৰ প্ৰদৰ্শনত 11 শতাংশ উন্নতি হৈছে আৰু পূৰ্বৰ চিপছেটটোৰ তুলনাত এআইৰ প্ৰদৰ্শনত 46 শতাংশ উন্নতি হৈছে ।
চিপছেটটো LPDDR5X Ultra RAM আৰু UFS 4.1 সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । OnePlus15R ত 43,940 বৰ্গ মিলিমিটাৰ, 360 ক্ৰাইঅ’-ভেলচিটি কুলিং ছিষ্টেম আছে, য’ত এৰজেল কুলিং লেয়াৰ আৰু থ্ৰীডি ভেপ’ৰ চেম্বাৰ আছে ।
ডিভাইচটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াত ইউএভি গ্ৰেডৰ জাইৰস্কোপ আছে, যিয়ে গেমিং কৰাৰ সময়ত উন্নত লক্ষ্য অভিজ্ঞতাৰ বাবে উদ্যোগটোৰ সৰ্বোচ্চ 4000 ডিপিএছৰ ওপৰত আৰু তলত আঘাত কৰিব পাৰে । আনকি ব্ৰেণ্ডটোৱে জনাথন গেমিংক মঞ্চলৈ মাতি আনিছিল ফোনটোৰ "উন্নত" জাইৰোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবৰ বাবে । তেওঁ শ্বুটিং গেমৰ বাবে জাইৰস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েও বুজাই দিলে, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ মাত্ৰ দুটা বুঢ়া আঙুলিৰে BGMI খেলিব পাৰে ।
OnePlus 15R ত 165Hz ডিছপ্লে আছে, যিয়ে গেমাৰসকলৰ বাবে অধিক ৰিফ্ৰেছ ৰেট আনে । ডিভাইচটোত এটা নিৰ্দিষ্ট টাচ ৰেচপন্স চিপও আছে, যিয়ে উদ্যোগটোৰ সৰ্বোচ্চ ইনষ্টেণ্ট টাচ চেম্পলিং ৰেট 3200 হাৰ্টজ সক্ষম কৰে । ডিছপ্লেই 1800 nits HBM উজ্জ্বলতা সমৰ্থিত আৰু Reduce White Point ৰ সৈতে 1 nit লৈ নামিব পাৰে । OnePlus15R ত উন্নত সংযোগ আৰু উন্নত গেমিং অভিজ্ঞতাৰ বাবে ৱাই-ফাই চিপও আছে ।
OnePlus 15R ৰ বেকত আছে 7,400 mAh বেটাৰী, যিটো OnePlus স্মাৰ্টফোনৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ বেটাৰী । ডিভাইচটোৱে 80W SuperVOOC ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে, যিয়ে মাত্ৰ 23 মিনিটত 50 শতাংশ চাৰ্জ প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰে । গেমিং কৰাৰ সময়ত হিটলেছ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ বাইপাছ চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰে স্মাৰ্টফোনটোৱে ।
ডিভাইচটোত OxygenOS 16 চলি আছে, য’ত কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যেনে হোম স্ক্ৰীণ আৰু লক স্ক্ৰীণৰ বাবে অধিক ব্যক্তিগতকৰণ বিকল্প । আনকি ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গতিশীল ফটোক ডাইনামিক লক স্ক্ৰীণ হিচাপে ছেট কৰিব পাৰে । OnePlus 15R ত AI-চালিত ফটোগ্ৰাফী আৰু সম্পাদনা বৈশিষ্ট্যও আছে, যেনে AI Recompose, AI Eraser, AI Perfect Shot, AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser আৰু AI Portrait Glow । আন এআই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে এআই প্লেলেব আৰু জেমিনি চালিত প্লাছ মাইণ্ড । OnePlus 15R ৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত Motion Photo শ্বেয়াৰ কৰিবও পাৰে ।
OnePlus15R ৰ কেমেৰা, ৰঙৰ বিকল্প
OnePlus15R ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত অ’আইএছৰ সৈতে 50MP চ’নী আইএমএক্স906 চেন্সৰ (ৱানপ্লাছ 15 ৰ সৈতে একে) আৰু 112 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউৰ সৈতে 8MP আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আছে । ফোনটোত আছে 32MP ছেলফি কেমেৰা । ডিভাইচটোৱে কেপচাৰ কৰা ছবিসমূহৰ স্পষ্টতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ফ্লেগশ্বিপ ৱানপ্লাছ 15 ডিভাইচৰ পৰা ডিটেইল মেক্স ইঞ্জিনকো সমৰ্থন কৰে । OnePlus 15R য়ে চিনেমাৰ দৰে শ্ল’ মোচনৰ বাবে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 120 ফ্ৰেম পৰ্যন্ত 4K ভিডিঅ’ শ্বুট কৰিব পাৰে ।
OnePlus15R ফাইবাৰগ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতৰ একচেটিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভায়োলেট ৰঙৰ মডেলৰ লগতে চাৰ্কোল ব্লেক আৰু মিণ্ট ব্ৰিজ ৰঙৰ বিকল্পত কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছে ।
OnePlus15R মূল্য, উপলব্ধতা, অফাৰ
OnePlus15R কোম্পানীটোৱে দুটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰিছে ৷ 12 GB ৰেম আৰু 256 GB ষ্টৰেজৰ বাবে কোম্পানীটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 47,999 টকা আৰু 12 GB, 512ষ্টৰেজৰ বাবে কোম্পানীয়ে 52,999 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ অৱশ্যে HDFC আৰু এক্সিস বেংকৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কোম্পানীয়ে অফাৰ মূল্য প্ৰদান কৰিছে ক্ৰমে 44,999 টকা আৰু 47,999 টকা ৷ আজি অৰ্থাৎ 17 ডিচেম্বৰৰ পৰাই ফোনটোৰ বুকিং মুকলি কৰিছে One Plus এ ৷ ই ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব অহা 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৷ প্ৰি-বুকিং কৰাসকলে Nord Buds 3 বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ৷ কোম্মানীটোৰ নিজা ৱেৱছাইটৰ পৰাই এই স্মাৰ্টফোনটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৷
OnePlus Pad Go 2
একেটা লঞ্চ ইভেণ্টতে ৱানপ্লাছে ৱানপ্লাছ পেড গ’ 2 ও মুকলি কৰে, যিটো বাজেট অনুকূল 5G সমৰ্থিত টেবলেট যিয়ে 10,050 এমএএইচ বেটাৰী সমৰ্থিত । ইয়াত 2.8K ৰিজ’লিউচন, 120 Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 900 নিট HBM উজ্জ্বলতা আৰু 98 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ চেচুৰেচনৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 12.1 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে । টেবলেটটো লেভেণ্ডাৰ ড্ৰিফ্ট আৰু শ্বেড’ ব্লেক ৰঙত উপলব্ধ ।
তিনিটা বিকল্প 8GB+128GB, 8GB+256GB WiFI আৰু 2GB+256GB 5G ৰ মূল্য ক্ৰমে 26,9999 টকা, 29999 টকা আৰু 32,999 টকা ৷ অৱশ্যে কোম্পানীয়ে অফাৰত এই ভেৰিয়েণ্টবোৰ ক্ৰমে 23,999 টকা, 26,999 টকা আৰু 29999 মূল্যত উপলব্ধ কৰিছে ৷
