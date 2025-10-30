OnlePlus এ ঘোষণা কৰিলে ভাৰতত OnePlus 15 মুকলিৰ দিন; জানক প্ৰত্যাশিত মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

OnlePlus এ ঘোষণা কৰিলে ভাৰতত OnePlus 15 মুকলিৰ দিন; জানক প্ৰত্যাশিত মূল্য, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
27 অক্টোবৰৰ দিনা চীনৰ বজাৰত OnePlus 15 মুকলি কৰাৰ পাচত এইবাৰ ভাৰতত স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে OnePlus এ৷ মুকলিৰ দিনটোৰ লগতে জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে---
হায়দৰাবাদ: অহা মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধত ৱানপ্লাছে ভাৰতত এটা নতুন ফ্লেগশ্বিপ ডিভাইচ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে যে কোৱালকমৰ শেহতীয়া স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব OnePlus 15 । শেহতীয়া এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক অক্সিজেনঅ’এছ 16 ত চলি থকা এই ডিভাইচটো ইতিমধ্যে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আমাজনত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।
OnePlus 15 India মুকলিৰ তাৰিখ
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত এক অফিচিয়েল পোষ্ট অনুসৰি, OnePlus 15 ভাৰতত 13 নৱেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7 বজাত মুকলি কৰা হ’ব । আমাজনত নিশা 8 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব এই ফোনটো ।
ভাৰতৰ বাবে ৱানপ্লাছ 15 ৰ স্পেচিফিকেশন নিশ্চিত কৰা হৈছে
আমাজনৰ মাইক্ৰ’ছাইটে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিত কৰিছে:
- প্ৰচেছৰ: কোৱালকমৰ 3NM স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপ ।
- অপাৰেটিং ছিষ্টেম: OxygenOS 16
- কেমেৰা: 50 মেগাপিক্সেলৰ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ, ৱানপ্লাছৰ নতুন ডিটেইলমেক্স ইমেজ ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা উন্নত কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় ভেৰিয়েণ্টৰ বিষয়ে অন্যান্য সবিশেষ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ বিপৰীতে চীনৰ বজাৰত ইতিমধ্যে এই স্মাৰ্টফোনটো উপলব্ধ ।
OnePlus 15 China ভেৰিয়েন্টৰ বিৱৰণ আৰু প্ৰত্যাশিত মূল্য
27 অক্টোবৰত চীনত মুকলি কৰা হৈছিল ৱানপ্লাছ 15 । চীনা ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য বেচ কনফিগাৰেচন (12 GB ৰেম + 256 GB ষ্ট’ৰেজ)ৰ বাবে 3999 CNY (প্ৰায় 50,000 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । 16GB ৰেম + 1TB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে টপ অৱ দ্য লাইন অপচনৰ মূল্য 5,399 CNY (প্ৰায় 67,000 টকা)। ভাৰতত এই ফোনটো এবছল্যুট ব্লেক, মিষ্টি পাৰ্পল আৰু ছেণ্ড ডুন ৰঙত উপলব্ধ ।
চীনা ভিন্নতাৰ বাবে স্পেচিফিকেশনসমূহৰ ভিতৰত আছে:
ডিছপ্লে: 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 1,800 নিট শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে এটা 6.78 ইঞ্চি 1.5K তৃতীয় প্ৰজন্মৰ BOE নমনীয় AMOLED ডিছপ্লে ।
বেটাৰী আৰু চাৰ্জিং: 120W ছুপাৰ ফ্লেচ চাৰ্জ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ ফ্লেচ চাৰ্জ সমৰ্থনৰ সৈতে এটা 7,300mAh বেটাৰী ।
মেমৰি আৰু ষ্ট’ৰেজ: 16GB লৈকে LPDDR5x ৰেম আৰু 1TB লৈকে UFS 4.1 অভ্যন্তৰীণ সংৰক্ষণ ।
