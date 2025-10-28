7300 mAh বেটাৰী আৰু স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেটৰ সৈতে বজাৰলৈ OnePlus 15
ৱানপ্লাছ 15 এবছল্যুট ব্লেক, মিষ্টি পাৰ্পল আৰু ছেণ্ড ডুন (চীনা ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা) ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব ।
Published : October 28, 2025 at 11:05 AM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী OnePlus ৰ অক্টোবৰ 2025 ইভেণ্টৰ সময়ত সোমবাৰে চীনত মুকলি কৰা হয় OnePlus 15 । যোৱা বছৰৰ ৱানপ্লাছ 13 ৰ পিছত এই হেণ্ডছেটটোৱে পূৰ্বৰ হেণ্ডছেটতকৈ বিভিন্ন উন্নীতকৰণ আগবঢ়াইছে । নতুন ৱানপ্লাছ 15 ত কোৱালকমৰ শেহতীয়া স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট আছে, য’ত আছে 7300 mAh বেটাৰী । ই 120W ছুপাৰ ফ্লেচ চাৰ্জ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ ফ্লেচ চাৰ্জ সমৰ্থন কৰে । চীনত কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তিনিটা সুকীয়া ৰঙৰ ৰূপত বিক্ৰী কৰা হ’ব । ৱানপ্লাছ 15 ত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ ট্ৰিপল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিটও আছে, যাৰ হেডলাইনত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ ।
OnePlus 15 মূল্য, উপলব্ধতা
OnePlus 15 ৰ মূল্য 12GB ৰেম + 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 3,999 CNY (প্ৰায় 50,000 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ । ইফালে, 16GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ, 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ আৰু 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে হাইয়াৰ এণ্ড ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য ক্ৰমে 4,299 CNY (প্ৰায় 53,000 টকা), 4599 CNY (প্ৰায় 57,000টকা) আৰু 4,899 CNY (প্ৰায় 61,000 টকা) ।
16GB ৰেম + 1TB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে শীৰ্ষস্থানীয় ৱানপ্লাছ 15 মডেলৰ মূল্য 5,399 CNY (প্ৰায় 67,000 টকা)। ইয়াক এবছল্যুট ব্লেক, মিষ্টি পাৰ্পল আৰু ছেণ্ড ডুন (চীনা ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা) ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব । কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে অহা 28 অক্টোবৰত চীনত এই ফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
OnePlus 15 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
OnePlus 15 চীনত এণ্ড্ৰ’ইড 16 ভিত্তিক কলাৰঅ’এছ 16 ত চলিব । ইয়াত 6.78 ইঞ্চি তৃতীয় প্ৰজন্মৰ BOE Flexible AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ সৈতে 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 1.5K (1,272x2,772 পিক্সেল) ৰিজ'লিউচন, 1,800 নিট শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 330Hz পৰ্যন্ত টাচ্চ চেম্পলিং হাৰ আৰু 450 ppi পিক্সেল ঘনত্ব আছে । ইয়াৰ উপৰিও স্ক্ৰীণখনে 100 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু 1.07 বিলিয়ন ৰং সমৰ্থন কৰে ।
ইয়াত কোৱালকমৰ অক্টা-কোৰ 3NM স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট, এড্ৰিনো 840 জিপিইউৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । চিপছেটটোত 2টা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু ছটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ আছে, যিয়ে 4.608 গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি প্ৰদান কৰে । ইয়াত 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5X ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনবৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে, OnePlus 15 ত ট্ৰিপল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইন হৈছে 50 মেগাপিক্সেল (f/1.8) প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ আৰু 24mm ফ’কেল লেংথ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 50 মেগাপিক্সেল (f/2.0) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেল (f/1.8) টেলিফটো কেমেৰা আছে । সন্মুখত ইয়াৰ 32 মেগাপিক্সেল (f/2.4) ছেলফি কেমেৰা আছে । পিছফালৰ কেমেৰাৰ ছেটআপত 30 এফপিএছত 8K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ শ্বুট কৰিব পৰা যায় ।
অনবৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে এটা প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এটা ৰঙৰ উষ্ণতা চেন্সৰ, এটা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পাছ, এটা এক্সিলেৰেচন চেন্সৰ, এটা জাইৰস্কোপ, এটা হল চেন্সৰ, এটা লেজাৰ ফ'কাচ চেন্সৰ, এটা স্পেকট্ৰম চেন্সৰ আৰু এটা আই আৰ ব্লাষ্টাৰ । ইয়াৰ উপৰিও নিৰাপত্তাৰ বাবে ইন-ডিছপ্লে আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ পোৱা যায় । OnePlus 15 য়ে 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo আৰু QZSS সমৰ্থন কৰে ।
ৱানপ্লাছৰ নতুন ফ্লেগশ্বিপ হেণ্ডছেটত 120W ছুপাৰ ফ্লেছ চাৰ্জ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ ফ্লেচ চাৰ্জ সমৰ্থনৰ সৈতে 7,300mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াৰ মাত্ৰা 161.42x76.67x8.10মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 211 গ্ৰাম ।
