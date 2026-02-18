Offline AI Classrooms: ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি শিক্ষা প্ৰদানৰ দিশে LearniX
LearniX ৰ কৃষগুৰু AI আৰু ভাৰ্চুৱেল লেবৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা, যাৰ ফলত AI চালিত শিক্ষাগ্ৰহণ সুলভ হয়।
Published : February 18, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষকৰ ধাৰাবাহিক নাটনি আৰু অপৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে AI-চালিত এক নতুন হস্তক্ষেপে বিশেষকৈ অভাৱগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত শিক্ষণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক পুনৰ গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে LearnX ৷ ইয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক জিতেশ জৈনে এই সন্দৰ্ভত কয় যে দেশখনে বৰ্তমান ‘দুটা স্পষ্ট সমস্যাৰ’ৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ETV Bharat ৰ আগত জৈনে কয়, "প্ৰথম সমস্যা হৈছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লগতে চহৰ অঞ্চলতো শিক্ষকৰ অভাৱ । দ্বিতীয় সমস্যা হৈছে পৰীক্ষাগাৰ, আমাৰ শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনিত লেব প্ৰযুক্তি নাই ।
দুয়োটা ব্যৱধান একেলগে মোকাবিলা কৰিবলৈ LearniX এ কৃষগুৰু AI বিকশিত কৰিছে, যাক জৈনে “ভাৰতৰ প্ৰথম অফলাইন প্লাছ অনলাইন AI গুৰু” বুলি বৰ্ণনা কৰিছে।
ভাৰতীয় কাঠামোত শিপাই থকা AI প্ৰশিক্ষক
ধাৰণাটোৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি জৈনে কয় যে এই ব্যৱস্থা ভাৰতৰ শৈক্ষিক দৰ্শনৰ সৈতে গভীৰভাৱে মিল আছে । “ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 ত সংজ্ঞায়িত ভাৰতীয় পাঁচটা পঞ্চকোষ অনুসৰি কৃষগুৰু AI ক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাৰীৰিক, মানসিক, জীৱনদায়ক, আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক পৰিমাপসমূহৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ।”
ব্যৱস্থাটোক যিটোৱে পৃথক কৰি তোলে, সেয়া হ’ল ইয়াৰ অভিগম্যতা আৰু খৰচৰ গাঁথনি । জৈনে কয়, "যদি কোনো ছাত্ৰই n সংখ্যক প্ৰশ্ন কৰে তেন্তে এপিআই খৰচ নহ'ব। ই বিশ্বৰ একমাত্ৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰযুক্তি । ইতিমধ্যে এই প্লেটফৰ্মে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পেটেণ্ট আৰু একাধিক কপিৰাইট লাভ কৰিছে ।"
AI মডেলটো CBSE, IB আৰু IGCSE কে ধৰি সকলো বৃহৎ শিক্ষা ব’ৰ্ডতে কাম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । যিকোনো ব’ৰ্ডৰ পৰা যিকোনো বস্তু সুধিব পাৰি, ইয়াত সকলো কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।"
এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰযুক্তিগত দাবীত জৈনে লক্ষ্য কৰিছে যে LearniX এ প্ৰায় চাৰি টেৰাবাইট বিশ্বব্যাপী শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু মাত্ৰ 878 মেগাবাইটত সংকোচিত কৰিছে । “এইটোৱেই হৈছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰযুক্তি ৷”
সুদৰ্শন লেবছ: তত্ত্বৰ পৰা নিয়োগযোগ্যতালৈ
AI মেণ্টৰৰ সমান্তৰালভাৱে LearniX শিক্ষাবিদ আৰু উদ্যোগৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে 15 টা এআই-চিমুলেটেড লেবৰেটৰীৰ নেটৱৰ্ক সুদৰ্শন লেবছৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
জৈনে ব্যাখ্যা কৰে, "এই লেবসমূহে শিক্ষাবিদসকলক ঔদ্যোগিক শিক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ৰবটিক্স লেব, IoT লেব, বৈদিক গণিত লেব, ভূগোল, ইতিহাস, নাগৰিক বিজ্ঞান আৰু AI উৎপাদন লেব আছে ।"
ধাৰণাটো হ’ল প্ৰথমে আত্ম-শিক্ষণ সক্ষম কৰা, তাৰ পিছত বাস্তৱ জগতত প্ৰয়োগ । 16 বছৰীয়া ছাত্ৰ এজনো ভাৰতত উচ্চ পৰ্যায়ত নিয়োগযোগ্য হ’ব পাৰে ।
এই পদক্ষেপ চৰকাৰে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাৰ দিশত ঠেলি দিয়াৰ সৈতে মিল আছে, য’ত শিক্ষণ ফলাফল নিয়োগযোগ্যতাৰ সৈতে ক্ৰমান্বয়ে জড়িত হৈ পৰিছে ।
স্কেলেবল ভিজনৰ সৈতে সুলভ মূল্যৰ মডেল
LearniX বহলভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ হাইব্ৰিড মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ গাঁথনি গ্ৰহণ কৰিছে । জৈনে কয়, "বিদ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে আমি আমাৰ সকলো লেব আৰু কৃষগুৰু AI ৰ বাবে প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ নামমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰিপচন মাচুল লৈছো । যদিও ব্যক্তিগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এককালীন খৰচ আছে । তেওঁলোকে প্ৰায় 50 হাজাৰ টকাত ডিভাইচটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে আজীৱনৰ বাবে ।"
ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে 50 টাতকৈও অধিক প্ৰতিষ্ঠানত নিজৰ মডেলটো পৰীক্ষা কৰি নিজৰ পদাংক সম্প্ৰসাৰণ কৰি আছে । জৈনে লগতে কয়, "আমি বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰত আছো আৰু আমি পঞ্জাৱ, দিল্লী, এনচিআৰ অঞ্চলত আহিছো আৰু গুজৰাট, ৰাজস্থান আৰু দক্ষিণ ভাৰতকো আমাৰ দৃষ্টিত ৰাখিছো ।"
LearniX: ‘ভাৰতৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা’ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলা
এলান স্কট লাৰ্নিক্স প্ৰাইভেট লিমিটেড হৈছে ভাৰতীয় এডটেক দৃশ্যপটত এক নতুন টুল ৷ 2025 চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ এআই আৰু অফলাইন প্ৰৱেশৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে শিক্ষামূলক সমাধান প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিবলৈ । বিশেষকৈ সীমিত বা কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য ইণ্টাৰনেট সংযোগ নথকা বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব ।
বৰ্তমান এই প্লেটফৰ্মে এটা স্বতন্ত্ৰ সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে যদিও সামগ্ৰিক লক্ষ্য হৈছে এনে এটা ব্যৱস্থা প্ৰদানৰ বাবে এক সামগ্ৰিক পদ্ধতি সৃষ্টি কৰা যিয়ে শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে সন্মুখীন হোৱা বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ পাঠদান, শিক্ষণ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰীক্ষণ আৰু বিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ বাবে এক বিস্তৃত মঞ্চ প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
জৈনৰ মতে এই প্লেটফৰ্মে তিনিটা মূল উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰে: ই শৈক্ষিক, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু দক্ষতাক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে ।
AI ইঞ্জিন আৰু ডাটা-চালিত শিক্ষণ
LearniX ৰ ব্যৱস্থাৰ মূলতে আছে এটা বিস্তৃত প্ৰশ্ন বেংকৰ দ্বাৰা চালিত AI ইঞ্জিন, যিয়ে বিদ্যালয়, শিক্ষক আৰু ব্যক্তিগত ছাত্ৰৰ পৰ্যায়ত কৰ্মক্ষমতাৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম ।
কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে "গ্ৰেনুলাৰ হস্তক্ষেপ" বুলি কোৱা বস্তুটো প্ৰদান কৰাৰ এটা উপায় উদ্ভাৱন কৰিছে, যিয়ে তেওঁলোকক বাস্তৱ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষণৰ ব্যৱধান চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু কাৰ্যকৰী উন্নতি সক্ষম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
এই ব্যৱস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আচৰণ, শিক্ষণৰ গতি, আৰু দক্ষতাৰ বিষয়েও প্ৰতিবেদন দিয়াৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত শিক্ষক আৰু প্ৰশাসকসকলক উন্নত বাছনি কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ তথ্য প্ৰদান সম্ভৱ হয় ।
গ্ৰাম্য সংযোগ সক্ষম কৰা
প্লেটফৰ্মৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল গ্ৰাম্য অঞ্চলত শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিবলৈ অফলাইন কাৰ্য্যক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা য’ত সংযোগৰ বিকল্প নাই বা সীমিত ।
জৈনে বুজাই দিলে যে এই নতুন মঞ্চৰ সৰ্বাধিক হিতাধিকাৰীৰ ভিতৰত ভাৰতীয় গ্ৰাম্য জনসংখ্যাও হ’ব । ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইতে (কিন্তু বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত) ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ই অতি উপকাৰী ।
সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী পুঁজি অবিহনে উদ্ভাৱন
LearnX বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিছে যদিও এতিয়াও চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰা নাই ।
জৈনে কয়, "এতিয়ালৈকে আমি শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা ধন লাভ কৰা নাই । কিন্তু আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছো । কৌশল হৈছে প্ৰথমে ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰা । আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সংজ্ঞায়িত কৰিব বিচাৰো । মই অতি নিশ্চিত যে তেওঁলোকে ইয়াক ভাল পাইছে, সঁহাৰি ইতিবাচক হৈছে ।"
