চলিত মাহতেই চীনৰ বজাৰত মুকলি হ’ব ভাঁজ কৰিব পৰা স্মাৰ্টফোন Oppo Find N6
অহা 17 মাৰ্চত চীনত মুকলি হ’ব Oppo Find N6 ৷ ইয়াৰ পাচতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ব Find N6 ৷আগন্তুক এই ফোনটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক---
Published : March 9, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দৰাবাদ: Oppo ই নিশ্চিত কৰিছে যে Find N6 ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোনটো 17 মাৰ্চত চীনত মুকলি কৰা হ’ব । মুকলিৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে প্ৰথমটো টিজাৰ ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছে, য’ত ফোনটোৰ ডিজাইন আৰু ৰঙৰ বিকল্পসমূহ প্ৰকাশ পাইছে । Find N6 এ ভাঁজ কৰিব পৰা ডিভাইচৰ সৈতে এটা বৃহৎ চিন্তাৰো সমাধান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে: ভিতৰৰ ডিছপ্লেত দৃশ্যমান ক্ৰীজ ।
Oppo ৰ লক্ষ্য হৈছে ভাঁজ কৰিব পৰা ডিছপ্লে ক্ৰীজ কম কৰা
Oppo ই কয় যে Oppo Find N6 ক নতুন অভিযান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যিয়ে টাইটানিয়াম এলয় হিঞ্জৰ সৈতে বিশেষ মেম’ৰী গ্লাছ লেয়াৰৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে । এই উপাদানসমূহে একেলগে ক্ৰীজ হ্ৰাস কৰা আৰু দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো এটা সমতল প্ৰদৰ্শন পৃষ্ঠ বজাই ৰখাৰ লক্ষ্য ৰাখে ।
জানিব পৰা মতে, ফোনটো ভাঁজ বা খুলিলে হিঞ্জৰ গঠনে শাৰীৰিক চাপ অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে বিতৰণ কৰে । ইফালে, মেম’ৰি গ্লাছে ডিভাইচটো খোলাৰ পিছত ডিছপ্লেৰ সমতলতা ঘূৰাই আনে বুলি কোৱা হৈছে । Oppo ই কৈছে যে এই ডিজাইনে পূৰ্বৰ ফল্ডেবল ফোনসমূহৰ তুলনাত ক্ৰীজৰ দৃশ্যমানতা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
Find N6 য়ে নতুন Oppo AI ষ্টাইলাছ সমৰ্থন কৰিব, যিয়ে বৃহৎ ইণ্টাৰনেল ডিছপ্লেৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ষ্টাইলাছৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাঁজ কৰিব পৰা পৰ্দাত লিখা, টোকা লোৱা আৰু সৃষ্টিশীল কামবোৰ সহজ কৰি তোলা ।
অফিচিয়েল প্ৰি-অৰ্ডাৰ পেজে নিশ্চিত কৰিছে যে Find N6 তিনিটা শ্বেডত আহিব, যেনে গোল্ডেন অৰেঞ্জ, অৰিজিনেল টাইটানিয়াম আৰু ডিপ ব্লেক । ই তিনিটা বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব: 12GB+256GB, 16GB+512GB আৰু 16 GB+1TB, য’ত চেটেলাইট সংযোগৰ বাবে সমৰ্থন থাকিব ।
ফাদিল হোৱা স্পেচিফিকেশনৰ মতে স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চালিত ফোল্ডেবল ফোনটোত 8.12 ইঞ্চিৰ ভিতৰৰ ডিছপ্লে আৰু 6.62 ইঞ্চিৰ কভাৰ স্ক্ৰীণ থাকিব পাৰে । ডিভাইচটো কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট ছিৰিজ প্ৰচেছৰত চলিব পাৰে আৰু ইয়াত দ্ৰুত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে প্ৰায় 6000mAh বেটাৰী থাকিব পাৰে । পিছফালৰ কেমেৰা ছিষ্টেমত 200 মেগাপিক্সেলৰ ছেমছাং এইচ পি 5 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰৰ সৈতে আল্ট্ৰা ৱাইড আৰু পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰাৰ বাবে 50 মেগাপিক্সেলৰ Samsung JN5 চেন্সৰ এযোৰ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
