ভাৰতত মুকলি হ’ল Meta-Oakley ৰ স্মাৰ্ট গ্লাচ; UPI পেমেণ্টৰ লগতে আছে 3K ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য
Meta আৰু Oakley ই ভাৰতত Oakley Meta Vanguard AI স্মাৰ্ট চশমা মুকলি কৰে, যি 3K কেমেৰা, দীঘলীয়া বেটাৰী লাইফ, আৰু হিন্দী ভাষা সমৰ্থিত ।
Published : February 4, 2026 at 4:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: Meta আৰু Oakley ই যৌথভাৱে ভাৰতত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুন স্মাৰ্ট চশমা, যাৰ নাম Oakley Meta AI Vanguard । কোম্পানীয়ে খেলুৱৈ আৰু সক্ৰিয় জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখা সকলৰ বাবে ইয়াক নতুন শ্ৰেণী হিচাপে স্থান দিছে । এই স্মাৰ্ট চশমাযোৰৰ মূল্য 52,300 টকাৰ পৰা আৰম্ভ ৷ ই মেটা AI ৰ সৈতে যুক্ত ।
Oakley Meta Vanguard ৰ ডিজাইন এনেদৰে কৰা হৈছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হেণ্ডছ-ফ্ৰী ভইচ কমাণ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু প্ৰাসংগিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ সুবিধা হৈছে মেটা এআই এপ, য’ত হিন্দী ভাষাৰ বিকল্পও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াত বলীউডৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ চেলিব্ৰিটি AI কণ্ঠ আছে, যিটো পূৰ্বে ভাৰতত মুকলি কৰা মেটা এআই চশমাত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ।
নতুন স্মাৰ্ট চশমাৰ বৈশিষ্ট্য
এই স্মাৰ্ট চশমাত 122 ডিগ্ৰী ৱাইড এংগল লেন্সৰ সৈতে 12 MP হেণ্ডছ ফ্ৰী কেমেৰা আছে । এই কেমেৰাটোৱে 3K ৰিজ’লিউচনলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই শ্ল’ মোচন, হাইপাৰলেপছ আৰু এডজাষ্টেবল ষ্টেবিলাইজেচনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও প্ৰদান কৰে, যিবোৰ ক্ৰীড়া আৰু বাহ্যিক কাৰ্যকলাপৰ সময়ত বিশেষভাৱে উপযোগী ।
অডিঅ’ৰ বাবে, Oakley Meta Vanguard ত খোলা স্পীকাৰো আছে যি Oakley Meta HSTN তকৈ 6 ডেচিবেল বেছি জোৰেৰে চলে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পাঁচটা মাইক্ৰ’ফোনৰ ছেটআপ আছে, যাৰ ফলত কলিং আৰু ভইচ কমাণ্ডৰ অভিজ্ঞতা উন্নত হৈছে । বেটাৰীৰ জীৱন সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই স্মাৰ্ট চশমাবোৰ এটা চাৰ্জত প্ৰায় 9 ঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, য’ত 6 ঘণ্টালৈকে অবিৰত অডিঅ’ প্লেবেক চলিব । যোগান ধৰা চাৰ্জিং কেছে অতিৰিক্ত 36 ঘণ্টাৰ বেকআপ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই মাত্ৰ 20 মিনিটৰ দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ ভিতৰতে 50% বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰে ।
এই স্মাৰ্ট চশমাত UPI লাইটৰ পেমেণ্টো আছে । চাইকেল চলোৱা হেলমেট আৰু কেপৰ সৈতে পিন্ধিবলৈ অনুকূলিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ভাল ফিট হ’বলৈ তিনিটা ভিন্ন আকাৰৰ নাকৰ পেডো আছে । Oakley ৰ গ্ল’বেল প্ৰেচিডেণ্ট কাইঅ’ আমাটোৰ মতে, অকলে মেটা ভ্যানগাৰ্ড আজিৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তি অনাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ । এই স্মাৰ্ট চশমা ভাৰতত নিৰ্বাচিত অপটিকেল ষ্ট’ৰ, Sunglass Hut আৰু LensCrafters ত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ ।
