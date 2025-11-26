ChatGPT ৰ চেটতেই এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব ভয়েচ মোড বৈশিষ্ট্য

ChatGPT ৰ চেটতেই এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব ভয়েচ মোড বৈশিষ্ট্য
OpenAI এ ChatGPT ৰ ভয়েচ মোডৰ বাবে এটা আপডেট মুকলি কৰিছে । কৰি থকা Chat এৰি নোযোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই বৈশিষ্ট্য ।
Published : November 26, 2025 at 11:15 AM IST
হায়দৰাবাদ: ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুবিধাৰ্থে OpenAI এ সময়ে সময়ে ChatGPT ত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যত্ন কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ OpenAI এ ChatGPT ৰ ভয়েচ মোডৰ বাবে এটা আপডেট মুকলি কৰিছে । এতিয়া ইয়াক বৰ্তমানৰ Chat এৰি নোযোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিলিপি দেখিবলৈ পাব আৰু দৃশ্যমান সূত্ৰ যেনে মেপ, ফটো আৰু কথোপকথনৰ বিষয়ৰ সৈতে মিল থকা অন্যান্য ছবি আদি লাভ কৰিব ।
এটা ভয়েচ ডাইলগ আৰম্ভ কৰিবলৈ, মাত্ৰ ইনপুট ফিল্ডৰ কাষৰ শব্দ তৰংগ আইকনত ক্লিক কৰক । পূৰ্বৰ পৃথক আন্তঃপৃষ্ঠৰ পৰিবৰ্তে, ভয়েচ সঁহাৰিসমূহ এতিয়া লিখিত প্ৰশ্নৰ কাষত বাৰ্তা ফিডত দেখিবলৈ পোৱা যাব । ঘোষণাৰ সমান্তৰালভাৱে OpenAI-এ শ্বেয়াৰ কৰা ডেমো ভিডিঅ’টোত ChatGPT-এ কথোপকথনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ডেমো ভিডিঅ’টোত AI য়ে একেলগে জনপ্ৰিয় বেকাৰীৰ মানচিত্ৰ আৰু টাৰ্টাইনৰ পেষ্ট্ৰিৰ ফটো দেখুৱাইছে । ইতিমধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ৱেব সংস্কৰণ আৰু মোবাইল এপত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ । ইয়াক সক্ৰিয় কৰিবলৈ আপুনি এপটো আপডেট কৰিব লাগিব । OpenAI এ কয় যে যদি আপুনি মূল ভইচ আন্তঃপৃষ্ঠ পছন্দ কৰে, আপুনি ChatGPT ৰ সংহতিসমূহৰ ভইচ মোড অংশৰ অন্তৰ্গত পৃথক ধৰণত টগল কৰি ইয়ালৈ ঘূৰি যাব পাৰে । আপুনি ‘পৃথক ধৰণ’ বিকল্প নিৰ্বাচন কৰি সংহতিসমূহত পূৰ্বৱৰ্তী আন্তঃপৃষ্ঠলৈও উভতি যাব পাৰে ।
You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.
Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w
কণ্ঠ, লিখনী আৰু ছবিৰ সংহতি ChatGPT ৰ বহুম'ডাল বিকাশৰ এটা ধাৰাবাহিকতাত পৰিণত হৈছে । OpenAI য়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বী এপসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্য লৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, জেমিনি লাইভত গুগলে ভিডিঅ’ত AI ৰেচপন্স ভিজুৱেলাইজেচনৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক