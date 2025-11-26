ChatGPT ৰ চেটতেই এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব ভয়েচ মোড বৈশিষ্ট্য

ETV Bharat / technology

ChatGPT ৰ চেটতেই এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ'ব ভয়েচ মোড বৈশিষ্ট্য

OpenAI এ ChatGPT ৰ ভয়েচ মোডৰ বাবে এটা আপডেট মুকলি কৰিছে । কৰি থকা Chat এৰি নোযোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই বৈশিষ্ট্য ।

ChatGPT ৰ মুখ্য আন্তঃপৃষ্টতেই এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব ভয়েচ মোড (ETV Bharat (File Photo))
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 11:15 AM IST

হায়দৰাবাদ: ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুবিধাৰ্থে OpenAI এ সময়ে সময়ে ChatGPT ত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যত্ন কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ OpenAI এ ChatGPT ৰ ভয়েচ মোডৰ বাবে এটা আপডেট মুকলি কৰিছে । এতিয়া ইয়াক বৰ্তমানৰ Chat এৰি নোযোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিলিপি দেখিবলৈ পাব আৰু দৃশ্যমান সূত্ৰ যেনে মেপ, ফটো আৰু কথোপকথনৰ বিষয়ৰ সৈতে মিল থকা অন্যান্য ছবি আদি লাভ কৰিব ।

এটা ভয়েচ ডাইলগ আৰম্ভ কৰিবলৈ, মাত্ৰ ইনপুট ফিল্ডৰ কাষৰ শব্দ তৰংগ আইকনত ক্লিক কৰক । পূৰ্বৰ পৃথক আন্তঃপৃষ্ঠৰ পৰিবৰ্তে, ভয়েচ সঁহাৰিসমূহ এতিয়া লিখিত প্ৰশ্নৰ কাষত বাৰ্তা ফিডত দেখিবলৈ পোৱা যাব । ঘোষণাৰ সমান্তৰালভাৱে OpenAI-এ শ্বেয়াৰ কৰা ডেমো ভিডিঅ’টোত ChatGPT-এ কথোপকথনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ডেমো ভিডিঅ’টোত AI য়ে একেলগে জনপ্ৰিয় বেকাৰীৰ মানচিত্ৰ আৰু টাৰ্টাইনৰ পেষ্ট্ৰিৰ ফটো দেখুৱাইছে । ইতিমধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ৱেব সংস্কৰণ আৰু মোবাইল এপত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ । ইয়াক সক্ৰিয় কৰিবলৈ আপুনি এপটো আপডেট কৰিব লাগিব । OpenAI এ কয় যে যদি আপুনি মূল ভইচ আন্তঃপৃষ্ঠ পছন্দ কৰে, আপুনি ChatGPT ৰ সংহতিসমূহৰ ভইচ মোড অংশৰ অন্তৰ্গত পৃথক ধৰণত টগল কৰি ইয়ালৈ ঘূৰি যাব পাৰে । আপুনি ‘পৃথক ধৰণ’ বিকল্প নিৰ্বাচন কৰি সংহতিসমূহত পূৰ্বৱৰ্তী আন্তঃপৃষ্ঠলৈও উভতি যাব পাৰে ।

কণ্ঠ, লিখনী আৰু ছবিৰ সংহতি ChatGPT ৰ বহুম'ডাল বিকাশৰ এটা ধাৰাবাহিকতাত পৰিণত হৈছে । OpenAI য়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বী এপসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্য লৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, জেমিনি লাইভত গুগলে ভিডিঅ’ত AI ৰেচপন্স ভিজুৱেলাইজেচনৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে ।

