এতিয়াৰে পৰা এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীয়েও Google Chrome ত পিন কৰিব পাৰিব Tab

এতিয়াৰে পৰা এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীয়েও Google Chrome ত পিন কৰিব পাৰিব Tab
Google এ এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত গুগল ক্ৰ’ম টেবত গুৰুত্বপূৰ্ণ টেব পিন কৰাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
Published : February 14, 2026 at 8:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট গুগলে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ঘোষণা কৰিছিল যে ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত গুগল ক্ৰ’মত গুৰুত্বপূৰ্ণ টেব পিন কৰিব পাৰিব । অৱশেষত, টেক জায়ান্টটোৱে এই বৈশিষ্ট্যটো মুকলি কৰিছে, যিটো পূৰ্বে কেৱল ব্ৰাউজাৰৰ উইণ্ড’জ, মেক আৰু লিনাক্স সংস্কৰণতহে উপলব্ধ আছিল ।
এই বৈশিষ্ট্য এণ্ড্ৰইডৰ বাবে ক্ৰ’মৰ শেহতীয়া আপডেটৰ সৈতে দেখা গৈছিল । ব্ৰাউজাৰৰ ডেস্কটপ সংস্কৰণৰ দৰেই ব্যৱহাৰকাৰীয়েও বিচৰা যিকোনো টেব পিন কৰিব পাৰে, আৰু এপটো বন্ধ কৰিলেও ই সদায় ওপৰত দেখা যাব ।
Android ৰ বাবে Google Chrome ত Pin Tabs কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ Google Chrome-এ সংস্কৰণ 144.0.7559.132 লৈ আপডেট কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত ক্ৰ’ম ব্ৰাউজাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ টেব পিন কৰিব পাৰিব । এটা টেব পিন কৰিবলৈ, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আকাংক্ষিত টেবত দীঘলীয়াকৈ টিপিব লাগিব ।
তাৰ পিছত, মেনুৰ পৰা, পিন টেব বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক । টেবটো Chrome টেব অংশৰ ওপৰত পিন কৰা হ’ব । যদিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বৈশিষ্ট্য সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰ বন্ধ কৰে, পিন কৰা টেবটো খোলাৰ সময়ত ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে একে পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰি বা কেৱল টেবটো বন্ধ কৰি টেবটো আনপিন কৰিব পাৰে ।
এই খবৰটো আহিছে গুগলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পিছত যে ই অতি সোনকালে এণ্ড্ৰইড ডিভাইচৰ বাবে ক্ৰ’ম এপলৈ পিন কৰা টেব কাৰ্যক্ষমতা আনিব । এই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা কৰি কোম্পানীটোৱে কয়, “পিন কৰা পেজসমূহ আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰৰ সন্মুখত সংৰক্ষণ কৰা হয়, যাৰ ফলত আপুনি য’ত ৰৈছিল তাৰ পৰা পুনৰ খুলিব পাৰে ।”
গুগলৰ মতে, এইটো গুগলে এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ডেস্কটপৰ দৰে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ যাৰ জৰিয়তে দুয়োটাৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ হ’ব । শেহতীয়াকৈ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে টেক জায়ান্টটোৱে এণ্ড্ৰইডত নতুন ডেস্কটপ মোডৰ সৈতে ক্ৰ’মৰ সামঞ্জস্যতা উন্নত কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আছে ।
ডেস্কটপ মোডক পূৰ্বতে এণ্ড্ৰইড 16 ত্ৰৈমাসিক প্লেটফৰ্ম মুক্তি 1 (QPR1)ৰ অংশ হিচাপে ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিল আৰু ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এটা ডেস্কটপৰ দৰে আন্তঃপৃষ্ঠ প্ৰদান কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে সুসংগত পিক্সেল মডেলসমূহক এটা বাহ্যিক প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্যই এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ ইন্টাৰফেছক ছেমছাং ডেক্সৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ দৰেই মাল্টি উইণ্ড’ লেআউটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যেতিয়া ডিভাইচটো এটা গৌণ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে সংযুক্ত হয়, তেতিয়া ক্ৰ’মে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ ব্যৱহাৰকাৰী এজেণ্টক ৱেবছাইট আৰু পৃষ্ঠাৰ ডেস্কটপ সংস্কৰণ লোড কৰিবলৈ সলনি কৰে ।
