এতিয়াৰে পৰা Google Photos তেই কৰিব পাৰিব ভিডিঅ’ সম্পাদনা, মুকলি হ’ল নতুন বৈশিষ্ট্য

এতিয়াৰে পৰা Google Photos তেই কৰিব পাৰিব ভিডিঅ’ সম্পাদনা, মুকলি হ’ল নতুন বৈশিষ্ট্য
Google Photos ত ভিডিঅ’ সৃষ্টি আৰু সম্পাদনা কৰাৰ বাবে বহুতো নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে টেক জায়াণ্ট গুগলে ।
Published : December 10, 2025 at 1:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট গুগলে নিজৰ Google Photos এপত ভিডিঅ’ তৈয়াৰ আৰু সম্পাদনা কৰাৰ বাবে কেইবাটাও নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । মঙলবাৰে কোম্পানীটোৱে এই আপডেট ঘোষণা কৰে । এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা নতুন বৈশিষ্ট্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ফটো এপত একাধিক ফটো আৰু ভিডিঅ’ ক্লিপৰ সৈতে হাইলাইট ৰীল তৈয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
টেক জায়ান্টটোৱে Android আৰু iOS দুয়োটা প্লেটফৰ্মৰ বাবে এই আপডেট মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই দুয়োটা প্লেটফৰ্মৰ বাবে ডিজাইন কৰা ভিডিঅ’ এডিটৰ মুকলি কৰিছিল, যিয়ে ইউনিভাৰ্চেল টাইমলাইন আৰু মাল্টি-ক্লিপ সম্পাদনাৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ সমৰ্থন কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া নতুন ফন্ট, ৰং আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সৈতে Caption নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিব ।
Google Photos ত নতুন বৈশিষ্ট্য
Editing your videos in @GooglePhotos is easier than ever. You can now:— Google (@Google) December 9, 2025
1. Create shareable videos quickly with templates
2. Try the easy-to-use redesigned video editor
3. Add the perfect soundtrack
4. Tell your story with custom text
5. Customize individual video clips pic.twitter.com/7t1GXLxK6W
এণ্ড্ৰইডত উপলব্ধ, গুগল ফটোৱে টেমপ্লেটত প্ৰি-ছেট ফৰ্মেট প্ৰদান কৰে, য'ত সংগীত, লিখনী আৰু কাটসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিবোৰ ইতিমধ্যে ছাউণ্ডট্ৰেকৰ সৈতে ছিংক কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে এটা ব্লগ পোষ্টত এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা টেমপ্লেট বাছি ল’ব পাৰে, অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগে বুলি ভবা ফটো আৰু ভিডিঅ’ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু ফটো এপক তেওঁলোকৰ হৈ হাইলাইট ৰিল সৃষ্টি কৰিবলৈ দিব পাৰে ।
এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি Google Photos for Android এপত Create টেবলৈ গৈ হাইলাইট ভিডিঅ’ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব । আগলৈও নতুন টেমপ্লেট প্ৰৱৰ্তন কৰি যাব বুলিও গুগলে উল্লেখ কৰিছে ।
Google Photos for iOS Gets Redesigned Video Editor https://t.co/tIKfNoeuuc pic.twitter.com/KBXmTeOO4z— MacRumors.com (@MacRumors) December 9, 2025
দ্বিতীয়টো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে এণ্ড্ৰইড আৰু iOS দুয়োটাতে নতুন ভিডিঅ’ এডিটৰ । গুগলে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ হাইলাইট ভিডিঅ’সমূহ অধিক সৃষ্টিশীলভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে মাল্টি-ক্লিপ সম্পাদনা, ইউনিভাৰ্চেল টাইমলাইন আৰু গল্প কোৱাৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও পায় । তদুপৰি নতুন ভিডিঅ’ এডিটৰটোত এডাপ্টিভ কেনভাছও আছে, যিয়ে সম্পাদনা প্ৰক্ৰিয়াটো সৰল কৰি তোলে বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে ।
গুগলৰ তথ্য অনুসৰি এই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা ভিডিঅ’ এডিটৰটো এতিয়া এণ্ড্ৰইডত ডিফল্ট ভিডিঅ’ এডিটৰ আৰু ইয়াৰ সহায়ত গেলেৰী এপত ক্লিপ সম্পাদনা কৰিব পাৰি । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অধিক কাষ্টমাইজেচনৰ বাবে এটা ভিডিঅ’ ক্লিপত সংগীত আৰু Caption যোগ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীয়ে ফটোত মিউজিক লাইব্ৰেৰী মুকলি কৰিছে, যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ট্ৰেক ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ হাইলাইট ৰীলৰ বাবে সঠিক ট্ৰেক বাছি ল’ব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য এণ্ড্ৰইড আৰু iOS দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নতুন ফন্ট, পটভূমি আৰু ৰঙৰ সৈতেও লিখনী কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে ।
