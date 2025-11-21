ভাৰতত শীঘ্ৰে মুকলি হ’ব Nothing Phone 4a; দেখা গ’ল BIS ৰ তালিকাত
BIS ৰ তালিকাত মডেল নম্বৰ A069 ৰ নাথিং ফোন 4a দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে ভাৰতত অতি সোনকালে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত দিয়ে ।
হায়দৰাবাদ: লণ্ডনস্থিত স্মাৰ্টফোন কোম্পানী নাথিঙে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে এটা নতুন ফোন, নাম নাথিং ফোন 4a । কোম্পানীটোৱে এতিয়াও আগন্তুক এই ফোনটোৰ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই যদিও শেহতীয়াকৈ এজন টেক ইনফ্লুৱেন্সাৰে এই ফোনটো BIS (Bureau of Indian Listing) ত দেখা পাইছে, যাৰ বাবে ভাৰতত ইয়াৰ মুকলি সন্দৰ্ভত আলোচনা বৃদ্ধি পাইছে । A069 মডেল নম্বৰৰ BIS ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Phone 4a । ইয়াক টিপষ্টাৰ সুধনশু আম্ভৰে দেখা পাইছে আৰু তেওঁ নিজৰ X একাউণ্টত লিখিছে যে এইটো হ’ব পাৰে নাথিঙৰ পৰৱৰ্তী মিড ৰেঞ্জ স্মাৰ্টফোন । আগতে Phone 3a ৰ মডেল নম্বৰ আছিল A059, সেয়েহে নম্বৰিংটোও অতি সহজে মিল খায় ।
এতিয়া এই ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন বিবেচনা কৰিলে BIS লিষ্টিঙত ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই যদিও টেক উদ্যোগত এই লিষ্টিঙৰ অৰ্থ হ’ল ফোনটো অতি সোনকালে মুকলি হ’ব, ইয়াৰ প্ৰডাক্ট টেষ্টিং সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ই এপ্ৰুভেল পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোন 4a ৰ সমান্তৰালভাৱে ফোন 4a প্ৰ’ও মুকলি হ’ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে । ই সম্ভৱতঃ 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত অৰ্থাৎ 2026 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত মুকলি হ’ব পাৰে । এতিয়া ইয়াৰ পূৰ্বৰ মডেল নাথিং ফোন 3a ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ।
Nothing Phone 4a (A069) has appeared on BIS certification. pic.twitter.com/xy0BSbAkAj— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 20, 2025
Nothing Phone 3(a) ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ডিছপ্লে
|6.7-inch AMOLED, 120Hz adaptive
|প্ৰচেছৰ
|স্নেপড্ৰেগন 7s Gen 3
|কেমেৰা
|50MP + 50MP (telephoto) + 8MP ultrawide
|সমুখৰ কেমেৰা
|32MP
|বেটাৰী
|5,000mAh, 50W fast charging
|মূল্য
|22,999 টকা (8GB+128GB)
|বিশেষ আকৰ্ষণ
|Glyph আন্তঃপৃষ্ঠ, IP64 rating
ইয়াৰ ভিত্তিত আমি আশা কৰোঁ যে Nothing Phone 4a ত ইয়াৰ ডিছপ্লে, প্ৰচেছৰ আৰু কেমেৰাত উল্লেখযোগ্য আপডেট থাকিব । Glyph interface কোম্পানীটোৰ এটা চিহ্ন, গতিকে ই নিশ্চিতভাৱে থাকিব ।
