ETV Bharat / technology

তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro

ভাৰতৰ লগতে বিশ্ব বজাৰত আজি মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro ৷ এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক কিছু তথ্য ---

nothing-phone-4a-pro-launched-in-india-price-specifications-details
তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro (Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 8:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতকে ধৰি বিশ্বজুৰি আজি Nothing এ নতুন ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰিছে । এই ফোন ছিৰিজটোৰ নাম Nothing Phone 4a Series । এই ছিৰিজৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে দুটা ফোন মুকলি কৰিছে: Nothing Phone 4a আৰু Nothing Phone 4a Pro । ইয়াত আমি এই ছিৰিজৰ হাই-এণ্ড মডেল Nothing Phone 4a Pro ৰ বিষয়ে ক’ম, যিটো কোম্পানীয়ে কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7এছ জেন 4 চিপছেট আৰু 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লেৰ সৈতে মুকলি কৰিছে । এই ফোনটোৰ মূল্য আৰম্ভ 39,999 টকাৰ পৰা।

Nothing phone (4a) Pro: বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশন

Nothing Phone (4a) প্ৰ’ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে নতুন আৰু সুকীয়া ডিজাইন। ইয়াত অৰ্ধ স্বচ্ছ বেক পেনেল আছে, ওপৰত এটা অনন্য ডিজাইন । ফোনটোত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আৰু গ্লিফ মেট্ৰিক্স লাইটিং আছে, যিটো পূৰ্বে ফোন (3)ত দেখা গৈছিল । কেমেৰাৰ অংশটোও অলপ বেলেগ, ওপৰত এটা চেন্সৰ আৰু তলত দুটা স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত মেটাল বডি আছে আৰু ইয়াক ক’লা, ৰূপালী আৰু গোলাপী ৰঙত উপলব্ধ হ’ব ।

পাৰফৰমেন্সৰ বাবে ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেট আছে । কেমেৰা ছেটআপত আছে 50MP মেইন কেমেৰা, 3.5 অপটিকেল জুমৰ সৈতে 50MP পেৰিস্কোপ লেন্স আৰু 8MP আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা । ছেলফিৰ বাবে 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে । ফোনটোত 5400mAh বেটাৰী আছে যিয়ে 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে আৰু IP65 ৰেটিংৰ সৈতে উপলব্ধ ।

ইয়াত 6.83 ইঞ্চি 1.5K নমনীয় AMOLED ডিছপ্লে, 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 5000 নিট উজ্জ্বলতা আৰু গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা আছে । এই স্মাৰ্টফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Nothhing OS 4.1 ত চলিব । কোম্পানীটোৱে তিনি বছৰৰ বাবে এণ্ড্ৰইড আপডেট আৰু ছয় বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ই তৃতীয় পক্ষৰ এপ অবিহনে এটা পৰিষ্কাৰ ছফ্টৱেৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

শ্ৰেণী বিৱৰণ
ডিছপ্লে’ 6.83 ইঞ্চি AMOLED, উচ্চ ৰেজিলিউশ্যন (1.5K), 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, অধিক উজ্জ্বলতা, গৰিলা গ্লাছ 7i
প্ৰচেসৰQualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (উন্নত ভেৰিয়েণ্ট), 30% অধিক CPU/GPU, এণ্ড্ৰইড AI
ৰেম / ষ্টোৰেজ 12GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত ষ্টোৰেজ
ৰীয়াৰ কেমেৰা

তিনিটা কেমেৰা চেটআপ

  • মুখ্য কেমেৰা: 50MP Sony LYT700c
  • দ্বিতীয়টো কেমেৰা: 3.5x পেৰিস্কোপ টেলিফটো
  • তৃতীয় কেমেৰা: আলট্ৰাৱাইড; 4K আল্ট্ৰা XDR

ডলবী ভিজন, 140x পৰ্যন্ত হাইব্ৰীড জুম

সমুখৰ কেমেৰা 32MP
বেটাৰী 5400 mAh, 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং
বিল্ড আৰু সুৰক্ষা
  • মেটেল বডী
  • 7.95mm মোটা
  • IP68 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী
  • পিছফালৰ পেনেলত বেছিভাগেই স্বচ্ছ নহয় (iPhone ৰ দৰে কেমেৰা অংশটো স্বচ্ছ)
Glymph আন্তঃপৃষ্ঠGlyph মেট্ৰিক্স (137 LEDs, Phone (3) তকৈ সৰু), Glyph Toys সমৰ্থিত
অপাৰেটিং ছিষ্টেমAndroid 16 ওপৰত আধাৰিত Nothing OS 4.1
আপডেটস
  • OS আপডেটস- 3 বছৰ
  • সুৰক্ষা আপডেটস - 6 বছৰ
মোটা 7.95mm

মূল্য আৰু বিক্ৰী

  • এই ফোনটোৰ প্ৰথম ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 39,999 টকা
  • এই ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 42,999 টকা
  • এই ফোনটোৰ তৃতীয় ভেৰিয়েন্টত 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 45,999 টকা

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

NOTHING PHONE 4A PRO PRICE
NOTHING PHONE 4A PRO CAMERA
NOTHING PHONE 4A PRO SPECS
ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
NOTHING PHONE 4A PRO LAUNCHED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.