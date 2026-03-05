তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro

তিনিটাকৈ ভেৰিয়েণ্টত আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro
ভাৰতৰ লগতে বিশ্ব বজাৰত আজি মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a Pro ৷ এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক কিছু তথ্য ---
হায়দৰাবাদ: ভাৰতকে ধৰি বিশ্বজুৰি আজি Nothing এ নতুন ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰিছে । এই ফোন ছিৰিজটোৰ নাম Nothing Phone 4a Series । এই ছিৰিজৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে দুটা ফোন মুকলি কৰিছে: Nothing Phone 4a আৰু Nothing Phone 4a Pro । ইয়াত আমি এই ছিৰিজৰ হাই-এণ্ড মডেল Nothing Phone 4a Pro ৰ বিষয়ে ক’ম, যিটো কোম্পানীয়ে কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7এছ জেন 4 চিপছেট আৰু 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লেৰ সৈতে মুকলি কৰিছে । এই ফোনটোৰ মূল্য আৰম্ভ 39,999 টকাৰ পৰা।
Nothing phone (4a) Pro: বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশন
Nothing Phone (4a) প্ৰ’ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে নতুন আৰু সুকীয়া ডিজাইন। ইয়াত অৰ্ধ স্বচ্ছ বেক পেনেল আছে, ওপৰত এটা অনন্য ডিজাইন । ফোনটোত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আৰু গ্লিফ মেট্ৰিক্স লাইটিং আছে, যিটো পূৰ্বে ফোন (3)ত দেখা গৈছিল । কেমেৰাৰ অংশটোও অলপ বেলেগ, ওপৰত এটা চেন্সৰ আৰু তলত দুটা স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত মেটাল বডি আছে আৰু ইয়াক ক’লা, ৰূপালী আৰু গোলাপী ৰঙত উপলব্ধ হ’ব ।
পাৰফৰমেন্সৰ বাবে ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেট আছে । কেমেৰা ছেটআপত আছে 50MP মেইন কেমেৰা, 3.5 অপটিকেল জুমৰ সৈতে 50MP পেৰিস্কোপ লেন্স আৰু 8MP আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা । ছেলফিৰ বাবে 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে । ফোনটোত 5400mAh বেটাৰী আছে যিয়ে 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে আৰু IP65 ৰেটিংৰ সৈতে উপলব্ধ ।
ইয়াত 6.83 ইঞ্চি 1.5K নমনীয় AMOLED ডিছপ্লে, 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 5000 নিট উজ্জ্বলতা আৰু গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা আছে । এই স্মাৰ্টফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Nothhing OS 4.1 ত চলিব । কোম্পানীটোৱে তিনি বছৰৰ বাবে এণ্ড্ৰইড আপডেট আৰু ছয় বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ই তৃতীয় পক্ষৰ এপ অবিহনে এটা পৰিষ্কাৰ ছফ্টৱেৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
|শ্ৰেণী
|বিৱৰণ
|ডিছপ্লে’
|6.83 ইঞ্চি AMOLED, উচ্চ ৰেজিলিউশ্যন (1.5K), 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, অধিক উজ্জ্বলতা, গৰিলা গ্লাছ 7i
|প্ৰচেসৰ
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (উন্নত ভেৰিয়েণ্ট), 30% অধিক CPU/GPU, এণ্ড্ৰইড AI
|ৰেম / ষ্টোৰেজ
|12GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত ষ্টোৰেজ
|ৰীয়াৰ কেমেৰা
তিনিটা কেমেৰা চেটআপ
ডলবী ভিজন, 140x পৰ্যন্ত হাইব্ৰীড জুম
|সমুখৰ কেমেৰা
|32MP
|বেটাৰী
|5400 mAh, 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং
|বিল্ড আৰু সুৰক্ষা
|Glymph আন্তঃপৃষ্ঠ
|Glyph মেট্ৰিক্স (137 LEDs, Phone (3) তকৈ সৰু), Glyph Toys সমৰ্থিত
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|Android 16 ওপৰত আধাৰিত Nothing OS 4.1
|আপডেটস
|মোটা
|7.95mm
মূল্য আৰু বিক্ৰী
- এই ফোনটোৰ প্ৰথম ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 39,999 টকা
- এই ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 42,999 টকা
- এই ফোনটোৰ তৃতীয় ভেৰিয়েন্টত 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ মূল্য 45,999 টকা
