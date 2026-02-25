আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে অহা মাহত Nothing এ মুকলি কৰিব Phone (4a)

আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে অহা মাহত Nothing এ মুকলি কৰিব Phone (4a)
অহা মাহত Nothing এ মুকলি কৰিব নতুন ছিৰিজ । এইবাৰ কোম্পানীয়ে এই নতুন ছিৰিজটো নতুন ৰঙত মুকলি কৰাৰ ইংগিত দিছে ।
Published : February 25, 2026 at 8:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: অহা মাহত Nothing এ নতুন ফোন ছিৰিজ Nothing Phone 4a Series মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । 2026 চনৰ 5 মাৰ্চত মুকলি হ’বলগীয়া এই ফোন ছিৰিজটো মুকলি কৰাৰ কথা কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ কাৰ্যাবাহী বিষয়াই ঘোষণা কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বে Nothing য়ে এই ফোনটোৰ প্ৰথম ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এতিয়া কোম্পানীয়ে নতুন ৰং প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে Nothing এ নিজৰ ফোন ক’লা, বগা আৰু একাংশ মডেল নীলা ৰঙত মুকলি কৰিছিল যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোম্পানীটোৱে গুলপীয়া ৰঙৰ ফোন মুকলি কৰিছে । আজি কোম্পানীটোৱে nothing phone 4(a) ৰ এটা গুলপীয়া ৰঙৰ মডেলৰ ইংগিত দিছে । এয়া ব্ৰেণ্ডটোৰ এক নতুন আৰু পৰীক্ষামূলক পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
It’s pink now.— Nothing (@nothing) February 25, 2026
Phone (4a). 5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/BXZWUnoUhg
Nothing ৰ গুলপীয়া ৰঙৰ নতুন ফোন
ফোনটোৰ গুলপীয়া ৰঙৰ শ্বেডটো সূক্ষ্ম আৰু বেক পেনেলৰ কিছুমান অংশত মনোক্ৰ’ম টাচৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ৰংটো কোমল আৰু নাৰীসুলভ যেন লাগিব পাৰে যদিও ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে Nothing ৰ চিগনেচাৰ ষ্টাইলত, স্বচ্ছ ৰূপৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এইবাৰ Nothing এ পিছফালে এটা অনুভূমিক কেমেৰা মডিউল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, য’ত এটা বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা পেনেল আছে য’ত দুখন লেন্স ৰখা হৈছে ।
What’s next? We’re introducing the Glyph Bar for Phone (4a). 9 individually controllable mini-LEDs, 40% brighter than previous (a) series. Patented tech for a more natural, neutral, bleed-free glow.— Nothing (@nothing) February 20, 2026
More to come. 5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/3OykioVCdu
অৱশ্যে Nothing phone 4(a) ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হৈছে সোঁফালে থকা নতুন গ্লিফ বাৰ । ইয়াত 9টা সৰু সৰু কণ্ট্ৰল এল ই ডি লাইট আৰু তলত সৰু ৰঙা এচেণ্ট আছে । পূৰ্বৰ দৰেই এই লাইটবোৰ বিভিন্ন ধৰণে পোহৰাই তুলিব পাৰে যেতিয়া কোনো নোটিফিকেচন, কল বা এপ এলাৰ্ট আহিব ৷ যাৰ ফলত ফোনটোৰ চেহেৰা আৰু অধিক অনন্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
Powered by Snapdragon.— Nothing (@nothing) February 19, 2026
Phone (4a) series. 5 March. pic.twitter.com/4bMrPvH6ZL
স্পেচিফিকেশন সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে ইয়াত স্নেপড্ৰেগন চিপছেট থাকিব । অনুমান কৰা হৈছে যে এই ফোনটোত পূৰ্বৰ মডেলৰ পৰা উন্নীতকৰণ কৰা স্নেপড্ৰেগন 7s জেন 4 চিপছেট থাকিব । ফোনটোত 6.7 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফোনটোৰ পিছফালে ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, সম্ভৱতঃ ইয়াত 50MP + 50MP + 8MP চেন্সৰ থাকিব । লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ’ব 4 মাৰ্চৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা । এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো কৰা হ’ব ।
