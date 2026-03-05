ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 4a ছিৰিজ

স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Nothing এ আজি মুকলি কৰিলে Nothing Phone 4a Series । নতুনকৈ মুকলি হোৱা এই ফোনটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 5:46 PM IST

হায়দৰাবাদ: আজি Nothing এ নতুন ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম Nothing Phone 4a Series । এই ফোন ছিৰিজটো মুকলিৰ বাবে কেইবামাহো ধৰি আশা কৰা হৈছিল । এতিয়া অৱশেষত এই ফোন ছিৰিজটো মুকলি কৰা হ’ল । কোম্পানীটোৱে এই ছিৰিজৰ দুটা ফোন মুকলি কৰিছে: Nothing Phone 4(a) আৰু Nothing phone 4(a) pro । ইয়াত Nothing Phone 4(a) ৰ বিষয়ে জানো আহক । এই ফোনটোৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 31,999 টকাৰ পৰা ।

যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Nothing Phone 3 (a)ৰ উন্নীত সংস্কৰণ হৈছে Nothing Phone 4(a) । এইবাৰ কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে: বগা, ক’লা, নীলা, আৰু গুলপীয়া । এই ফোনটোৰ নতুন গুলপীয়া ৰঙৰ ভেৰিয়েন্টৰ বিষয়ে বহু আগৰে পৰা চৰ্চা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

শীঘ্ৰেই বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...

ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
