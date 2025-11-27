মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপছেটৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 3a Lite
ভাৰতত মুকলি হ’ল Nothing Phone 3a Lite ৷ ইয়াত আছে Glyph Light ৰ লগতে অন্যন্য বহু অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য ।
Published : November 27, 2025 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Nothing Phone 3a Lite । কাৰ্ল পেই নেতৃত্বাধীন কোম্পানীটোৰ এটা মিড ৰেঞ্জ স্মাৰ্টফোন আৰু ই nothing phone 3a lite ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপছেট আছে, 8GB ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । Nothing Phone 3a Lite ত নটিফিকেশ্যন বাবে নতুন Glphy Light আছে, যিয়ে স্বাক্ষৰ Glyph Interface ৰ ঠাই লয় ।
nothing phone 3a lite মূল্য, উপলব্ধতা
Phone (3a) Lite Blue is here. Designed for India to light up your everyday.— Nothing India (@nothingindia) November 27, 2025
Available from 5 Dec, 12 PM. pic.twitter.com/tOvTSYzSLt
ভাৰতত Nothing Phone 3a Lite ৰ মূল্য 8GB ৰেম আৰু 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 20,999 টকা । 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতেও এই হেণ্ডছেটটো উপলব্ধ, যাৰ মূল্য 22,999 টকা ।
মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাহকে আইচিআইচিআই আৰু ৱানকাৰ্ড বেংকৰ অফাৰৰ এডভান্স লৈ 128GB আৰু 256GB কনফিগাৰেচন ক্ৰমে 19,999 টকা আৰু 21,999 টকাৰ কাৰ্যকৰী মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
nothing phone 3a lite তিনিটা ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ --- ক'লা, নীলা আৰু বগা । 5 ডিচেম্বৰত ইয়াৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব, ফ্লিপকাৰ্ট, বিজয় চেলছ, ক্ৰ’মা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ সকলো আগশাৰীৰ খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ।
nothing phone 3a lite ৰ বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল ছিম (নেনো + নেনো) nothing phone 3a lite এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাথিং অ’ এছ 3.5 ত চলিব । ইয়াক তিনিটা ডাঙৰ এণ্ড্ৰইড উন্নীতকৰণ আৰু ছয় বছৰৰ এছএমআৰ আপডেট লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6.77 ইঞ্চি ফুল-এইচডি+ (1,080 x 2,392 পিক্সেল) ফ্লেক্সিবল এমোলেড স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 3,000 নিট পিক ব্ৰাইটনেছ (HDR), 387 পিপিআই পিক্সেল ডেনচিটি আৰু 2,160Hz পিডব্লিউএম ডিমিং আছে ।
nothing phone 3a lite ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপছেট, 8GB ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ই এটা microSD কাৰ্ডৰ যোগেদি 8GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম সম্প্ৰসাৰণ আৰু 2TB লৈকে সম্প্ৰসাৰণযোগ্য সংৰক্ষণ সমৰ্থন কৰে ।
অপটিক্সৰ বাবে নাথিং হেণ্ডছেট ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছিষ্টেম, য’ত অ’আইএছ আৰু ইআইএছৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 119.5 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ (ফ’ভি)ৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা-ৱাইড-এংগল লেন্স আৰু নিৰ্দিষ্ট নোহোৱা তৃতীয় চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে । কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত আছে আল্ট্ৰা এক্সডিআৰ ফটো, প’ৰ্ট্ৰেইট মোড, অটো টোন, নাইট মোড, মেক্ৰ’ মোড আৰু মোশ্যন কেপচাৰ । পিছফালৰ কেমেৰাই 4K 30fps ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং আৰু 1080p 120fps স্লো-মোচন ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে ।
nothing phone 3a lite ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই 6, ব্লুটুথ 5.3, জিপিএছ, গ্ল’নাছ, বিডিএছ, গেলিলিও আৰু কিউজেএছএছ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বায়’মেট্ৰিক সুৰক্ষাৰ বাবে ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । nothing phone 3a lite ৰ ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP54 ৰেটিং আৰু সন্মুখ আৰু পিছফালৰ পেনেলৰ বাবে পাণ্ডা গ্লাছ প্ৰটেকচন আছে ।
nothing phone 3a lite এ 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী পেক কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই 5W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখৰ মাত্ৰা 164×78×8.3 মিমি, ইয়াৰ ওজন 199 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক