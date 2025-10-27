শীঘ্ৰে বজাৰলৈ Nothing Phone 3a Lite; কম দামতে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্মাৰ্টফোন

শীঘ্ৰে বজাৰলৈ Nothing Phone 3a Lite; কম দামতে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্মাৰ্টফোন
ভাৰতত অতি সোনকালে মুকলি হ’ব পাৰে Nothing Phone 3a Lite, য’ত MediaTek Dimensity 7300 চিপছেট আৰু Android 15 ভিত্তিক অ’ এছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : October 27, 2025 at 4:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: অচিৰেই নাথিঙে মুকলি কৰিব এটা নতুন ফোন । এই ফোনটো হ’ব নাথিং ফোন 3 ছিৰিজৰ অংশ । এই ফোনটোৰ নাম হ’ব Nothing Phone 3a Lite । এই ছিৰিজত ইতিমধ্যে নাথিঙে তিনিটা মডেল মুকলি কৰিছে: ফোন 3, ফোন 3a আৰু ফোন 3a প্ৰ’। এতিয়া কোম্পানীটোৱে এই ফোন ছিৰিজৰ এটা সস্তা মডেল মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, যাৰ নাম হৈছে Nothing Phone 3a Lite । এই ফোনটো Geekbench আৰু BIS (Bureau of Indian Standards) ৱেবছাইটত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । এই ফোনটোৰ বিষয়ে কিছু সবিশেষ জানো আহক ---
গীকবেঞ্চৰ তালিকাখনে কি প্ৰকাশ কৰিলে ?
টেক টিপষ্টাৰ এনভিনে (@ZionsAnvin) X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত প্ৰকাশ কৰিছে যে নাথিং ফোন 3a লাইটৰ মডেল নম্বৰ A001T । Geekbench তালিকাত এই ফোনটোৰ বিষয়ে কেইবাটাও মূল বিৱৰণ প্ৰকাশ পাইছে:
ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে বুজা যায় যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক মিড ৰেঞ্জ ছেগমেণ্টত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতত Nothing Phone 3a ৰ বৰ্তমান মূল্য প্ৰায় 22,000-23,000 টকা । সেয়েহে ইয়াতকৈ কম মূল্যৰ মডেল নাথিং ফোন 3a লাইট মুকলি কৰিব পৰা যাব 20,000 তকৈও কম দামত ।
Nothing Phone (3a) Lite spotted on Geekbench:— Anvin (@ZionsAnvin) October 24, 2025
- Dimensity 7300 (Mali-G615 MC2 GPU)
- Android 15
- 8GB RAM#Nothing #NothingPhone3aLite pic.twitter.com/cjcL9Lptsb
জিপিইউ স্ক’ৰ প্ৰকাশ
আন এজন লিকাৰ অভিষেক যাদৱে (@yabhishekhd) X ত ৰিপৰ্ট কৰিছিল যে OpenCL GPU পৰীক্ষাত ফোনটোৱে 2,467 পইণ্ট লাভ কৰিছিল । এই বেঞ্চমাৰ্কসমূহ এতিয়াও কোনো চৰকাৰী সূত্ৰই নিশ্চিত কৰা নাই যদিও এই স্ক’ৰসমূহে ইংগিত দিয়ে যে ফোনটোৱে গ্ৰাফিক্স আৰু গেমিংৰ ক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
Nothing 3a Lite Nothing A001T will be powered by MediaTek's Dimensity 7300 SoC.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 24, 2025
Specifications
◼️ MediaTek Dimensity 7300
🎮 Mali-G615 MC2 GPU
🍭 Android 15
Motherboard: Galaxian#NothingPhone3aLite pic.twitter.com/R1O7blPgkf
নাথিং ফোন 3a লাইট: সাম্ভাৱ্য ভিন্নতা আৰু মূল্য
খবৰ অনুসৰি এই ফোনটো 8GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টত আহিব পাৰে । ৰঙৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ক’লা আৰু বগা ।
প্ৰত্যাশিত মূল্য
- এই ফোনটোৰ দাম Nothing Phone 3aতকৈ কম হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
- বৰ্তমান Phone 3a ৰ আৰম্ভণি মূল্য আছিল 22,999 (8GB + 128GB)।
- অৰ্থাৎ Phone 3a Lite ৰ দাম প্ৰায় 18,000–20,000 টকা হ’ব পাৰে ।
ফোন 3a লাইট = CMF ফোন 2 Pro ৰ টুইক কৰা সংস্কৰণ ?
কেইবাটাও প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে Phone 3a Lite CMF Phone 2 Pro ৰ সামান্য পৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণ হ’ব পাৰে কিছু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে । CMF হৈছে নাথিঙৰ এটা উপ-ব্ৰেণ্ড । CMF Phone 2 Pro ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা কৰিলে দেখা যায় যে Lite সংস্কৰণে এই স্পেচিফিকেশনসমূহৰ কিছুমান পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদি এই একেটা ক্ষেত্ৰতে Nothing এ কাম কৰি আছে, তেন্তে Lite সংস্কৰণত এটা চিকচিকিয়া ডিজাইন আৰু এটা শক্তিশালী বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ভাৰতত কেতিয়া মুকলি কৰিব পাৰিব ?
BIS ৰ তালিকাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে শীঘ্ৰে ভাৰতত মুকলি হ’ব পাৰে নাথিং ফোন 3a লাইট । আগন্তুক মাহত কোম্পানীটোৱে ইয়াক বিশ্বব্যাপী মুকলি কৰিব, ভাৰত এখন মূল বজাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব । তলত এই ফোনটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে আনিব পৰা মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তালিকা দিয়া হ’ল:
- 5G সমৰ্থনৰ সৈতে কম মূল্যৰ Nothing ফোন
- এণ্ড্ৰ’ইড 15 ৰ স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা
- প্ৰিমিয়াম ডিজাইনৰ সৈতে লঘু বডি
- গেমিং আৰু গ্রাফিক্সৰ বাবে ভাল পৰিৱেশন
- মূল্য প্ৰায় 20,000 টকাৰ তলত
লগতে পঢ়ক