Glyph লাইট, 5000 mAh বেটাৰীৰে সৈতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Nothing Phone 3a Lite
বুধবাৰে বিশ্বজুৰি মুকলি হ’ল Nothing Phone 3a Lite ৷ কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত বজাৰত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব Nothing Phone 3a Lite ।
Published : October 30, 2025 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হয় Nothing Phone 3a Lite কাৰ্ল পেই নেতৃত্বাধীন কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া মিডৰেঞ্জ স্মাৰ্টফোন হিচাপে । Nothing Phone 3a ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজনত অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপ আছে, যিটো 8 GB ৰেম আৰু 256 GB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ মেইন চেন্সৰৰ সৈতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আৰু 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আছে । ই এটা USB Type-C কেবলৰ জৰিয়তে 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে। আজি নিৰ্বাচিত বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই নতুন হেণ্ডছেট । ইয়াক নাথিংছ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দুটা ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ কৰা হ’ব।
Nothing Phone 3a Lite ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
If your phone doesn’t light up your life, why? Presenting, Phone (3a) Lite. pic.twitter.com/XfxQb9vaDk— Nothing (@nothing) October 29, 2025
Nothing Phone 3a Lite ৰ মূল্য 8GB ৰেম আৰু 128GB ইনবিল্ট ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ মডেলৰ বাবে 249 ইউৰো (প্ৰায় 25,600 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ইফালে ব্ৰিটেইনতো একে মডেলৰ মূল্য 249 পাউণ্ড (প্ৰায় 29,000 টকা)। 256GB ষ্ট’ৰেজৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত টপ অৱ দ্য লাইন ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 279 ইউৰো (প্ৰায় 28,700 টকা)। ব্ৰিটেইনতো একে কনফিগাৰেচনৰ দাম 279 পাউণ্ড (প্ৰায় 32,500 টকা)।
আজি নিৰ্বাচিত বজাৰত বগা আৰু ক’লা ৰঙৰ নতুন হেণ্ডছেটটো বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । Nothing Phone 3a Lite ৰ 128GB সংস্কৰণ নাথিংছ অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু অন্যান্য খুচুৰা অংশীদাৰৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব যদিও 256GB ভেৰিয়েণ্ট কেৱল কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেহে উপলব্ধ হ’ব ।
Nothing Phone 3a Lite ৰ স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Nothing Phone 3a Lite হৈছে ডুৱেল ছিম 5G স্মাৰ্টফোন, যিটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক নথিং অ’ এছ 3.5 ত চলিব । টেক ফাৰ্মখনে ফোনটোৰ বাবে তিনি বছৰৰ বাবে ডাঙৰ এণ্ড্ৰ’ইড আপডেট আৰু ছয় বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াত 6.77 ইঞ্চি ফুল-এইচডি+ (1,080×2,392 পিক্সেল) নমনীয় AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ স্ক্ৰীণ এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120Hz পৰ্যন্ত, 3,000 নিটৰ শীৰ্ষ এইচডিআৰ উজ্জ্বলতা, 387ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 1,000Hz টাচ্চ চেম্পলিং হাৰৰ সৈতে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 1.07 বিলিয়ন ৰং আৰু 2160 Hz PWM ডিমিং আছে ।
নতুন Nothing Phone 3a Lite ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro চিপছেটৰ লগতে 8GB ৰেম । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 256GB পৰ্যন্ত বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ড স্লটৰ জৰিয়তে 2TB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ফোন 3a লাইটত পিছফালৰ পেনেলত গ্লিফ লাইট নটিফিকেচন ইনডিকেটৰও আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে ফোন 3a লাইটে ট্ৰিপল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, যাৰ শিৰোনাম হৈছে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰৰ সৈতে 1/1.57 ইঞ্চি ছেমছাং চেন্সৰ (f/1.88), অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS) আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (EIS)। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা (f/2.2) আৰু 119.5 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউ আছে ।
কোম্পানীটোৱে Nothing Phone 3a Lite ৰ পিছফালৰ পেনেলত থকা তৃতীয়টো কেমেৰাৰ বিষয়ে আন কোনো সবিশেষ প্ৰদান কৰা নাই । সন্মুখত স্মাৰ্টফোনটোত 16 মেগাপিক্সেল (f/2.45) চেলফি কেমেৰা আছে, যিটো হোল-পাঞ্চ ডিছপ্লে কাটাআউটৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।
Nothing Phone 3a Lite এ 30fps ত 4K ৰিজ’লিউচন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং, 60fps লৈকে 1080p ৰেকৰ্ডিং আৰু 120fps ত 1080p slo-mo ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াত এটা TrueLens ইঞ্জিন 4.0 বৈশিষ্ট্য আছে আৰু গতি কেপচাৰ, প'ৰ্ট্ৰেইট অপ্টিমাইজাৰ আৰু নাইট মোড সমৰ্থন কৰে ।
এই হেণ্ডছেটটোৱে ৱাই-ফাই 6, ব্লুটুথ 5.3, জিপিএছ, গ্ল’নাছ, বিডিএছ, গেলিলিও আৰু অ’জেএছএছ সংযোগ সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নিৰাপত্তাৰ বাবে ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ, এক্সিলেৰ’মিটাৰ, ইলেক্ট্ৰনিক কম্পাছ, জাইৰস্কোপ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ আছে । ফোন 3a লাইটৰ ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP54 ৰেটিং আৰু সন্মুখ আৰু পিছফালৰ পেনেলৰ বাবে পাণ্ডা গ্লাছ প্ৰটেকচন আছে ।
নথিং ফোন 3a লাইটে 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী পেক কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই 5W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । হেণ্ডছেটটোৰ মাত্ৰা 164×78×8.3 মিমি, আনহাতে ওজন প্ৰায় 199 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক