চলিত মাহতেই ভাৰতৰ বজাৰলৈ Nothing Phone (3a) Lite
29 অক্টোবৰত বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছিল Nothing Phone 3a Lite ।
Published : November 18, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ’ল Nothing Phone 3a Lite ৰ ভাৰতত মুকলিৰ দিন । এই ফোনটো চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । ফ্লিপকাৰ্ট আৰু ভাৰতৰ খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব এই ফোনটো । Nothing Phone 3a Lite ক অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপৰ সৈতে নিৰ্বাচিত বিশ্বব্যাপী বজাৰত মুকলি কৰাৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে কোম্পানীটোৱে এই ঘোষণা কৰিছে । এই ফোনটো বিশ্ব বজাৰত মুকলি হোৱাৰ দৰে একে ৰঙৰ বিকল্পতে দেশত উপলব্ধ বুলি ইংগিত দিছে । তদুপৰি ভাৰতীয় ভেৰিয়েন্টৰ ডিজাইনও একে হ’ব যেন লাগে । ভাৰতত কোম্পানীটোৰ Nothing Phone 3a ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন হ’ব ।
27 নৱেম্বৰত ভাৰতত মুকলি হ’ব Nothing Phone 3a Lite
কাৰ্ল পেইৰ নেতৃত্বত গঠিত কোম্পানীটোৱে সোমবাৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে 27 নৱেম্বৰত ভাৰতত নিজৰ নতুন Nothing Phone 3a Lite মুকলি কৰিব । অন্য সবিশেষ তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ বিপৰীতে কোম্পানীটোৰ টিজাৰত প্ৰকাশ পাইছে যে এই ফোনটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব । 8GB ৰেম আৰু 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ মডেলৰ বাবে 29 অক্টোবৰত বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছিল এই স্মাৰ্টফোনটোৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 249 ইউৰো (প্ৰায় 25,600 টকা)।
ইফালে, একে ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে ইয়াৰ টপ-এণ্ড ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য মুকলিৰ সময়ত আছিল 279 ইউৰো (প্ৰায় 28,700 টকা) । পুনৰ ক’বলৈ গ’লে, Nothing Phone 3a Lite ত 6.77 ইঞ্চিৰ ফুল-এইচডি+ (1080×2392 পিক্সেল) ফ্লেক্সিবল এমোলেড ডিছপ্লে আছে । স্ক্ৰীণখনে 120Hz পৰ্যন্ত এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 3,000 নিটৰ শীৰ্ষ HDR উজ্জ্বলতা, 387ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 1,000Hz টাচ্চ চেম্পলিং হাৰ প্ৰদান কৰে ।
পূৰ্বে উল্লেখ কৰা অনুসৰি Nothing Phone 3a Lite ৰ গ্ল’বেল ভেৰিয়েণ্টত অক্টা কোৰ 4nm মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 প্ৰ’ চিপ আছে, ইয়াৰ সৈতে 8GB ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াৰ বিল্ট-ইন সংৰক্ষণ এটা মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ড স্লটৰ জৰিয়তে 2TB পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । হেণ্ডছেটটোৰ পিছফালে Glyph Light নটিফিকেচন ইনডিকেটৰও পোৱা যায় ।
ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে Nothing Phone 3a Lite ত ট্ৰিপল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইনত আছে 50 মেগাপিক্সেল (f/1.88) মেইন কেমেৰা আৰু 4 মেগাপিক্সেল (f/2.2) আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা । হোল-পাঞ্চ কাটাআউটৰ ভিতৰত ৰখা Nothing Phone 3a Lite এ 16 মেগাপিক্সেল (f/2.45) ছেলফি কেমেৰাও লাভ কৰে । ইয়াত 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 5W তাঁৰযুক্ত ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী আছে ।
