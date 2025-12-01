Phone 3a and 3a Pro ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে Nothing এ মুকলি কৰিলে OS 4.0
এতিয়া মধ্যমীয়া মূল্যৰ ফোন 3a ছিৰিজলৈ কোনো অ’ এছ 4.0 আপডেট nothing ফোন 3(a) প্ৰ’ মডেলটোও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Published : December 1, 2025 at 2:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: OS 4.0 আপডেট এ এতিয়া Nothing ৰ অধিক ফোনৰ মডেলক সাঙুৰি লোৱাৰ লগতে কোম্পানীয়ে নিজৰ মিড ৰেঞ্জ ডিভাইচৰ বাবে ইয়াৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিছে । আমি শেহতীয়াকৈ ফ্লেগশ্বিপ ফোন 3(a) এণ্ড্ৰইড 16 আপডেট পোৱা দেখিলো আৰু এতিয়া ব্ৰেণ্ডটোৱে ইয়াক ইয়াৰ পুৰণি ডিভাইচসমূহৰ বাবে ৰোলিং আউট কৰিছে ।
যোৱা কেইসপ্তাহমানৰ পৰা এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক সংস্কৰণটো বিটা পৰ্যায়ত আছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ অৰ্থ হ’ল ফোন 3 ৰ লগতে ফোন 3(a)/3(a) প্ৰ’ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সম্পূৰ্ণকৈ মুকলিৰ পাচতে প্ৰথম ডিবছ পায় ।
Nothing OS 4.0 আপডেট: কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব
Nothing Phone 3a/3a Pro ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ডিভাইচ ছেটিংছৰ ওপৰত হেড অভাৰ কৰি এই পদক্ষেপসমূহৰ সৈতে এণ্ড্ৰইড 16 আপডেট ইনষ্টল কৰিব পাৰে:
- ছেটিংছলৈ যাওঁক
- ছিষ্টেমৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক
- Nothing OS 4.0 স্থিতিশীল আপডেটৰ বাবে পৰীক্ষা কৰক
- নতুন সংস্কৰণটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰক
- Nothing OS 4.0 আপডেট পাবলৈ ডিভাইচ পুনৰাৰম্ভ কৰক
Nothing OS 4.0 আপডেট: নতুনত্ব কি ?
Nothing OS 4.0 আপডেটত এটা বিশদ আৰু যথেষ্ট বিশদ পৰিবৰ্তন আছে যি আপোনাক বৈশিষ্ট্য তালিকা আৰু পৰিবৰ্তনৰ মাজেৰে লৈ যাব । Glyph সম্পৰ্কীয় বৈশিষ্ট্য আছে যিয়ে পিছফালে থকা সৰু পৰ্দাখনৰ ব্যৱহাৰ কৰে ।
লাইভ আপডেটসমূহে বাস্তৱ-সময়ৰ ৰাইড, ডেলিভাৰী আৰু টাইমাৰ তথ্য আপোনাৰ পৰ্দা আৰু গ্লিফ আন্তঃপৃষ্ঠলৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰে, লক-স্ক্ৰীণ, জাননী আৰু পোহৰ-ভিত্তিক ইংগিতসমূহ একত্ৰিত কৰে যাতে আপুনি এটা এপ খোলা নোহোৱাকৈ তৎক্ষণাত অগ্ৰগতি অনুসৰণ কৰিব পাৰে ।
Android 16’s Live Updates বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰা যিকোনো এপে এতিয়া Nothing’s Glyph Progress বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব । অৰ্থাৎ Nothing এ আগৰ তুলনাত বহু বেছি এপ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে ।
এটা পৰিশোধিত একস্ট্ৰা ডাৰ্ক মোড দিব, বৈপৰীত্য উন্নত কৰে আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীত শক্তিৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰে । ই জাননীসমূহ, দ্ৰুত ছেটিংছ আৰু এপ ড্ৰয়াৰলৈ এটা শান্ত, অধিক মনোনিৱেশ কৰা ৰূপ আনে, কম পোহৰত আৰাম আৰু দৃশ্যমানতা দুয়োটা বৃদ্ধি কৰে । এতিয়া ই এচেন্সিয়েল স্পেচ আৰু লঞ্চাৰৰ দৰে প্ৰথম পক্ষৰ এপসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, ইয়াৰ পিছত বহলকৈ সংহতি হ’ব ।
Nothing এ OS 4.0 এ ছিষ্টেমক গতিশীল অনুভৱ প্ৰদান কৰিব । প্ৰতিটো স্পৰ্শ, চুইপ আৰু ইংগিতে এতিয়া অধিক গভীৰতা আৰু স্পৰ্শৰ সৈতে সঁহাৰি দিব ।
