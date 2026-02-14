ভাৰতত Nothing এ মুকলি কৰিলে প্ৰথমখন খুচুৰা বিপণী; কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলে CEO কাৰ্ল পেই
আগশাৰীৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Nothing এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে প্ৰথমখন খুচুৰা বিপণী ৷ কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত মুকলি কৰা হৈছে এই বিপণীখন ৷
হায়দৰাবাদ: লণ্ডনস্থিত প্ৰযুক্তি কোম্পানী Nothing এ ভাৰতত প্ৰথমটো ফ্লেগশ্বিপ খুচুৰা বিপণী মুকলি কৰিছে ৷ কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত Nothing এ মুকলি কৰিছে এই বিপণীখনন । মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্ল পেই আৰু সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা ভাৰতৰ অধ্যক্ষ আকিছ ইভানজেলিডিছে এই ষ্ট’ৰটো উদ্বোধন কৰে, যিয়ে ভাৰতত কোম্পানীটোৰ কাৰ্যকলাপৰ এক নতুন পৰ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ষ্ট'ৰ ডিজাইন আৰু বিন্যাস
5032 বৰ্গফুটৰ এই ষ্ট’ৰটোত Nothing আৰু ইয়াৰ উপ-ব্ৰেণ্ড CMF ৰ সামগ্ৰীৰ লগতে ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী ৰখা হৈছে । কোম্পানীয়ে এই স্থানক খুচুৰা বিপণীতকৈও অধিক হিচাপে স্থান দিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ডিভাইচসমূহ, পণ্য প্ৰদৰ্শন আৰু সম্প্ৰদায়কেন্দ্ৰিক কাৰ্যকলাপসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশ প্ৰদান কৰা ।
ডিজাইনটোৱে ঔদ্যোগিক কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু এছেম্বলি লাইনৰ পৰা ৰেফাৰেন্স লয় । আভ্যন্তৰীণ অংশত উন্মুক্ত কংক্ৰিট, এলুমিনিয়াম, ষ্টীল আৰু কাঁচৰ বৈশিষ্ট্য আছে । বিন্যাসে গাঁথনিগত উপাদানসমূহ দৃশ্যমান কৰি ৰাখে আৰু পণ্যসমূহ মুকলি প্ৰদৰ্শনত ৰাখে । কোম্পানীটোৱে কয় যে ডিজাইন আৰু পৰিচালনাৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত নিজৰ মনোনিৱেশ প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্ল পেই কয়,"আমাৰ প্ৰথম ফ্লেগশ্বিপ ষ্ট'ৰ মুকলি কৰাটো Nothing ৰ বাবে এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি, ভাৰতৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হৈছে Nothing । কেৱল লেনদেনৰ এটা পইণ্টতকৈও অধিক, আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা গতানুগতিক খুচুৰা ষ্ট'ৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা নাছিলো । বৰঞ্চ আমি এই স্থানটো আমাৰ গ্ৰাহকসকলক এক অনন্য, নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰিছিলো । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে বুজাবুজি, বিশ্বাস আৰু স্থায়ী সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বজাৰে হেণ্ডছ-অন এংগেজমেণ্ট আৰু ডিজাইন-নেতৃত্বশীল চিন্তাধাৰাক অতিশয় মূল্য দিয়ে আৰু এই ষ্ট'ৰটোৱেই হ'ব সেই মঞ্চ য'ত আমি জিজ্ঞাসু মনক আমন্ত্ৰণ জনাইছো, আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ কাহিনী স্পষ্টভাৱে অৱগত কৰিম আৰু ভৱিষ্যতৰ মুকলি, সহযোগিতা আৰু সম্প্ৰদায়-কেন্দ্ৰিক অভিজ্ঞতাৰ বাবে এটা কেন্দ্ৰৰ বিকাশ কৰিম ৷”
ইন-ষ্ট'ৰ অভিজ্ঞতা আৰু স্থানৰ বিৱৰণ
বেংগালুৰু আউটলেটত এটা ষ্টুডিঅ’ এৰিয়াও আছে য’ত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰসকলে আনবক্সিং আৰু প্ৰডাক্ট ভিডিঅ’ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । কোম্পানীয়ে স্থান নিৰ্দিষ্ট, কাষ্টমাইজড সামগ্ৰী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যিটো কেৱল এই ষ্ট’ৰখনতেই উপলব্ধ । দৰ্শকে ভেণ্ডিং মেচিন, নেইল গেম আৰু কনভেয়ৰ-শৈলীৰ প্ৰডাক্ট ডিছপ্লেৰ দৰে ইন্টাৰেক্টিভ ইনষ্টলেচনসমূহো পাব । এটা নিৰ্দিষ্ট সামূহিক অঞ্চলত সমাৱেশ আৰু অনানুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ইন্দিৰানগৰৰ 660/1100 ফুট ৰোডত অৱস্থিত এই ষ্ট’ৰটো প্ৰতিদিনে পুৱা 11 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ খোলা থাকিব ।
এই ষ্ট’ৰখন মুকলিৰ লগে লগে Nothing এ লণ্ডনৰ ছ’হ’ত এখন ষ্ট’ৰ মুকলি কৰাৰ পিছত নিজৰ বিশ্বব্যাপী খুচুৰা উপস্থিতি সম্প্ৰসাৰণ কৰে আৰু নিউয়ৰ্ক চহৰ আৰু টকিঅ’ত আউটলেট মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ বজাৰ গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশৰ স্মাৰ্টফোন বজাৰত কোম্পানীটোৱে অবিৰত বৃদ্ধিৰ ৰেকৰ্ড গঢ়ি তোলাৰ সময়তে ভাৰতত এই ষ্টোৰখন মুকলি কৰা হৈছে ।
