মুকলি হ’ল Nothing Headphone (a); এবাৰ চাৰ্জতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 135 ঘণ্টা পৰ্যন্ত

আজি Nothing এ মুকলি কৰে Nothing Headphone (a) ৷ ই এবাৰ চাৰ্জত 135 ঘণ্টালৈকে প্লেবেক প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কোম্পানীয়ে ।
Published : March 5, 2026 at 8:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বৰ বজাৰত Nothing হেডফোন (a) মুকলি কৰা হয়, ইয়াৰ অভাৰ-ইয়াৰ অডিঅ’ লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে । ব্ৰিটেইন ভিত্তিক ব্ৰেণ্ডটোৱে আজি Nothing Phone 4(a) ছিৰিজৰ সমান্তৰালভাৱে মুকলি কৰিছে এই নতুন হেডফোন । হেডফোনসমূহক ফ্লেগশ্বিপ নথিং হেডফোন 1 ৰ অধিক প্ৰকাশভংগী আৰু সুলভ বিকল্প হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছে, ইয়াত এটা লঘু ডিজাইন, অভিযোজিত শব্দ বাতিল আৰু ব্ৰেণ্ডৰ স্বাক্ষৰযুক্ত ঔদ্যোগিক নান্দনিকতাৰ সৈতে কাষ্টমাইজেবল নিয়ন্ত্ৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Nothing Headphone (a) মূল্য, উপলব্ধতা
Nothing Headphone (a) ৰ মূল্য ব্ৰিটেইনত 149 পাউণ্ড (প্ৰায় 18200 টকা), আমেৰিকাত 199 ডলাৰ (প্ৰায় 18200 টকা) আৰু ইউৰোপত 159 ইউৰো (প্ৰায় 17000 টকা)। হেডফোন তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ — ক’লা, বগা, গুলপীয়া আৰু হালধীয়া ।
ব্ৰেণ্ড অনুসৰি, হেডফোন (a)ৰ গ্লোবেল প্ৰি-অৰ্ডাৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) Nothing ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু নিৰ্বাচিত খুচুৰা অংশীদাৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হয় । ক’লা, বগা আৰু গুলপীয়া ভেৰিয়েন্টৰ মুকলি বিক্ৰী 13 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা, আনহাতে সীমিত সংস্কৰণৰ হালধীয়া ৰঙৰ বিকল্পৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব 6 এপ্ৰিলৰ পৰা ।
ভাৰতত এই হেডফোনৰ মূল্য বা উপলব্ধতা সন্দৰ্ভত এতিয়াও একো ঘোষণা কৰা নাই Nothing এ ।
Nothing Headphone (a) বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব
Nothing Headphone (a) ৰ ডিজাইন লঘু, ওজন 310g আৰু শুনা অধিবেশনৰ সময়ত বৰ্ধিত আৰামৰ বাবে শ্বাস-প্ৰশ্বাস লব পৰা মেমৰি ফেন কাণৰ কুশ্বনৰ সৈতে আহে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, হেডফোনত এডাপ্টিভ এক্টিভ নইজ কেনচেলেচন (এএনচি) সজ্জিত কৰা হৈছে, যিয়ে পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শব্দ বাতিলৰ মাত্ৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ।
ভইচ কলৰ বাবে হেডফোনসমূহে তিনিটা মাইক্ৰ’ফোনযুক্ত পৰিৱেশ শব্দ বাতিল (ENC) ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰে যিটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ কণ্ঠ পৃথক কৰাৰ লগতে স্পষ্ট যোগাযোগৰ বাবে পটভূমিৰ শব্দ হ্ৰাস কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ষ্টেটিক স্পেচিয়েল অডিঅ’ প্ৰযুক্তি আছে, যিয়ে অডিঅ’ প্লেবেক বৃদ্ধি কৰি চাৰউণ্ড শব্দৰ দৰে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
হেডফোনত ইয়াৰকাপত সংযুক্ত কৰা Nothing ৰ ফিজিকেল কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰোলাৰ, পেডেল আৰু বুটাম নিয়ন্ত্ৰণসমূহ, যি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আয়তন সামঞ্জস্য কৰিবলৈ, ধৰণসমূহ সলনি কৰিবলৈ আৰু সৰল ইংগিতসমূহৰ সৈতে ট্ৰেকসমূহ নেভিগেট কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । বুটামটোৱে চেনেল হপকো সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপ আৰু ফাংচনসমূহৰ মাজত দ্ৰুতভাৱে চুইচ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও বুটাম নিয়ন্ত্ৰণক কেমেৰা শ্বাটাৰ ট্ৰিগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যিয়ে ফটো কেপচাৰ কৰাত বা যোৰ কৰা স্মাৰ্টফোনত ভিডিঅ’ আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে Nothing X কম্পেনিয়ন এপৰ জৰিয়তে অডিঅ’ ছেটিংছ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব ।
কোম্পানীটোৱে দাবী কৰা মতে বেটাৰীৰ জীৱনকাল হৈছে প্ৰডাক্টটোৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । ই এটা চাৰ্জত পাঁচ দিনৰ সমতুল্য 135 ঘণ্টালৈকে প্লেবেক প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে । হেডফোনসমূহ ফাষ্ট চাৰ্জিংও সমৰ্থিত য’ত পাঁচ মিনিট চাৰ্জ কৰিলে পাঁচ ঘণ্টালৈকে চলাব পৰা যায় । হেডফোনসমূহে ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP52 ৰেটিং বহন কৰে ।
