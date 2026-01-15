চলিত বৰ্ষত বৃদ্ধি হ’ব স্মাৰ্টফোনৰ দাম: আঁৰৰ কাৰণ বাখ্যা কৰিলে Nothing ৰ CEO কাৰ্ল পেই
Nothing ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্ল পেইৰ মতে, AI ৰ বৰ্ধিত চাহিদাই মেম’ৰী ব্যয়বহুল কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত 2026 চনত স্মাৰ্টফোনৰ দাম বৃদ্ধি পাব ।
Published : January 15, 2026 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনটোৱে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে । ব্ৰিটেইনস্থিত কোম্পানী Nothing ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্ল পেইয়ে কয় যে এই বছৰ স্মাৰ্টফোন অধিক ব্যয়বহুল হ’ব । তেওঁ নিজৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট X ত এই সন্দৰ্ভত শ্বেয়াৰ কৰি এই সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু নতুন স্মাৰ্টফোন কিয় ব্যয়বহুল হ’ব তাৰ কাৰণসমূহ ব্যাখ্যা কৰিছিল । মেমৰি চিপৰ দাম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাটোৱেই ইয়াৰ কাৰণ বুলি তেওঁ কয় ।
কিয় দামী হ'ব স্মাৰ্টফোন ?
AI ৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিয়ে NAND আৰু DRAM মেমৰিৰ চাহিদা সূচকীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে । ইতিমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ টেক কোম্পানী আৰু হাইপাৰস্কেলাৰে বছৰ বছৰ ধৰি চিলিকন ৱেফাৰৰ ক্ষমতা বুকিং কৰি আছে । ইয়াৰ ফলত এতিয়া স্মাৰ্টফোন কোম্পানীসমূহে মেম’ৰিৰ বাবে এআই আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া হৈছে । কাৰ্ল পেইয়ে কয় যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেম’ৰিৰ দাম তিনিগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁ বাখ্যা আগবঢ়াই কয় যে যে এবছৰৰ আগতে 20 ডলাৰৰ কম মূল্যত উপলব্ধ হোৱা মেম’ৰী মডিউলৰ মূল্য 2026 চনৰ শেষলৈকে 100 ডলাৰতকৈও অধিক হ’ব পাৰে । ফলস্বৰূপে মেম’ৰী স্মাৰ্টফোনৰ আটাইতকৈ দামী উপাদান হৈ পৰিছে । এই পৰিস্থিতিত কোম্পানীসমূহৰ হাতত মাত্ৰ দুটা বিকল্প থাকিব: হয় ফোনটোৰ মূল্য 30% বা তাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা, নহয় ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন কৰ্তন কৰা । কাৰ্ল পেইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে Nothing এ মূল্য বৃদ্ধি কৰা বিকল্পটোকেই বাছি ল’ব ।
Nothing ৰ আগন্তুক স্মাৰ্টফোন
জানিব পৰা মতে, Nothing এ 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত কেইবাটাও নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই ফোনসমূহত মিড ৰেঞ্জ মডেলৰ বাবে UFS 3.1 ষ্ট’ৰেজ থাকিব পাৰে । বৰ্তমান Nothing Phone 3a আৰু CMF Phone 2 Pro ৰ দৰে ফোনত ইউএফএছ 2.2 ষ্ট’ৰেজ আছে । নতুন ষ্ট’ৰেজ ছিষ্টেমে উন্নত গতি আৰু মসৃণ পৰিৱেশন প্ৰদান কৰিব, কিন্তু ই ব্যয়বহুল হ’ব ।
Karl Pei ৰ মতে 2026 চনত ‘স্পেচিফিকেশন ৰেচ’ শেষ হ'ব । কোম্পানীসমূহে এতিয়া কেৱল সংখ্যাৰ ওপৰত নহয়, ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা, ডিজাইন আৰু অনুভৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব । তেওঁ কয় যে সস্তীয়া চিলিকনৰ যুগ শেষ হৈছে আৰু চিন্তাশীলভাৱে ডিজাইন কৰা সামগ্ৰীৰ সময় আৰম্ভ হৈছে ।
