Meta ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰলৈ আহি আছে Nothing AI Smart Glasses
2027 চনত AI স্মাৰ্ট চশমা মুকলি কৰাৰ বাবে Nothing এ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ যিটো কোম্পানীটোৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ অভিলাষী সামগ্ৰী হ’ব পাৰে ।
Published : April 1, 2026 at 8:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোনৰ বাহিৰে এতিয়া Nothing এ অন্য় সামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছে । এক নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৱে AI স্মাৰ্টগ্লাছৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে । লণ্ডনস্থিত এই কোম্পানীটোৱে নিজৰ অনন্য ডিজাইন আৰু পৰিষ্কাৰ ছফ্টৱেৰৰ বাবে পৰিচিত, মূলতঃ স্মাৰ্টফোন আৰু শেহতীয়াকৈ অভাৰ-ইয়াৰ হেডফোন (নাথিং হেডফোন (1) আৰু হেডফোন (a))ৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে । যদিহে শেহতীয়া প্ৰতিবেদন সঠিক বুলি প্ৰমাণিত হয় তেন্তে 2027 চনত কোম্পানীটোৱে এক অনন্য সামগ্ৰী মুকলি কৰিব পাৰে ।
ব্লুমবাৰ্গৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, Nothing এ পূৰ্বে এআই স্মাৰ্টগ্লাছ বিকশিত কৰাৰ ধাৰণাটো পৰিত্যাগ কৰিছিল যদিও এতিয়া ইয়াক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে । এইটো কোম্পানীটোৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী হ’ব পাৰে, কিয়নো এআই স্মাৰ্টগ্লাছ এতিয়াও তুলনামূলকভাৱে নতুন আৰু সীমিত ক্ষেত্ৰ । বৰ্তমান মেটাৰ দৰে কেইটামান টেক কোম্পানীহে স্মাৰ্টগ্লাছৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
Nothing ৰ AI স্মাৰ্টগ্লাছত কি অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ?
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই চশমাত মাইক্ৰ’ফোন, স্পীকাৰ, কেমেৰা থাকিব । এই এআইৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ স্মাৰ্টফোন আৰু ক্লাউডত চম্ভালিব । এইটোৱে Nothing ৰ নিজৰ ফোনত সৰ্বোত্তম কাম কৰিব পাৰে বা অন্য এণ্ড্ৰইড ফোনত উপলব্ধ হ’ব পাৰে । কোম্পানীটোৰ নূন্যতম ডিজাইন আৰু পৰিষ্কাৰ ছফট্ ৱেৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই চশমাবোৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা সহজ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন হ’ব পাৰে । কোম্পানীয়ে হয়তো নিজৰ স্মাৰ্টগ্লাছত গোপনীয়তা আৰু সৰলতাক গুৰুত্ব দিব । যিহেতু এইটো প্ৰথম প্ৰজন্মৰ সামগ্ৰী হ'ব, বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথম অৱস্থাত মৌলিক হ'ব পাৰে ।
Ray-Ban Meta ৰ স্মাৰ্ট চশমাৰ লগত মেটাৰ তুলনা
বৰ্তমান মেটাৰ ৰে-বেন মেটা মডেল AI স্মাৰ্ট চশমাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় । ইয়াত ভইচ কমাণ্ডৰ জৰিয়তে বস্তু চিনাক্তকৰণ, টেক্সট ট্ৰেন্সলেচন, ফটো আৰু ভিডিঅ’ কেপচাৰ আৰু হোৱাটছএপ বা মেচেঞ্জাৰৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰিংৰ বৈশিষ্ট্য আছে । গান শুনা আৰু ফোন লোৱাটোও সহজ । কিছুমান মডেলত ডিছপ্লেও আছে । যদি Nothing এ এই চশমাসমূহক ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ সৈতে আগবঢ়ায়, তেন্তে ই ৰে-বেন মেটাৰ এক শক্তিশালী বিকল্প হ’ব পাৰে । মূল্যইও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । যদি Nothing এ সেইবোৰ সুলভ মূল্যত আগবঢ়ায়, তেন্তে হয়তো অধিক লোকে সেইবোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
জানিব পৰা মতে, অহা বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত মুকলি হ’ব পাৰে Nothing এআই স্মাৰ্ট চশমা । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই । মুকলিৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে নিজৰ অন্যান্য নিয়মীয়া সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুতি আৰু মুকলি অব্যাহত ৰাখিব ।
