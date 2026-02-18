ভাৰতত মুকলি হ’ল MPV Nissan Gravite; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Nissan India ই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ সুলভ মূল্যৰ চাব-কম্পেক্ট এমপিভি নিছান গ্ৰেভিট, যাৰ মূল্য 5.65 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
Published : February 18, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দৰাবাদ: বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিলে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Nissan India ই নিজৰ সুলভ মূল্যৰ চাব-কম্পেক্ট এমপিভি নিছান গ্ৰেভাইট । Nissan-Renault CMF-A প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত এই নতুন গ্ৰেভাইট Renault Tirber ৰ দৰেই ।
উল্লেখযোগ্য যে এই চাব-কম্পেক্ট এমপিভিৰ জৰিয়তে নিছানে পিপল মুভাৰ ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছে । নতুন নিছান গ্ৰেভাইটৰ মূল্য 5.65 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । এই মূল্যত Nissan Gravite বৰ্তমান Renault Tirber তকৈ 11,000 সস্তা ।
Nissan Gravite ৰ বাহ্যিক অংশ
নতুন Gravite ৰ ডিজাইনত ষ্ট্ৰেইটফৰ্ড আৰু বক্সি লুক আছে । সন্মুখত গাড়ীখনৰ টেক্সচাৰ্ড পেটাৰ্ণৰ সৈতে বহল ক’লা গ্ৰীল আছে, ইয়াৰ দুয়োফালে ছুইপড-বেক হেডলেম্প আৰু পাতল এল ই ডি আইব্ৰ’ ষ্টাইলৰ উপাদান আছে । ফ্ৰন্ট বাম্পাৰত দুয়োফালে কনট্ৰাষ্টেণ্ট কমলা ৰঙৰ উচ্চাৰণৰ সৈতে চি আকৃতিৰ ইনছাৰ্টৰ বৈশিষ্ট্য আছে, লগতে চেণ্ট্ৰেল এয়াৰ ইনটেকও আছে ।
চাইড প্ৰফাইলত বিশিষ্ট চকা আৰ্চ, ছাদৰ ৰেল, বডি ক্লেডিং আৰু ডুৱেল-টোন এলয় চকা আছে । দুৱাৰবোৰত সূক্ষ্ম গ্ৰাফিক উপাদান আছে, যিয়ে ইয়াৰ আবেদন বৃদ্ধি কৰিছে । পিছফালে এমপিভিত ক’লা ট্ৰিম ষ্ট্ৰিপ আৰু মেচিং এচেণ্ট ডিটেইলিঙৰ সৈতে সংশোধিত বাম্পাৰেৰে সংযুক্ত ৰেপাৰআউট টেইললেম্প আছে ।
Nissan Gravite ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
নতুন গ্ৰেভাইটৰ ভিতৰৰ অংশত ডুৱেল টোন ক’লা আৰু বেইজ ৰঙৰ আঁচনি আছে, য’ত আছে স্তৰযুক্ত ডেচব’ৰ্ড বিন্যাস । গাড়ীখনৰ চিকন এয়াৰ ভেণ্টৰ তলত 8 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট চিষ্টেম আছে, তলত তিনিটা ঘূৰ্ণনীয় ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল নব আছে । ফ্লেট-বটম ষ্টিয়াৰিং হুইলত কন্ট্ৰ’ল মাউণ্ট কৰা হৈছে, আনহাতে পিছফালে 7 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে স্থাপন কৰা হৈছে ।
Renault ৰ সমকক্ষৰ দৰেই নতুন গ্ৰেভাইটখনো 5+2 ছিটিং কনফিগাৰেচনত তিনিটা শাৰীৰ আসনৰ সৈতে উপলব্ধ । মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো, এটা বেতাঁৰ চাৰ্জিং পেড, পুছ-বুটাম ষ্টাৰ্ট/ষ্টপ, ৰেইন-চেন্সিং ৱাইপাৰ, ৱাকৱে আৰু এপ্ৰ'চ লক/আনলক ।
সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনত ছটা এয়াৰবেগ, পাৰ্কিং চেন্সৰ, ৰিভাৰ্ছ কেমেৰা, টায়াৰ-প্ৰেচাৰ মনিটৰিং চিষ্টেমৰ লগতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে । তদুপৰি কোম্পানীটোৱে সীমিত চলোৱা লঞ্চ এডিচনো প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যিটো 1001 ইউনিটত সীমিত, য’ত জেবিএল চাউণ্ড ছিষ্টেম, এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আৰু আন কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য থাকিব ।
Nissan Gravite ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
নতুন গ্ৰেভিটছৰ ইঞ্জিনটো ৰেন’ ট্ৰাইবাৰৰ দৰেই 1.0 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনেৰে চালিত । এই ইঞ্জিনে 71 বিএইচপি আৰু 96 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড মেনুৱেল বা 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
ইঞ্জিনৰ সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে নতুন গ্ৰেভিটৰ পেট্ৰ’ল-এমটি সংস্কৰণৰ বাবে 19.3 কিলোমিটাৰ ইন্ধন কাৰ্যক্ষমতা দাবী কৰিছে, আনহাতে এই কমপেক্ট এমপিভিৰ এএমটি সংস্কৰণে 19.6 কিলোমিটাৰ ইন্ধন কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰে । গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে এই ইঞ্জিনৰ বাবে ডিলাৰৰ দ্বাৰা ফিট কৰা ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ চিএনজি কিটও আগবঢ়াব, যিটো কেৱল এমটি ভেৰিয়েণ্টতহে উপলব্ধ হ’ব ।
Nissan Gravite ৰ মূল্য
|Nissan Gravite ৰ ভেৰিয়েণ্ট
|এক্স-শ্বৰুম মূল্য
|Visia মেনুৱেল
|5.65 লাখ টকা
|Acenta মেনুৱেল
|6.59 লাখ টকা
|N-Connecta মেনুৱেল
|7.20 লাখ টকা
|N-Connecta স্বয়ংক্ৰিয়
|7.80 লাখ টকা
|Tekna মেনুৱেল
|7.91 লাখ টকা
|Tekna স্বয়ংক্ৰিয়
|8.49 লাখ টকা
|সীমিত মুকলি সংস্কৰণ হাতপুথি
|8.35 লাখ টকা
|সীমিত মুকলি সংস্কৰণ স্বয়ংক্ৰিয়
|8.93 লাখ টকা
Nissan Gravite ৰ ওপৰত ৱাৰেণ্টী
কোম্পানীটোৱে নতুন গ্ৰেভিটছত তিনি বছৰ বা এক লাখ কিলোমিটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱাৰেণ্টী প্ৰদান কৰিছে, যিটো 10 বছৰ বা 2 লাখ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথম 5 হাজাৰ গ্ৰাহকেও প্ৰথম পাঁচ বছৰৰ বাবে শূন্য সেৱা খৰচৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
