অহা মাহৰ পৰা বৃদ্ধি হ’ব FASTag বাৰ্ষিক পাছৰ মাচুল; জানক সৱিশেষ
NHAI য়ে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা FASTag বাৰ্ষিক পাছৰ মাচুল 3075 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । সংশোধিত মূল্য, সুবিধা আৰু পাছ কেনেকৈ কিনিব জানক প্ৰতিবেদনযোগে---
Published : March 16, 2026 at 1:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই 2026 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা FASTag বাৰ্ষিক পাছৰ মাচুল 3,075 টকালৈ বৃদ্ধি কৰে; 56 লাখৰো অধিক ঘাইপথ ব্যৱহাৰকাৰী ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰা যাত্ৰীসকলে অতি সোনকালে FASTag বাৰ্ষিক পাছৰ বাবে অলপ বেছি ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব । ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই বাৰ্ষিক পাছ মাচুল 75 টকা বৃদ্ধি কৰি 2026–27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ মুঠ খৰচ 3000 টকাৰ পৰা 3075 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
FASTag বাৰ্ষিক পাছ কি ?
FASTag বাৰ্ষিক পাছখন অবাণিজ্যিক বাহন যেনে গাড়ী, জীপ আৰু ভ্যানৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এবাৰৰ বাবে ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে আৰু বাৰে বাৰে নিজৰ FASTag ৱালেট ৰিচাৰ্জ নকৰাকৈ টোল প্লাজাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰে ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই 2025 চনৰ 15 আগষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 3 হাজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই পাছ মুকলি কৰিছিল । ইয়াৰ বৈধতা এবছৰ বা 200 টালৈকে টোল ক্ৰছিঙৰ বাবে, । শেহতীয়া সংশোধনৰ লগে লগে এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা খৰচ হ’ব 3075 টকা । NHAI ৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মাচুল (হাৰ নিৰ্ণয় আৰু সংগ্ৰহ) নিয়ম, 2008 আইন অনুসৰি এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
56 লাখতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী
ঘাইপথত যাতায়ত কৰা লোকৰ মাজত FASTag বাৰ্ষিক পাছে দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । NHAI য়ে জনোৱা মতে, এই আঁচনিৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ইতিমধ্যে 56 লাখতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই আঁচনিখন বাছি লৈছে ।
সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এক্সপ্ৰেছৱেত অৱস্থিত প্ৰায় 1150 টা টোল প্লাজাত এই পাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ই সঘনাই ভ্ৰমণকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ FASTag বেলেন্স বাৰে বাৰে টপ আপ কৰাৰ হেঁচা এৰাই চলিবলৈ সহায় কৰে ।
FASTag Annual Pass কেনেকৈ কিনিব
পাছটো কিনাটো সহজ আৰু মাত্ৰ কেইটামান পদক্ষেপতে অনলাইনত কৰিব পাৰি ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইয়াক ৰাজমাৰ্গ যাত্ৰা এপৰ জৰিয়তে বা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
পাছ সক্ৰিয় কৰিবলৈ
- আপোনাৰ বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ দিয়ক ।
- আপোনাৰ FASTag ID প্ৰদান কৰক ।
- UPI ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰক ।
এবাৰ পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হ’লে বাৰ্ষিক পাছ আপোনাৰ বৰ্তমানৰ FASTag ৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰে আৰু সাধাৰণতে প্ৰায় দুঘণ্টাৰ ভিতৰত সক্ৰিয় হয় । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সক্ৰিয়কৰণ নিশ্চিত কৰা SMS লাভ কৰে ।
FASTag কি ?
FASTag হৈছে বাহনৰ উইণ্ডশ্বিল্ডত ৰখা এটা RFID ভিত্তিক টেগ । ইয়াৰ জৰিয়তে টোল প্লাজাৰ মাজেৰে বাহন পাৰ হ’লে লিংক কৰা প্ৰিপেইড ৱালেট বা বেংক একাউণ্টৰ পৰা টোল পেমেণ্ট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰ্তন কৰিব পৰা যায় । এই ব্যৱস্থাই টোল বুথত দীঘলীয়া শাৰী হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে আৰু ঘাইপথ যাত্ৰা দ্ৰুত আৰু অধিক সুবিধাজনক কৰি তোলে ।
লগতে পঢ়ক