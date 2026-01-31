ভাৰতত মুকলি হ’ব Tecno Pova Curve 2; দেখিবলৈ কেনে হ’ব স্মাৰ্টফোনটো ?
স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Tecno ই শীঘ্ৰে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে নতুন Tecno Pova Curve 2 । প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জানো আহক ---
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Tecno ই ঘোষণা কৰিছে যে অতি সোনকালে ভাৰতীয় বজাৰত Tecno Pova Curve 2 মুকলি কৰা হ’ব । আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে নিজৰ ডিজাইনৰ আগতীয়া আভাস প্ৰকাশ কৰিছে । এই আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটো Tecno Pova Curve 5G ৰ উত্তৰাধিকাৰী হ’ব ।
কোম্পানীটোৱে 2025 চনৰ মে’ মাহত ভাৰতত এই স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বক্ৰ ডিজাইন ভাষা অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীয়ে মুকলিৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও টিজাৰ আৰু চাৰ্টিফিকেচন লিষ্টিঙত ইতিমধ্যে ফোনটোৰ ডিজাইন, হাৰ্ডৱেৰ আৰু চফ্টৱেৰৰ বিষয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ভাৰতত মুকলি হ’ব Tecno Pova Curve 2
শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত এটা পোষ্টত কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে ফোনটোৰ এটা অংশ অৰ্ধস্বচ্ছ কৰি তোলা হৈছে আৰু Tecno Pova Curve 2 অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । যদিও ইয়াৰ সঠিক মুকলিৰ তাৰিখ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও অনাগত দিনত কোম্পানীয়ে এই আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে অধিক সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই পোষ্টটোত কোম্পানীটোৱে শ্বেয়াৰ কৰা টিজাৰ ইমেজটোৱে দেখুৱাইছে যে Tecno Pova Curve 2 ৰ বক্ৰ প্ৰান্তবোৰ কেনেকুৱা হ’ব । ইয়াৰ আগৰ এটা টিজাৰে পিছফালৰ পেনেলত এটা ঘূৰণীয়া কেমেৰা কাটাআউটৰ ইংগিত দিছিল, যিটো এটা ডাঙৰ কেমেৰা মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছিল, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল । ডাঙৰ মডিউলটোৰ আকাৰ স্পষ্ট নাছিল । সম্ভৱ যে ইয়াৰ ডিজাইন পূৰ্বৰ Tecno Pova Curve 5G ৰ দৰেই হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও গুগল প্লে কনছ’লৰ তালিকাত স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে মূল তথ্য প্ৰকাশ পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তালিকাখনত মডেল নম্বৰ "TECNO-LK7k" উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ডিভাইচটো স্পষ্টভাৱে Tecno Pova Curve 2 5G হিচাপে অৱস্থিত ।
Tecno Pova Curve 2 স্পেচিফিকেশন
স্পেচিফিকেশন সন্দৰ্ভত, প্ৰতিবেদন অনুসৰি Tecno Pova Curve 2 1,000MHz ত ক্লক কৰা ARM Mali-G610 GPU ৰ সৈতে MediaTek MT6858 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । CPU পৰিকল্পনাত এটা 1+3+4 সংৰূপ বৈশিষ্ট্য আছে, এটা Cortex-A78 কোৰ আৰু তিনিটা Cortex-A78 কোৰৰ সৈতে 2.5GHz ত ক্লক, লগতে চাৰিটা Cortex-A55 কোৰ 2.0GHz ত ক্লক ।
এই চেট আপটো অলপ অদ্ভুত যেন লাগিব পাৰে, চিপছেট আৰু GPU বিৱৰণে এটা MediaTek মাত্ৰা 7100 SoC লৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । বাতৰি অনুসৰি Tecno Pova Curve 2 Android 16 ৰ সৈতে ship কৰা হ’ব আৰু 12GB পৰ্যন্ত ৰেম পেক কৰা হ’ব ।
ডিছপ্লে সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে ই 1080 × 2364 পিক্সেল ৰিজ’লিউচন আৰু 420PPP পিক্সেল ঘনত্বৰ AMOLED ডিছপ্লে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । একেটা মডেল নম্বৰেই টি ইউ ভি চাৰ্টিফিকেচন প্লেটফৰ্মতো দেখা গৈছে, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটোত 7750mAh লিথিয়াম-আয়ন পলিমাৰ বেটাৰী থাকিব ।
