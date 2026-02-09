মুকলিৰ পূৰ্বেই Tata Motors এ প্ৰকাশ কৰিলে Tata Punch EV ৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

মুকলিৰ পূৰ্বেই Tata Motors এ প্ৰকাশ কৰিলে Tata Punch EV ৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
Published : February 9, 2026 at 12:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Tata Motors এ অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ সৰু ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি টাটা পাঞ্চ ইভিৰ ফেচলিফ্টেড সংস্কৰণ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অৱশ্যে মুকলিৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এই সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে ।
Tata Punch EV ফেচলিফ্ট ডিজাইন
ফেচলিফ্টৰ জৰিয়তে টাটা মটৰ্ছে পাঞ্চ ইভিৰ সন্মুখৰ বাবে পৰিষ্কাৰ আৰু সাহসী ৰূপ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, যিটোৱে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । চাৰ্জিং পইণ্টটো সন্মুখৰ ফালে কোম্পানীটোৰ ল’গ’ৰ পিছফালে থাকে । কিন্তু মসৃণ, শৰীৰৰ ৰঙৰ পৃষ্ঠৰ বাবে ক’লা প্লাষ্টিকৰ ট্ৰিম আৰু ওপৰৰ বায়ুৰ ভেণ্ট আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ।
হেডলেম্পৰ আৱাসৰ সৈতে ত্ৰিকোণীয় কাষৰ ভেণ্টবোৰ এতিয়া তললৈ সোমাই গৈছে, আনহাতে বাম্পাৰৰ তলৰ ফালে থকা কেন্দ্ৰীয় বায়ু বান্ধটো এতিয়া অধিক শ্লীম যেন লাগে । বাম্পাৰৰ তলৰ ফাক্স স্কিড প্লেটখনো নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে LED DRLs । পূৰ্বৰ মডেলত ফেচিয়াৰ প্ৰস্থৰ ওপৰেৰে চলি থকা লাইট বাৰ থকাৰ বিপৰীতে ফেচলিফ্ট কৰা ইভিত কেৱল পাতল ক’লা ট্ৰিম ষ্ট্ৰিপহে আছিল ।
চাইড প্ৰফাইল
ফেচলিফ্ট কৰা টাটা পাঞ্চ ইভি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে; ই আউটগোয়িং মডেলৰ দৰে একে চকাত চলায় । পিছফালৰ অংশটো এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও আমি আশা কৰিছো যে ইয়াত ইয়াৰ ইণ্টাৰনেল কম্বচন সংস্কৰণৰ দৰে একেটা সংযুক্ত লাইট ছেটআপৰ লগতে নতুন পিছফালৰ বাম্পাৰো থাকিব ।
Tata Punch EV ফেচলিফ্টৰ ভিতৰৰ অংশ
ইণ্টেৰিয়ৰৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে টাটা মটৰ্ছে ৰঙৰ পেলেট আপডেট কৰি কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যান্ত্ৰিকভাৱে কোম্পানীয়ে টাটা পাঞ্চ ইভি ফেচলিফ্টৰ বেটাৰী পেকটোও আপডেট কৰি আৰু অধিক ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰিব পাৰে । পূৰ্বৰ মডেলটোত 25 কিলোৱাট ঘণ্টা বা 35 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী আছিল, যিয়ে বাস্তৱ জীৱনত প্ৰায় 270 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰিছিল ।
