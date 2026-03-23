মুকলি হ’ল Tata Harrier EV ৰ নতুন Fearless+ QWD ট্ৰীম, মূল্য কিমান ?
Tata Motors এ নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক Tata Harrier EV লাইন আপত অধিক সুলভ মূল্যৰ ডুৱেল মটৰ কোৱাড হুইল ড্ৰাইভ (QWD) ভেৰিয়েণ্ট সংযোজন কৰিছে ।
Published : March 23, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Tata Motors এ নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক SUV Tata Harrier EV ত অধিক সুলভ মূল্যৰ ডুৱেল মটৰ কোৱাড হুইল ড্ৰাইভ (কিউডব্লিউডি) ভেৰিয়েণ্ট সংযোজন কৰিছে । এই নতুন ভেৰিয়েন্টৰ প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে QWD পাৱাৰট্ৰেইন এতিয়া উপলব্ধ হ’ব লোয়াৰ-স্পেক Fearless+ 75 ট্ৰিমত ।
কোম্পানীয়ে এই ট্ৰিমটো ২৬.৪৯ লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । এই নতুন ট্ৰিমে ইয়াক সম্পূৰ্ণ লোড কৰা Empowered 75 QWDতকৈ প্ৰায় 2.5 লাখ অধিক সুলভ কৰি তুলিছে ।
Tata Harrier EV Fearless+ ৭৫ QWD বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন Fearless+ ৭৫ QWD ট্ৰিমত পাৱাৰেড ফ্ৰন্ট চিট, ড্ৰাইভাৰ চিট মেম’ৰী, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, এটা জেবিএল ব্লেক অডিঅ’ চিষ্টেম, ডুৱেল-জ’ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, পিছফালৰ উইণ্ড’ ছানশ্বেড, এম্বিয়েণ্ট লাইটিং, 19 ইঞ্চি এলয় হুইল আৰু আন কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য আছে ।
তদুপৰি, Harrier EV ৰ Empowered QWD ৰ দৰেই Fearless+ য়েও 6 টা টেৰেইন মোড, Boost mode আৰু Off-road Assist ৰ দৰে বৈশিষ্ট্য লাভ কৰে ।
Tata Harrier EV Fearless+ ৭৫ QWD পাৱাৰট্ৰেইন
পাৱাৰট্ৰেইনৰ সন্দৰ্ভত নতুন Fearless+ QWD ট্ৰিমত ইয়াৰ টপ-স্পেক Empowered QWD ৰ দৰে একে ছেটআপৰ বৈশিষ্ট্য আছে । সন্মুখৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰে ১৫৫ বিএইচপি আৰু পিছফালৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰে ২৩৫ বিএইচপি উৎপাদন কৰে, যাৰ ফলত ৫০৪ এনএমৰ সংযুক্ত টৰ্ক উৎপন্ন হয় ।
এই বৈদ্যুতিক মটৰসমূহ ৭৫ কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে MIDC ৰ ৰেঞ্জ ৬২২ কিলোমিটাৰ বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে টাটা মটৰ্ছে বাস্তৱ জগতৰ ৰেঞ্জ প্ৰায় ৪৯০ কিলোমিটাৰ বুলি দাবী কৰিছে । নতুন ভেৰিয়েন্টৰ উপৰিও টাটা মটৰ্ছে হেৰিয়াৰ ইভি ৰেঞ্জত নতুন ‘ছিৱেড গ্ৰীণ’ ৰঙৰ বিকল্পও সংযোজন কৰিছে । এই নতুন পেইণ্ট ফিনিচিং সকলো ট্ৰিম লেভেলত উপলব্ধ ।
Tata Harrier EV Fearless+ ৭৫ QWD ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী
এই নতুন ভেৰিয়েণ্টে Tata Motors ক এই ছেগমেণ্টত নিজৰ এডব্লিউডি প্ৰতিদ্বন্দ্বী যেনে ভিনফাষ্ট VF৭ ৰ সৈতে মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰিব । AWD VinFast VF7 ৰ মূল্য ২৬.১৯ লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২৬.৭৯ লাখ টকালৈ (এক্স-শ্ব’ৰুম) বৃদ্ধি পায় । Tata Harrier EV য়ে Mahindra XEV 9e আৰু XEV 9S ৰ সৈতেও প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় যদিও দুয়োটাতে মাত্ৰ দুচকীয়া ড্ৰাইভৰ বিকল্প আছে ।
