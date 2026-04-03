বহু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে 1,01,994 টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Suzuki ৰ Burgman Street

Suzuki Motorcycle ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে ছুজুকি Burgman Street, ইয়াৰ 125CC স্কুটাৰ আবেদন শক্তিশালী কৰিবলৈ উন্নত ডিজাইন, আৰাম, বৈশিষ্ট্য, উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ উন্নীতকৰণ আনিছে।

New Suzuki Burgman Street launched in India at Rs 1,01,994
বহু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে 1,01,994 টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Suzuki ৰ Burgman Street (Suzuki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST

হায়দৰাবাদ: Suzuki Motorcycle ইণ্ডিয়াই ভাৰতত নতুন Burgman Street মুকলি কৰিছে, ইয়াৰ ডিজাইন, আৰাম আৰু বৈশিষ্ট্যৰ উন্নীতকৰণৰ সৈতে 125CC মেক্সি ষ্টাইলৰ স্কুটাৰৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । আপডেট কৰা মডেলটোৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰিমিয়াম স্কুটাৰ ছেগমেণ্টত ইয়াৰ আবেদন শক্তিশালী কৰা ।

শেহতীয়া Burgman Street দুটা ভিন্নতাত উপলব্ধ — ৰাইড কানেক্ট এডিচন আৰু ৰাইড কানেক্ট TFT এডিচন । পিছৰটোৱে 4.2 ইঞ্চিৰ ৰঙীন TFT ডিছপ্লে আৰু কিলেছ ছিষ্টেমৰ সৈতে থিয় দিছে, যিয়ে অধিক উন্নত আন্তঃপৃষ্ঠৰ সৈতে সামগ্ৰিক ৰাইডিং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰে ।

ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত স্কুটাৰখনে আধুনিক ষ্টাইলিং পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে, চোকা চৰিত্ৰৰ ৰেখাৰ সৈতে বক্ৰ বডি প্ৰফাইলৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে । প্ৰিমিয়াম উপাদান যেনে ইন্টিগ্ৰেটেড পজিচন লাইটৰ সৈতে স্প্লিট-লেন্স এল ই ডি হেডলেম্প, LED ইনডিকেটৰ, এটা ধোঁৱাযুক্ত উইণ্ডস্ক্ৰীণ আৰু মেটালিক-ফিনিচ এম্বলেমৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পথৰ উপস্থিতি আৰু অধিক উন্নীত কৰে ।

ছালৰ তলত নতুন মডেলটো Suzuki Access 125 ৰ পৰা আহৰণ কৰা Suzuki ৰ SEP (ছুজুকি ইকো পাৰফৰমেন্স) ইঞ্জিন প্লেটফৰ্মৰ সৈতে চলি আছে ।

স্কুটাৰখনে আৰাম আৰু ব্যৱহাৰিকতাৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত এটা দীঘল, ভালদৰে কুশ্বনযুক্ত আসন, নমনীয় ফ্ল'ৰবৰ্ড আৰু সন্মুখৰ ফুটৰেষ্টৰ লগতে উন্নত হেণ্ডলিঙৰ বাবে এটা লঘু অথচ কঠিন ফ্ৰেম আছে । এটা দীঘল হুইলবেছ আৰু টিউন কৰা ছাচপেনচন ছেটআপে উন্নত স্থিৰতাত অৰিহণা যোগায়, আনহাতে কম্বাইণ্ড ব্ৰেক ছিষ্টেমে সুষম ব্ৰেকিং নিশ্চিত কৰে ।

ইউটিলিটিক ডাঙৰ 24.6 লিটাৰৰ আণ্ডাৰচিট ষ্ট’ৰেজ কম্পাৰ্টমেণ্ট, ডুৱেল ফ্ৰন্ট পকেট, ইউএছবি চাৰ্জিং আৰু ডুৱেল ইউটিলিটি হুকেৰে উন্নত কৰা হৈছে । 5.5 লিটাৰৰ ইন্ধনৰ টেংক আৰু টেইলত মাউণ্ট কৰা ইন্ধনৰ ঢাকনিয়ে দৈনন্দিন সুবিধা বৃদ্ধি কৰে, আনহাতে ছুজুকি ইজি ষ্টাৰ্ট ছিষ্টেম, চাইড ষ্টেণ্ড ইন্টাৰলক আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ চুইচৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰযোগ্যতা উন্নত কৰে ।

ৰঙৰ বিকল্প

নতুন Burgman Street 2026 চনৰ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতৰ ডিলাৰশ্বিপত উপলব্ধ হ’ব, দুয়োটা ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে একাধিক ৰঙৰ বিকল্প উপলব্ধ । 2026 চনৰ ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ নতুন ৰাইড কানেক্ট সংস্কৰণ 5টা ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে: মেটালিক ৰয়েল ব্ৰঞ্জ, পাৰ্ল মেট শ্বেড' গ্ৰীণ, পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট, মেটালিক মেট ব্লেক নং 2 আৰু মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু ।

ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীট ৰাইড কানেক্ট TFT এডিচন পাঁচটা ডুৱেল-টোন ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে: মেটালিক মেট ব্লেক নং 2/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক মেট প্লেটিনাম ছিলভাৰ নং 2/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক ৰয়েল ব্ৰঞ্জ/ মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ আৰু পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ ।

ইয়াৰ আপডেট কৰা পেকেজৰ জৰিয়তে ছুজুকিয়ে 125CC স্কুটাৰ ছেগমেণ্টত এক সুকীয়া আৰু প্ৰিমিয়াম অফাৰ হিচাপে বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ স্থান আৰু অধিক কঠিন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

