বহু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে 1,01,994 টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Suzuki ৰ Burgman Street

বহু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পৰে 1,01,994 টকা মূল্যত মুকলি হ’ল Suzuki ৰ Burgman Street
Suzuki Motorcycle ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে ছুজুকি Burgman Street, ইয়াৰ 125CC স্কুটাৰ আবেদন শক্তিশালী কৰিবলৈ উন্নত ডিজাইন, আৰাম, বৈশিষ্ট্য, উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ উন্নীতকৰণ আনিছে।
Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: Suzuki Motorcycle ইণ্ডিয়াই ভাৰতত নতুন Burgman Street মুকলি কৰিছে, ইয়াৰ ডিজাইন, আৰাম আৰু বৈশিষ্ট্যৰ উন্নীতকৰণৰ সৈতে 125CC মেক্সি ষ্টাইলৰ স্কুটাৰৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । আপডেট কৰা মডেলটোৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰিমিয়াম স্কুটাৰ ছেগমেণ্টত ইয়াৰ আবেদন শক্তিশালী কৰা ।
শেহতীয়া Burgman Street দুটা ভিন্নতাত উপলব্ধ — ৰাইড কানেক্ট এডিচন আৰু ৰাইড কানেক্ট TFT এডিচন । পিছৰটোৱে 4.2 ইঞ্চিৰ ৰঙীন TFT ডিছপ্লে আৰু কিলেছ ছিষ্টেমৰ সৈতে থিয় দিছে, যিয়ে অধিক উন্নত আন্তঃপৃষ্ঠৰ সৈতে সামগ্ৰিক ৰাইডিং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰে ।
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত স্কুটাৰখনে আধুনিক ষ্টাইলিং পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে, চোকা চৰিত্ৰৰ ৰেখাৰ সৈতে বক্ৰ বডি প্ৰফাইলৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে । প্ৰিমিয়াম উপাদান যেনে ইন্টিগ্ৰেটেড পজিচন লাইটৰ সৈতে স্প্লিট-লেন্স এল ই ডি হেডলেম্প, LED ইনডিকেটৰ, এটা ধোঁৱাযুক্ত উইণ্ডস্ক্ৰীণ আৰু মেটালিক-ফিনিচ এম্বলেমৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পথৰ উপস্থিতি আৰু অধিক উন্নীত কৰে ।
ছালৰ তলত নতুন মডেলটো Suzuki Access 125 ৰ পৰা আহৰণ কৰা Suzuki ৰ SEP (ছুজুকি ইকো পাৰফৰমেন্স) ইঞ্জিন প্লেটফৰ্মৰ সৈতে চলি আছে ।
স্কুটাৰখনে আৰাম আৰু ব্যৱহাৰিকতাৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত এটা দীঘল, ভালদৰে কুশ্বনযুক্ত আসন, নমনীয় ফ্ল'ৰবৰ্ড আৰু সন্মুখৰ ফুটৰেষ্টৰ লগতে উন্নত হেণ্ডলিঙৰ বাবে এটা লঘু অথচ কঠিন ফ্ৰেম আছে । এটা দীঘল হুইলবেছ আৰু টিউন কৰা ছাচপেনচন ছেটআপে উন্নত স্থিৰতাত অৰিহণা যোগায়, আনহাতে কম্বাইণ্ড ব্ৰেক ছিষ্টেমে সুষম ব্ৰেকিং নিশ্চিত কৰে ।
ইউটিলিটিক ডাঙৰ 24.6 লিটাৰৰ আণ্ডাৰচিট ষ্ট’ৰেজ কম্পাৰ্টমেণ্ট, ডুৱেল ফ্ৰন্ট পকেট, ইউএছবি চাৰ্জিং আৰু ডুৱেল ইউটিলিটি হুকেৰে উন্নত কৰা হৈছে । 5.5 লিটাৰৰ ইন্ধনৰ টেংক আৰু টেইলত মাউণ্ট কৰা ইন্ধনৰ ঢাকনিয়ে দৈনন্দিন সুবিধা বৃদ্ধি কৰে, আনহাতে ছুজুকি ইজি ষ্টাৰ্ট ছিষ্টেম, চাইড ষ্টেণ্ড ইন্টাৰলক আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ চুইচৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰযোগ্যতা উন্নত কৰে ।
ৰঙৰ বিকল্প
নতুন Burgman Street 2026 চনৰ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতৰ ডিলাৰশ্বিপত উপলব্ধ হ’ব, দুয়োটা ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে একাধিক ৰঙৰ বিকল্প উপলব্ধ । 2026 চনৰ ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ নতুন ৰাইড কানেক্ট সংস্কৰণ 5টা ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে: মেটালিক ৰয়েল ব্ৰঞ্জ, পাৰ্ল মেট শ্বেড' গ্ৰীণ, পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট, মেটালিক মেট ব্লেক নং 2 আৰু মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু ।
ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীট ৰাইড কানেক্ট TFT এডিচন পাঁচটা ডুৱেল-টোন ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে: মেটালিক মেট ব্লেক নং 2/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক মেট প্লেটিনাম ছিলভাৰ নং 2/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ, মেটালিক ৰয়েল ব্ৰঞ্জ/ মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ আৰু পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট/মেটালিক মেট লাক্স কপাৰ ।
ইয়াৰ আপডেট কৰা পেকেজৰ জৰিয়তে ছুজুকিয়ে 125CC স্কুটাৰ ছেগমেণ্টত এক সুকীয়া আৰু প্ৰিমিয়াম অফাৰ হিচাপে বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ স্থান আৰু অধিক কঠিন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
