ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy F70e 5G; আছে 6000 mAh বেটাৰী
Samsung এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Samsung Galaxy F70e 5G ফোন, যাৰ মূল্য 12,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
Published : February 9, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Samsung এ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Samsung Galaxy F70e 5G ফোন । এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো হৈছে নতুন Samsung Galaxy 70 ছিৰিজৰ প্ৰথমটো হেণ্ডছেট । ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আৰু কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
এই স্মাৰ্টফোনটোত অক্টা-কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । নতুন Galaxy F70e 5G ত 6,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চামৰাৰে সমাপ্ত কৰা পিছফালৰ পেনেল আছে । এই নতুন হেণ্ডছেটটোত পিল আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট । সন্মুখত ইয়াৰ ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে ৱাটাৰড্ৰপ ষ্টাইলৰ নটচ আছে ।
Samsung Galaxy F70e 5G মূল্য
ভাৰতত Samsung Galaxy F70e 5G ৰ মূল্য 12,999 বেচ 4GB + 128GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে । 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ থকা টপ-অফ-দ্য-লাইন ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 14,499 টকা । কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকক পৰিচয়মূলক অফাৰ হিচাপে 500 টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাই দিছে ।
খবৰ অনুসৰি অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় বজাৰত ফ্লিপকাৰ্ট আৰু ছেমছাং অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । কোম্পানীটোৱে লাইমলাইট গ্ৰীণ আৰু স্পটলাইট ব্লু ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে Samsung Galaxy F70e 5G ।
Samsung Galaxy F70e 5G ৰ স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্য
কোম্পানীটোৱে ডুৱেল ছিম চেটআপৰ সৈতে Samsung Galaxy F70e 5G মুকলি কৰিছে, ইয়াত এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI8 চলিব । এই নতুন স্মাৰ্টফোনটোৰ বাবে ছবছৰৰ বাবে অ’এছ উন্নীতকৰণ আৰু নিৰাপত্তা আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে কোম্পানীটোৱে । ফোনটোত 6.7 ইঞ্চি HD+ (720x1,600 পিক্সেল) এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120Hz পৰ্যন্ত, শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 800 নীট পৰ্যন্ত, 260 পিপিআই পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 16 মিলিয়ন ৰঙৰ ।
প্ৰচেছৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন Samsung Galaxy F70e 5G ত 2.4 গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতিৰে অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ শেহতীয়া হেণ্ডছেটে AnTuTu বেঞ্চমাৰ্কিং প্লেটফৰ্মত প্ৰায় 6 লাখ 23 হাজাৰ পইণ্ট লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ARM Mali G57 GPU, 6GB পৰ্যন্ত LPDDR4x RAM আৰু 128GB অনবৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে । স্মাৰ্টফোনটোৰ কেমেৰা ছেটআপৰ সন্দৰ্ভত নতুন Samsung Galaxy F70e 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আছে ।
পিছফালৰ মূল কেমেৰাটোৰ লগত আছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ চেন্সৰ । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে ৱাটাৰড্ৰপ ষ্টাইলৰ নটচত ৰখা হৈছে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা । বেটাৰীৰ সন্দৰ্ভত নতুন Samsung Galaxy F70e 5G ত 6,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ জোখ 167.4x77.4x8.2mm আৰু ওজন প্ৰায় 199g ।
লগতে পঢ়ক