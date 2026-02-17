শীঘ্ৰে বজাৰলৈ Renault Kwid ফেচলিফ্ট; দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ’ব ?
অতি সোনকালে Renault India ই নিজৰ বাজেট হেচবেক Renault Kwid ৰ ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । ইয়াক স্পট টেষ্টিং কৰা হৈছে ।
Published : February 17, 2026 at 12:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Renault India ই অতি সোনকালে মুকলি কৰিব নিজৰ বাজেট হেচবেক Renault Kwid ৰ ফেচলিফ্টেড সংস্কৰণ । ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে Renault Triber আৰু Renault Kiger ৰ ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে, লগতে আইকনিক Renault Duster কো ঘূৰাই আনিছে । এতিয়া, Renault Kwid য়েও এটা আপডেট লাভ কৰিবলৈ ছেট কৰা হৈছে ।
Renault Kwid এ কোনো আপডেট পোৱা নাই যদিও এতিয়া ইয়াৰ মিড লাইফ ফেচলিফ্ট হ’বলৈ ওলাইছে । এই তথ্য পোহৰলৈ আহে যেতিয়া এখন ছদ্মবেশত Renault Kwid গাড়ীয়ে পথত পৰীক্ষা কৰি থকা দেখা গ’ল । অৱশ্যে ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ছদ্মবেশত ৰখা হোৱা নাছিল ।
নতুন Renault Kwid ফেচলিফ্ট টেষ্ট খচ্চৰৰ সমগ্ৰ সন্মুখৰ ফেচিয়াৰ লগতে পিছফালৰ ল’গ’ আৰু টেইলামপবোৰ ঢাকি ৰখা হৈছিল, যাৰ ফলত গাড়ীখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্পষ্ট ধাৰণা পোৱা গৈছিল । সন্মুখত হেচবেকে এনে আপডেট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিয়ে ইয়াক Renault ৰ আপডেট কৰা ডিজাইন ভাষাৰ ওচৰলৈ লৈ যাব ।
ফ্ৰন্ট ফেচিয়া নতুন Renault কিগাৰ এছ ইউ ভিৰ দৰেই হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, ইয়াত স্লিমাৰ এল ই ডি ডি আৰ এল আৰু হেডলেম্প থাকিব । সন্মুখৰ গ্ৰীল আৰু বাম্পাৰৰ ডিজাইনো অধিক শক্তিশালী হ’ব । পিছফালে Renault Kwid ফেচলিফ্টত Renault ৰ নতুন ল’গ’ আৰু সংশোধিত টেইললাইট ডিজাইন আছে, যাৰ ফলত ইয়াক নতুন অন-ৰোড পৰিচয় দিয়া হৈছে ।
নিউ Renault Kwid ৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বৈশিষ্ট্য
আগন্তুক Renault Kwid ফেচলিফ্টত নতুন ইণ্টেৰিয়ৰ আপহলষ্টৰী মেটেৰিয়েল আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্প থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত হেচবেকক ডাঙৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেমৰ সৈতে উন্নীত কৰাৰ লগতে সতেজ ইউআইৰ সৈতে নতুন ডিজিটেল ক্লাষ্টাৰো উন্নীত কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ, সন্মুখৰ পাৱাৰ উইণ্ড’ আৰু বৈকল্পিক ক্ৰুজ কন্ট্ৰ’ল ।
নতুন Renault Kwid ইঞ্জিন
নতুন Renault Kwid ৰ ইঞ্জিনৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ যান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশা কৰা হোৱা নাই । বৰ্তমানৰ 1.0 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনেৰে 5 স্পীড মেনুৱেল বা AMT ৰ সৈতে সংযোগ কৰা এই গাড়ীখন মুকলি কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 68 বিএইচপি আৰু 92.5 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি CNG পাৱাৰট্ৰেইনৰ সৈতেও Kwid বিক্ৰী কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতত এণ্ট্ৰি লেভেল গাড়ীৰ বিক্ৰী ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে যদিও এই স্থানত থাকিবলৈ Renault Kwid এ আপডেট লাভ কৰি থাকিব । বজাৰত ইয়াৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে maruti Suzuki Alto, যিটোও বিগত কিছু বছৰ ধৰি আপডেট কৰা হোৱা নাই ।
