OxygenOS 16 ৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ব OnePlus 15R
ৱানপ্লাছে অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি কৰিব OnePlus 15R। এই ফোনটো Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি OxygenOS 16 আপডেটৰ সৈতে আহিব ।
Published : November 18, 2025 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী ৱানপ্লাছে শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন OnePlus 15 । এতিয়া বাতৰি অনুসৰি ৱানপ্লাছে ভাৰতত OnePlus 15 ও মুকলি কৰিব । এই আগন্তুক ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অক্সিজেনঅ’এছ 16 আপডেটৰ সৈতেও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
OnePlus 15R এ ইয়াৰ পূৰ্বৰ এলাৰ্ট স্লাইডাৰৰ ঠাইত প্লাছ কি, এটা বহু-কাৰ্যকৰী কি যিটো ব্যৱহাৰ কৰি ভলিউম প্ৰফাইল সলনি কৰা, ফটো ক্লিক কৰা, ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ কৰা আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, প্লাছ মাইণ্ডৰ জৰিয়তে স্মৃতিশক্তি ধৰা পেলোৱাৰ দৰে কাম কৰিব পাৰি । OnePlus 13 Rৰ কেমেৰাত হাচেলব্লেড ব্ৰেণ্ডিং নাছিল যদিও ৱানপ্লাছে 15 R ৰ বাবেও নিজৰ নতুন ডিটেইলমেক্স ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি সেয়া চাবলৈ আগ্ৰহী হ’ব ।
OnePlus 15R প্ৰত্যাশিত স্পেচিফিকেশন
মন কৰিবলগীয়া যে ৱানপ্লাছে এতিয়াও ভাৰতত OnePlus 15R ৰ কোনো স্পেচিফিকেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কোম্পানীটোৱে কেইসপ্তাহমানৰ আগতে চীনত ৱানপ্লাছ এছ 6 মুকলি কৰিছিল, যিটোক OnePlus 15R হিচাপে পুনৰ ব্ৰেণ্ড কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
OnePlus Ace 6 ত 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.83 ইঞ্চি 1.5K LTPS AMOLED ডিছপ্লে আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত IP66, IP68, IP69 আৰু IP69K পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে, ঠিক OnePlus 15 ৰ দৰেই ।
প্ৰচেছৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে OnePlus Ace 6 ত OIS ৰ সৈতে 50MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 8MP আল্ট্ৰা-ৱাইড লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 16 MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে যদি OnePlus 15R এ একে ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন শ্বেয়াৰ কৰে তেন্তে আগন্তুক ফোনটোৰ কেমেৰা ছেটআপ পূৰ্বৰ ফোনটোতকৈ দুৰ্বল হ’ব পাৰে, য’ত টেলিফ’টো লেন্সও আছিল ।
বেটাৰীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ফোনটোৱে 120W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 7,800mAh বেটাৰী পেক কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৱানপ্লাছে পূৰ্বে আৰ লাইনআপত বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন আগবঢ়োৱা নাছিল আৰু এই বছৰৰ ডিভাইচটোৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰঙৰ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত OnePlus Ace 6 কম্পিটিটিভ ব্লেক, ফ্লেছ হোৱাইট আৰু কুইকচিলভাৰত বিক্ৰী কৰা হয়, যদিও ভাৰতত OnePlus 15R কি ৰঙৰ বিকল্প আগবঢ়োৱা হ’ব সেয়া চাবলৈ আগ্ৰহী হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে ৱানপ্লাছ 15 চীনৰ সমকক্ষৰ দৰে একে ৰঙতে উপলব্ধ আছিল ।
OnePlus 15R মূল্য
চীনৰ বজাৰত OnePlus Ace 6 ৰ মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 2599 ইউয়ান (প্ৰায় 32,000 টকা), যিটো ইয়াৰ পূৰ্বৰ মূল্যতকৈ 300 ইউয়ান বেছি । যিহেতু ৱানপ্লাছে ইতিমধ্যে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ মডেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, সেয়েহে সম্ভৱতঃ OnePlus 15R ৰ দামও বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য প্ৰায় 45,000 টকা হ’ব পাৰে, যিটো ইয়াৰ পূৰ্বতে 42,999 টকা আছিল ।
