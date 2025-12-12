58.50 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা মূল্যত MINI India ই মুকলি কৰিলে MINI Cooper S Convertible
MINI India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন MINI Cooper S Convertible, যাৰ মূল্য আৰম্ভ 58.50 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ ।
Published : December 12, 2025 at 8:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম হেচবেক নিৰ্মাতা কোম্পানী Mini India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন MINI Cooper S Convertible । কোম্পানীয়ে এই হেচবেকখনৰ আৰম্ভণি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 58.50 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) । কোম্পানীটোৰ আইকনিক MINI Cooper hatchback ৰ এই কনভাৰ্টিবল সংস্কৰণৰ বুকিং যোৱা মাহত আৰম্ভ হৈছিল আৰু অতি সোনকালে ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ভাৰতত MINI Cooper S Convertible মাত্ৰ এটা ভেৰিয়েন্টত CBU আমদানি হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ।
MINI Cooper S Convertible ৰ ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত MINI Cooper S Convertible খন MINI Cooper hatchback ৰ দৰেই দেখা যায়, ছাদখনৰ বাহিৰে । হেচৰ ফিক্সড হাৰ্ড টপৰ পৰিৱৰ্তে এই গাড়ীখনত ফেব্ৰিক চফ্ট টপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে যে 18 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ বেগত খুলিব আৰু বন্ধ কৰিব পাৰি ।
গাড়ীখনৰ ফেব্ৰিক চফ্ট-টপত ছানৰুফ মোডো আছে, যিটো কেৱল সন্মুখৰ চিটৰ ওপৰৰ অংশটো স্লাইড কৰিলেই খুলিব পাৰি । এই গাড়ীখনৰ বাবে MINI য়ে মুঠ চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্প আগবঢ়াইছে, য’ত আছে ব্ৰিটিছ ৰেচিং গ্ৰীণ, চিলি ৰেড, অ’চেন ৱেভ গ্ৰীণ আৰু ছানি চাইড য়েল্ল’ । ক্ৰেতাই 18 ইঞ্চিৰ দুটা চকা ডিজাইনও লাভ কৰিব ।
MINI Cooper S Convertible ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন শেহতীয়া MINI Cooper hatchback ৰ দৰেই, হেড-আপ ডিছপ্লে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ সন্মুখত ৰখা হৈছে এটা ডাঙৰ, ঘূৰণীয়া 13.7 ইঞ্চি টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম ।
MINI Cooper S Convertible ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
গাড়ীখনৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কেন্দ্ৰীয় টাচস্ক্ৰীণত এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে সংযোগৰ লগতে বিল্ট-ইন ভইচ এচিষ্টেণ্ট আৰু নেভিগেচন আছে । যাত্ৰীসকলে ড্ৰাইভাৰ মেম’ৰি, হাৰমান কাৰ্ডন চাউণ্ড ছিষ্টেম, ৰিয়াৰভিউ কেমেৰা, বেতাঁৰ ফোন চাৰ্জাৰ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, অটো ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ আৰু লেভেল-1 এডিএএছ ফাংচনৰ সৈতে পাৱাৰ-এডজাষ্টেবল ফ্ৰন্ট স্প’ৰ্ট চিট লাভ কৰে ।
MINI Cooper S Convertible ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
গাড়ীখনৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে MINI Cooper S Convertible ত কোম্পানীটোৰ চিনাকি 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন চলি আছে, যিয়ে 201 বিএইচপি আৰু 300 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটোৰ সৈতে 7 স্পীড ডিচিটি গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই গাড়ীখনে ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰৰ পৰা 7 ছেকেণ্ডতকৈও কম সময়ত গতি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত 240 কিলোমিটাৰ ।
লগতে পঢ়ক