ইটিভি ভাৰতক লগত লৈ বজাৰলৈ আহিল এমজি হেক্টৰৰ দুখন অত্যাধুনিক ইভি বাহন
বুধবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় নতুন এমজি হেক্টৰ টমাহক ইভি (MG Hector Tomahawk EV) আৰু হেক্টৰ টমাহক পিএইচইভি এছইউভি (Hector Tomahawk PHEV SUV) ৷
Published : August 26, 2026 at 3:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : বজাৰলৈ আহিল অত্যাধুনিক এমজি হেক্টৰৰ নতুন বাহন ৷ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী জেএছডব্লিউ এমজি মটৰ ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিলে নতুন এমজি হেক্টৰ টমাহক ইভি(MG Hector Tomahawk EV) আৰু হেক্টৰ টমাহক পিএইচইভি এছইউভি (Hector Tomahawk PHEV SUV)।
অত্যাধুনিক এমজি হেক্টৰৰ দুয়োখন বাহনৰ অন্যতম বৈশিষ্ট হৈছে যে, এই বাহনত ইটিভি ভাৰত এপত প্ৰকাশিত একাধিক ভাৰতীয় ভাষাত দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিতানৰ বাতৰি চাব আৰু শুনিব পাৰিব ৷ লগতে জিঅ’ চালিত সেৱা যেনে শ্বপিং, ছ’চিয়েল মিডিয়া, ই-কমাৰ্চ, গেমিং এপ যিবোৰ এমজি এপ ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰি।
এমজি মটৰে বুধবাৰে নিজৰ এডভান্স ড্ৰাইভ আৰ্কিটেকচাৰ প্লেটফৰ্ম টেকন’লজি (এডিএপিটি) প্লেটফৰ্মত উন্মোচন কৰে দুয়োখন অত্যাধুনিক বাহন ৷ সমান্তৰালকৈ এমজি মটৰ ইণ্ডিয়াই বাহনকেইখনৰ বুকিং ব্যৱস্থা আৰু মূল্যৰ বিষয়ে মুকলি কৰি দিছে ৷
কোম্পানীটোৱে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি,বেটাৰী-এজ-এ-চাৰ্ভিচ (BaaS) পৰিকল্পনাৰ অধীনত ইভি সংস্কৰণৰ আৰম্ভণি মূল্য ১৩.৯৯ লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৷ হেক্টৰ টমাহক ইভি (Hector Tomahawk EV) ৰ আৰম্ভণি মূল্য ১৩.৯৯ লাখ ৷ য’ত গ্ৰাহকে বেটাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি কিলোমিটাৰত বেটাৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে অতিৰিক্ত ৪.৯০ টকা দিব লাগিব । তদুপৰি বেটাৰীকে ধৰি সংস্কৰণটোৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য ১৯.৪৯ লাখ মুকলি কৰা হৈছে ।
Electric when you want it.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 26, 2026
More freedom when you need it.
India’s first Plug-in Hybrid EV from MG is here.
A new way to experience electrified mobility is on its way, starting at ₹21.79 lakh* with BaaS + battery rental at ₹3.2/km.*
MG Hector Tomahawk PHEV.
Plug-In To The… pic.twitter.com/jKutySQq99
নতুন এমজি হেক্টৰ টমাহক পিএইচ ইভি(MG Hector Tomahawk PHEV)ৰ মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীটোৱে BaaS বেটাৰী ভাৰা আঁচনিৰ অধীনত পিএইচ ইভি (PHEV) সংস্কৰণৰ মূল্য ২১.৭৯ লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৷ গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত বেটাৰী খৰচ ৩.২০ টকা হ'ব । ইফালে সম্পূৰ্ণ বাহনখনৰ (বেটাৰীকে ধৰি) আৰম্ভণিৰ মূল্য ২৫.৬৯ লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ মালিকীস্বত্বৰ সৈতে ২৫.৬৯ লাখত ক্ৰয় ।
Plug into a whole new experience.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 26, 2026
Bold design.
Intelligent technology.
Immersive interiors.
And an electric heart.
BaaS Range Starts at ₹13.99 lakh* with Battery Rental at ₹4.9/km*.
MG Hector Tomahawk EV.
Plug-In To The Future.
*T&C Apply.#MGHectorTomahawkEV… pic.twitter.com/OdD7LvSEAa
কোম্পানীটোৱে এছ ইউভিখন মুঠ দুটা ভেৰিয়েণ্টত প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷ পিএইচইভি সংস্কৰণটো ৭ আসনৰ কনফিগাৰেচনত উপলব্ধ । নতুন হেক্টৰ টমাহক (Hector Tomahawk)ৰ ডিজাইনৰ কথা যদি কোৱা হয়, তেন্তে এই এছইউভিৰ ফ্ৰণ্ট ছেকশ্যনত এলুমিনেটেড এমজি ল'গৰ সৈতে সন্মুখভাগত পেৰেলেল ডিআৰএল লগোৱা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ডিআৰডিঅ’ৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰযুক্তি ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগলৈ হস্তান্তৰ কৰাত চৰকাৰৰ অনুমোদন