উৎসৱৰ বতৰত নতুন সা-সুবিধাযুক্ত ৱেগন-আৰ বাহন মুকলিৰ সম্ভাৱনা
বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে এই নতুন ৱেগন-আৰখনৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
Published : September 12, 2026 at 10:46 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকীয়ে আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰত অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত এখন বাহন বজাৰত মুকলি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই বাহনখন কোনোধৰণৰ নতুন বাহন নহয় ৷ বৰং পূৰ্বে বজাৰত মুকলি কৰা ৱেগন-আৰ ৷
শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে বাহনখনত কেতবোৰ নতুন সা-সুবিধা সংযোজিত কৰিছে ৷ বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে এই নতুন ৱেগন-আৰখনৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ অৱশ্যে এই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাবলৈ এতিয়াও বাকী ৷
মন কৰিবলগীয়া যে, বৰ্তমানে চলি থকা তৃতীয় প্ৰজন্মৰ মাৰুতি ৱেগন-আৰ বাহনখন ২০১৯ চনত মুকলি কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছত ক্ৰমে ২০২২ আৰু ২০২৫ চনত ইয়াত কেইবাটাও সা-সুবিধা সংযোজিত কৰা হৈছিল ৷ বিশেষকৈ বাহনখনৰ কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে বাহনখনৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত সন্মুখভাগৰ পৰা পিছভাগলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে এক আৱৰণত ৰখা হৈছে ৷ যাৰ ফলত বাহনখনৰ কি কি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছে, সেয়া সঠিকভাৱে ক’ব নোৱাৰি ৷ অৱশ্যে শেহতীয়া বৈশিষ্ট্যৰে পূৰ্ণ মাৰুতি ৱেগন-আৰত নতুন গ্ৰীল আৰু ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰৰ লগতে নতুন এলয় হুইল থাকিব পাৰে ।
ইয়াৰোপৰি বাহনখনৰ হেডলেম্প, চাইড প্ৰফাইল আৰু পিছফালৰ অংশত বৰ্তমানৰ সজ্জাটোৱে অটুট থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । শেহতীয়া ৱেগন-আৰখনত এটা নতুন ৰঙৰ পেলেটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ত বাহনখনৰ ভিতৰৰ অংশৰ আভাস পোৱা গৈছে । বৰ্তমান ৱেগন আৰত থকা ৭ ইঞ্চিৰ ইউনিটতকৈ টাচ্ছস্ক্ৰীণ যথেষ্ট ডাঙৰ যেন লাগে ৷ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা অব্যাহত থকা এই বাহনখনত মাৰুতি ব’লেনো বাহনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে ৯ ইঞ্চিৰ ডিচপ্লে থাকিব পাৰে । অন্য কেবিনসমূহত নতুন আপহলষ্টৰী, একক স্তৰযুক্ত ডেচব'ৰ্ড ডিজাইন আৰু অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভৱনা আছে ৷
ইয়াত উপলব্ধ পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান মাৰুতি ৱেগন-আৰত দুটাকৈ পেট্ৰ’লযুক্ত ইঞ্জিন আছে । ইয়াৰ এণ্ট্ৰি লেভেল বিকল্প হৈছে ১.০ লিটাৰ, তিনিটা চিলিণ্ডাৰ কে১০চি ইঞ্জিন, যিয়ে ৬৬ বিএইচপি শক্তি আৰু ৮২ এনএম টৰ্ক প্ৰদান কৰে ।
দ্বিতীয় ইঞ্জিন বিকল্পটো হৈছে ডাঙৰ ১.২ লিটাৰৰ, চাৰি চিলিণ্ডাৰৰ কে১২এন প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে ৮৯ বিএইচপি শক্তি আৰু ১১৩ এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । দুয়োটা ইঞ্জিনকে ৫ স্পীড মেনুৱেল বা ৫ স্পীড এএমটিৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি । কিন্তু এই আপডেইটৰ সৈতে পাৱাৰট্ৰেইন বিকল্পসমূহ সলনি হ’ব পাৰে ।
মাৰুতি ছুজুকিয়ে হয়তো নিজৰ চাৰি চিলিণ্ডাৰ ১.২ লিটাৰৰ কে১২এন ইঞ্জিনৰ ঠাইত নতুন ১.২ লিটাৰ জেড ছিৰিজৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে নতুন মাৰুতি ব’লেনো, ছুইফট আৰু ডিজায়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কাম কৰিছিল । এই ইঞ্জিনে পুৰণি চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ মটৰতকৈ কম শক্তি উৎপাদন কৰে ।
অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে নতুন ইঞ্জিনটোৰ জৰিয়তে দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । মাৰুতি ৱেগন-আৰ লাইনআপৰ অংশ হিচাপে চিএনজি সংস্কৰণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । মাৰুতি ৱেগন-আৰ কোম্পানীটোৰ অন্যতম সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা বাহন আৰু বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় বজাৰত ই নিজৰ শক্তিশালী উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিহাৰত 'আমেৰিকান হাউচ' ! ঘৰৰ ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে গাড়ী