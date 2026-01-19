এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফৰ তলত লুকাই আছে এখন পৃথক পৃথিৱী
উপগ্ৰহৰ তথ্য আৰু বৰফৰ প্ৰবাহৰ আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰি বিজ্ঞানীসকলে এন্টাৰ্কটিকাৰ লুকাই থকা ভূ-খণ্ডৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বিশদ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে । জানক বিতংকৈ ---
Published : January 19, 2026 at 1:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিজ্ঞানীসকলে এণ্টাৰ্কটিকাক আবৃত বিশাল বৰফৰ তৰপৰ তলত লুকাই থকা ভূখণ্ডৰ আজিলৈকে আটাইতকৈ বিশদ মানচিত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দহ হাজাৰ পাহাৰ আৰু অন্যান্য সৰু সৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা কৰাৰ লগতে পাহাৰ, খাদ, উপত্যকা আৰু সমভূমিৰ এক উচ্ছল প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উন্মোচন কৰিছে ।
গৱেষকসকলে শেহতীয়া উচ্চ ৰেজোলিউচন উপগ্ৰহৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু বৰফৰ প্ৰবাহ বিক্ষিপ্ততা বিশ্লেষণ নামৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি উপ হিমবাহৰ ভূ-প্ৰকৃতি আৰু পৃষ্ঠৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিস্থিতিৰ অনুমান কৰি পূৰ্বতে চিনাক্ত নকৰা অংশকে ধৰি সম্পূৰ্ণ মহাদেশখনৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
উপ হিমবাহৰ শিলৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ উন্নত জ্ঞানে এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফৰ তৰপৰ জলবায়ু সম্পৰ্কীয় পশ্চাদপসৰণ সম্পৰ্কীয় পূৰ্বাভাসত সহায় কৰিব পাৰে । পূৰ্বৰ গৱেষণাই ইংগিত দিছিল যে পাহাৰৰ ঢাল আৰু পাহাৰৰ শিখৰৰ দৰে ৰুক্ষ ভূখণ্ডই এই পিছুৱাই যোৱাৰ গতি লেহেমীয়া কৰিব পাৰে ।
হিমবাহ বিজ্ঞানী ৰবাৰ্ট বিংহামে কয়, “এণ্টাৰ্কটিকাৰ আকৃতিৰ আটাইতকৈ সঠিক মানচিত্ৰ থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বিচনাৰ আকৃতি বৰফৰ প্ৰবাহৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিয়া কৰা ঘৰ্ষণৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ, যিটো পাছলৈ আমি এনে সংখ্যাগত আৰ্হিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যিবোৰ এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফ সাগৰৰ ফালে কিমান দ্ৰুতগতিত প্ৰবাহিত হ’ব, গলিব আৰু বিশ্বব্যাপী সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব সেইটো প্ৰকল্প কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷” বিংহামে স্কটলেণ্ডৰ এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সপ্তাহত Science আলোচনীত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নৰ নেতৃত্ব দিয়াত সহায় কৰিছিল ।
গৱেষকসকলে অভূতপূৰ্ব নিখুঁততাৰে উপ হিমবাহৰ ভূ-খণ্ডৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । উদাহৰণস্বৰূপে, তেওঁলোকে পূৰ্বতে অচিনাক্ত 30,000 ৰো অধিক পাহাৰ চিনাক্ত কৰিছিল, যিবোৰক কমেও 165 ফুট (50 মিটাৰ) উচ্চতাৰ ভূখণ্ডৰ উত্থান হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছিল ।
এণ্টাৰ্কটিকা ইউৰোপতকৈ প্ৰায় 40% ডাঙৰ, আমেৰিকাতকৈ 50% ডাঙৰ আৰু আফ্ৰিকাৰ প্ৰায় আধা অঞ্চল ।
এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফৰ তৰপ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বৰফৰ ভৰ আৰু ইয়াত গ্ৰহটোৰ প্ৰায় 70% মিঠা পানী থাকে । ইয়াৰ গড় বেধ প্ৰায় 1.3 মাইল (2.1 কিলোমিটাৰ) বুলি অনুমান কৰা হৈছে, সৰ্বোচ্চ বেধ প্ৰায় 3 মাইল (4.8 কিলোমিটাৰ)।
এন্টাৰ্কটিকা সদায় বৰফেৰে আবৃত হোৱা নাই । ইয়াৰ উপ হিমবাহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথম অৱস্থাত 34 নিযুত বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে মহাদেশখনে ইয়াৰ বৰফৰ আৱৰণ লাভ কৰাৰ আগতেই ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত গতিশীল বৰফৰ তৰপৰ দ্বাৰা অধিক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল । এন্টাৰ্কটিকা এসময়ত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত আছিল যদিও পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত মহাদেশ আকাৰৰ প্লেটৰ ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰা প্লেট টেকটনিক্স নামৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পৃথক হৈছিল ।
মানচিত্ৰখনত বিভিন্ন ভূ-প্ৰকৃতিৰ বৈশিষ্ট্য বহন কৰা এটা ভূ-প্ৰকৃতি উন্মোচিত হৈছিল ।
গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে এতিয়ালৈকে এন্টাৰ্কটিকাৰ উপ হিমবাহৰ ভূ-খণ্ডতকৈ মংগল গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগৰ মানচিত্ৰ ভাল আছিল ।
অধ্যয়নটোৰ মুখ্য লেখিকা ফ্ৰান্সৰ ইনষ্টিটিউট ডেছ জিঅ’ছায়েন্সেছ ডি ল’এনভাইৰনমেণ্টৰ হিমবাহ বিজ্ঞানী হেলেন অকেণ্ডেনে জনোৱা মতে, পৰম্পৰাগতভাৱে বিজ্ঞানীসকলে বিমানত ওলমি থকা ৰাডাৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি বা স্নোমোবাইলে টানি অনা ৰাডাৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি উপহিমবাহৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ।
অকেণ্ডেনে কয়, “কিন্তু এই জৰীপসমূহৰ মাজত প্ৰায়ে 5 কিলোমিটাৰ (3.1 মাইল) বা 10 কিলোমিটাৰ (6.2 মাইল) ব্যৱধান থাকে আৰু কেতিয়াবা 150 কিলোমিটাৰ (93 মাইল) পৰ্যন্ত ব্যৱধান থাকে ।”
অকেণ্ডেনে কয়, “ নতুন অধ্যয়নত ব্যৱহৃত পদ্ধতিটো সঁচাকৈয়ে ৰোমাঞ্চকৰ কাৰণ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বৰফৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চ ৰেজোলিউচনৰ উপগ্ৰহৰ পৰ্যবেক্ষণৰ সৈতে বৰফ কেনেকৈ বৈ যায় তাৰ অংক একত্ৰিত কৰিব পাৰো আৰু সেই সকলোবোৰ জৰীপৰ ব্যৱধানকে ধৰি সমগ্ৰ মহাদেশখনৰ সকলো ঠাইতে বৰফৰ তলৰ ভূ-প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ’ব লাগিব সেই কথা ক’ব পাৰো ।"
গৱেষকসকলে আশা কৰিছে যে এই মানচিত্ৰখনে ভৱিষ্যতে সমুদ্ৰপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যৱহৃত আৰ্হিসমূহৰ লগতে জলবায়ু সম্পৰ্কীয় নীতি গঠন কৰিবলৈ চৰকাৰসমূহক তথ্য প্ৰদান কৰা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰী পেনেল আইপিচিচিয়ে জাৰি কৰা পূৰ্বাভাসসমূহৰ বিষয়েও অৱগত কৰাত সহায় কৰিব ।
বিংহামে লগতে কয়, “আমি এতিয়া এন্টাৰ্কটিকাক ক’ত অধিক বিশদ ক্ষেত্ৰ জৰীপৰ প্ৰয়োজন আৰু ক’ত নাই, সেইটোও ভালদৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিম ।”
